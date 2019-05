Jornada de tensión en Venezuela: de la Operación Libertad de Guaidó a la denuncia de “golpe” por parte de Maduro

(CNN Español) — Este martes 30 de abril, mientras Juan Guaidó y Leopoldo López anunciaron desde muy temprano “calle sin retorno” y llamaron a los militarse a levantarse en la fase final para que el asediado presidente Nicolás Maduro deje el poder, Maduro dijo —15 horas después— que derrotaron un intento de golpe de Estado militar. Esto es lo que necesitas saber hoy sobre los acontecimientos en Venezuela. Primero la verdad.

1. ¿Qué pasó?

Leopoldo López, una figura clave de la oposición venezolana, apareció este martes junto a Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, cuando el líder opositor informó sobre el inicio de la fase final la llamada Operación Libertad, el movimiento que busca que el presidente Nicolás Maduro deje el poder. López dijo que fue liberado por un movimiento militar y que sus custodios estaban con él. En la tarde del martes, López se dirigió a la misión diplomática de Chile en Caracas junto con su familia. En la noche se trasladaron a la embajada de España, dijo el canciller de Chile, Roberto Ampuero.

Videos divulgados en redes sociales dan cuenta de funcionarios de la Guardia Nacional, que usan brazaletes de color azul en señal de apoyo a Juan Guaidó.

En los alrededores de la base aérea donde Guaidó y López llamaron a sus simpatizantes a concentrarse se escucharon disparos, de acuerdo con personal de CNN en el terreno.

Fue una jornada de manifestaciones multitudinarias. Imágenes de la agencia de noticias AFP muestran un enfrentamiento entre militares y un grupo de manifestantes que, luego de recibir disparos, corren hacia los militares y los sacan del sector. Durante el día hubo más de 100 heridos y al menos un muerto —según la CIDH— por enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades.

2. ¿Qué dice el Gobierno de Maduro?

El asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó en la mañana a la declaración de un levantamiento cívico-militar de este martes. “Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. ¡Venceremos!”, escribió Maduro.

En la noche, en una declaración televisada, Maduro dijo que “La Carlota nunca estuvo tomada, como todas las bases militares estaban en alerta total, leales a la revolución, al comandante y jefe”. Además, señaló que hay una Venezuela mayoritariamente en paz.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, insistió en que Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela, aseguró que la situación es de completa tranquilidad y que los militares que apoyan a Guaidó fueron engañados.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en comunicación telefónica con la televisora estatal VTV que habrá consecuencias por los sucesos de este martes en el país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció al “Gobierno colombiano por este nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela”, según escribió en Twitter esta mañana.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que “un reducido grupo” de militares y funcionarios policiales “decidieron secuestrar algunos vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y armamento”, pero aseguró que no hay nada que “ponga en peligro la institucionalidad en este momento”.

3. Pompeo: Maduro se preparaba para salir de Venezuela y Rusia lo detuvo

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo afirmó que Nicolás Maduro se estaba preparando para salir de Venezuela pero que los rusos lo disuadieron.

“Hemos estado pendientes durante el día; hace mucho que nadie ve a Maduro”, dijo Pompeo en entrevista con el periodista de CNN Wolf Blitzer en The Situation Room.

“Tenía un avión en la pista, estaba listo para partir esta mañana, así lo entendemos, y los rusos le indicaron que debía quedarse”. Esa versión fue reiterada por Juan Guaidó en un video divulgado en la noche: “Las informaciones son ciertas, el usurpador tenía todo listo para irse y han sido fuerzas extranjeras las que lo han obligado a quedarse”, dijo.

En respuesta, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, le dijo a CNN este martes que esa información era falsa. “Washington ha hecho todo lo que ha podido para desmoralizar a la Fuerza Armada de Venezuela y ahora dice mentiras como parte de una guerra de información”, declaró Zakharova.

4. ¿Cómo llegó Venezuela hasta esta situación?

Conoce aquí, mes a mes, cómo llegó Venezuela a la situación de este martes. El punto de partida es mayo de 2018, cuando Maduro, que es presidente desde 2013, aseguró seis años más en el poder después de ganar una elección ampliamente cuestionada.

5. ¿Qué va a pasar ahora?

Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, invitó al resto de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como al pueblo venezolano, a participar de la movilización iniciada este martes en Caracas y a consolidar lo que él llamó un “proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano”. Además, dijo que esta era la primera de tres etapas de un proceso que también incluye el establecimiento de un gobierno de transición y el llamado a elecciones libres. Guaidó, por su parte, invitó a seguir las protestas este miércoles.

Para el analista Pedro Brieger, la oposición venezolana cree que el Gobierno de Maduro “es más débil de lo que es”. Brieger hace un recuento de las ocasiones en las que se ha creído que el Gobierno de Maduro va a caer y no ha sido así. Además, explica por qué no es conveniente definir si lo ocurrido en Venezuela este martes es un golpe de Estado o no.

La frase del día

“Estoy monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela. ¡Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tuit sobre la situación de este martes en Venezuela.

Conoce aquí otras reacciones de líderes mundiales –Evo Morales, Iván Duque, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia– sobre lo ocurrido en Venezuela.

Y para terminar

Video: el caos y la incertidumbre se apoderaron de las calles de Caracas

Venezuela amaneció este martes con la noticia de un levantamiento cívico-militar liderado por Juan Guaidó. La llamada Operación Libertad es un movimiento que busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Mira aquí las imágenes más impactantes.