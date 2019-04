El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene neutral ante el levantamiento militar en Venezuela

(CNN Español) — Un levantamiento militar se ha organizado en Venezuela con el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde muy temprano anunció el “fin de la usurpación”.

Mientras los gobiernos de varios países de América Latina, representantes de organizaciones como la OEA y el Parlamento Europeo y Estados Unidos, han declarado su apoyo a Guaidó, y otros gobiernos como el de Bolivia y Cuba, han expresado su apoyo a Maduro, el presidente de México sigue manteniendo una posición de neutralidad respecto a Venezuela.

Esta mañana desde la sede del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no intervendrá en la situación de Venezuela, apegándose a la constitución de México y reiteró su apoyo al diálogo.

“El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución, no intervención, solución pacífica en los conflictos, no intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura, deseamos que haya dialogo, que se respeten los derechos humanos, que no se preste a la violencia en todos los países, pero no intervenimos”, dijo AMLO.

A principios de este año, cuando Guaidó se proclamó presidente y varios países anunciaron su apoyo al líder opositor, AMLO dijo que se mantendría neutral ante esta situación, defendiendo la no intervención.

México, junto con Uruguay, que también había declarado su neutralidad, habían hecho la invitación a un diálogo entre gobierno y oposición, una iniciativa criticada por Guaidó.

“Ratificamos que únicamente estaremos interesados en una negociación cuando esta sea que acuerde definitivamente los términos del cese de la usurpación, que permitan el traspaso efectivo del poder a representantes legítimos del pueblo venezolano para iniciar un proceso de transición que culmine con la realización de elecciones libres, en las que se permita la participación de todas las fuerzas democráticas de manera justa y transparente”, dijo Guaidó el pasado 31 de enero en respuesta a México y Uruguay.

Guaidó les pidió en ese entonces a AMLO y a Tabaré Vásquez, presidentes de México y Uruguay, respectivamente, que se pusieran en lo que él llamó “el lado correcto de la historia” y citando al arzobispo anglicano y Premio Nobel de la Paz, el Desmond Tutu, —que dijo “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”—les pidió dejar de ser “neutrales”.