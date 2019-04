No es “Avengers: Endgame”, pero hay otra película de superhéroes en cines y esta es la razón por la que no te la deberías perder

(CNN) — Hay superhéroes que destruyen. Y luego están los superhéroes que crean.

Millones de fanáticos de Marvel acudieron a los cines este fin de semana para ver “Avengers: Endgame”, pero otra nueva película ofrece un superhéroe que no tiene una fuerza enorme o trata de aniquilar a un planeta entero.

Se llama “Fast Color” y es todo lo que “Endgame” no es.

Aunque ciertamente hay espacio para apreciar ambas películas, “Fast Color” tiene un enfoque refrescante y a pequeña escala sobre el viaje de un superhéroe.

Esto es lo que debes saber sobre la película.

Es sobre la herencia, no sobre la raza

“Fast Color” es una película independiente sobre una mujer del medio oeste de Estados Unidos llamada Ruth (Gugu Mbatha-Raw) que posee habilidades sobrenaturales y debe huir cuando se descubren sus poderes.

Algunos espectadores han elogiado la película por retratar a una mujer negra como una superheroína. Pero esa no era la intención de los cineastas.

La directora Julia Hart y su esposo Jordan Horowitz, quien coescribió el guión, quisieron resaltar el superpoder de la maternidad a través de la representación de tres generaciones de mujeres.

Tener una superheroína negra fue solo una coincidencia, le dijeron a The Daily Beast.

Ruth tiene la capacidad de mover las placas tectónicas, mientras que su madre Bo (Lorraine Toussaint) y su hija Lila (Saniyya Sidney) pueden disolver y recrear objetos. La familia ha ocultado sus poderes por generaciones por temor a ser vistas como una amenaza.

A través de sus vínculos familiares, la madre, la hija y la abuela aprenden a abrazar sus poderes internos. Pero los científicos del gobierno, que necesitan desesperadamente a alguien para salvar al mundo de una sequía, solo parecen querer explotarlos.

“Creo que solo miramos a nuestras madres, a las madres de nuestras madres y a las madres de las madres de nuestras madres”, dijo Mbatha-Raw en una entrevista con EW. “Tenemos mucho poder solo en nuestro ADN. Espero que la gente se dé cuenta de que no necesitas todos estos efectos especiales para sentir que tienes poder dentro de ti”.

Aborda las luchas de la vida real, como la adicción

Incluso los superhéroes más duros enfrentan problemas en la vida. Simplemente no siempre los vemos en las películas.

Ruth es una adicta en recuperación que comenzó a perder el control sobre sus poderes cuando era más joven y con frecuencia ha tenido convulsiones que sacuden la tierra.

Se frustró tanto que comenzó a beber para lidiar con el estrés y dejó a su hija Lila con su madre. La película comienza con Ruth, ahora sobria, quien intenta volver a casa y reparar la situación con su familia.

Esta no es una película que evite las conversaciones incómodas que pueden surgir al hablar sobre la adicción con los niños.

Lila no reconoce a Ruth y le hace preguntas agudas a su madre sobre por qué se fue hace años. Ruth intenta desviar la respuesta diciendo que estaba enferma, pero Lila se enfrenta a ella con más preguntas sobre su enfermedad y por qué la medicina no la curó.

La escena se siente auténtica porque se mueve al ritmo lógico con el que una madre le hablaría a su hija durante una conversación delicada.

No intenta ser un éxito de taquilla similar a los de Marvel

Lo que también hace que “Fast Color”” sea especial es su normalidad.

La película cambia las metrópolis bulliciosas habituales (o Wakandas) de películas de superhéroes por el medio oeste de Estados Unidos. También evita los trajes y las capas de superhéroes, lo que deja a los espectadores viendo a una mujer común y corriente a la que podrían encontrarse en la calle.

“Fast Color” muestra una configuración familiar pero que a menudo se pasa por alto, al tiempo que resalta el hecho de que no hay una sola manera de que se vea un superhéroe.

Puedes aparecer en un supertraje llamativo o puedes relajarte con un par de jeans y un suéter ligero.

No importa donde estés. No importa lo que te pongas. No importa cómo te veas. Todo lo que importa es lo que haces para salvar al mundo.