Más allá de ‘Avengers: Endgame’: todo lo que sabemos sobre la fase 4 de Marvel

¡ADVERTENCIA! El siguiente artículo contiene spoilers de “Avengers: Endgame”.

(CNN) — Ahora que el polvo se ha asentado en todo ese asunto con Thanos, ejem, ¿a dónde irá el Universo Cinematográfico de Marvel a partir de ahora? El monstruo de 20 mil millones de dólares no va a parar. “Avengers: Endgame” nos dio algunas pistas sobre el futuro del MCU, igual que el calendario de planificación de Marvel Studios. Así que sumerjámonos en el reino cuántico del rumor y la especulación y veamos qué sale del otro lado.

“Endgame” puede percibirse como el final de la Fase 3 del MCU, pero la Fase 4 no comienza técnicamente hasta después de “Spider-Man: Far From Home” en julio, según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Esto sigue el mismo patrón que hizo que “Ant-Man” cerrara la Fase 2.

“Doctor Strange 2”, “Black Panther 2” y “Guardians of the Galaxy 3” estarán en la mezcla, junto con las nuevas entradas “Shang -Chi “y “The Eternals”. También habrá una película independiente de Black Widow, pero dados los eventos de “Endgame”, seguramente será una precuela.

Donde encajan estas películas en la planeación del estudio es discutible. Lo que sí sabemos es que después de “Far From Home”, Marvel tiene ocho fechas de lanzamiento programadas desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 29 de julio de 2022, según Box Office Mojo.

“Guardians 3”, en parte debido al despido y la contratación del director James Gunn, ha tenido la mayor exposición de las próximas películas. Gunn ha dicho que la historia ocurre después de “Infinity War” y, por extensión, probablemente después de “Endgame”.

El grupo vuelve a estar unido (es un decir) después de que las bajas del chasquido de Thanos regresaron y Gamora, asesinada por el titán antes del chasquido, está viva gracias al viaje en el tiempo, lo que significa que tendrá que volver a hacerse amigos de todos, lo que debe ser divertido. Como se mencionó en “Guardians 2”, una nueva película podría presentar al personaje supremo de las historietas, Adam Warlock, en el MCU.

El avance más emocionante, sin embargo, es la incorporación de Thor a los Guardianes de la Galaxia. Su viaje con la tripulación al final de “Endgame” casi garantiza que lo veremos de nuevo, y con estos compañeros, probablemente como en “Ragnarok”.

Por el lado negativo, lo que sabemos sobre “Guardians 3” significa que “Thor 4” podría estar muy lejos o incluso no sucederá en absoluto. Dicho esto, la estrella de “Ragnarok”, Tessa Thompson, dijo al LA Times en abril que se había planteado una historia, con el director Taika Waititi listo para volver. Una teoría es que la Valkyrie de Thompson, ahora gobernante de New Asgard (en Noruega) podría captar el foco y llevar la historia a una dirección totalmente nueva.

En diciembre de 2018, “Doctor Strange 2” estaba en marcha y Scott Derrickson regresaba como director, según The Hollywood Reporter. Los detalles de la trama son escasos, pero la secuencia post-crédito de “Doctor Strange”, en la que el desilusionado hechicero Karl Mordo de Chiwetel Ejiofor se vuelve malvado, sugiere que está en el camino de convertirse en el malvado Barón Mordo, un potencial villano en espera.

Poco se sabe sobre “Black Panther 2”, más allá de los informes de que Ryan Coogler regresará para escribir y dirigir. Si somos honestos, T’Challa no pudo hacer mucho en “Endgame” más allá de jugar una ronda de “pasa el guantelete del infinito” y mirar a una jubilosa y restaurada Wakanda. Al quedar los personajes de “Black Panther” relativamente ilesos por los eventos de “Infinity War” y “Endgame”, no hay límite para donde podría ir T’Challa. Una cosa parece una apuesta segura: que su hermana Shuri asumirá el papel de Tony Stark como el genio tecnológico del MCU.

“The Eternals” es la película de Marvel que tiene a los fanáticos del cine indie entusiasmados por la directora Chloe Zhao, la fuerza detrás de “The Rider” de 2017. La revista Variety reporta que Angelina Jolie y Kumail Nanjiani están en conversaciones para ser los protagonistas.

Los Eternos tienen un millón de años y fueron creados por una antigua raza cósmica llamada los Celestiales. Se aludió a los Celestiales por primera vez en el MCU en “Guardians of the Galaxy”, y el padre de Peter Quill, Ego, era uno de ellos. También conocimos a un Eterno en Thanos, por lo que existe la posibilidad de que podamos terminar aprendiendo más sobre su historia de fondo, así como sobre los primeros días de las Gemas del Infinito. En los cómics, los Eternos también se han cruzado con Thor y otros asgardianos. Dónde se ajusta la película en la línea de tiempo del MCU es algo difícil de saber, pero Feige ha sugerido que la historia podría abarcar milenios.

Destin Daniel Cretton está en funciones de dirección para “Shang-Chi”, aunque el elenco aún no está confirmado. En una entrevista reciente con Indian News18, Feige definió al maestro del kung fu como “un héroe asiático-estadounidense de herencia china”, y como Black Widow, no tiene superpoderes.

En el papel, el plan alcanza varias marcas, lo que aumenta la diversidad en el MCU y ofrece a una hambrienta audiencia china de Marvel una mayor representación en la pantalla. Los detalles de la trama de nuevo están ocultos, pero en los cómics, Shang-Chi se ha cruzado con un grupo de personajes establecidos del MCU, incluido Spider-Man, y se ha unido a los Secret Avengers.

Lo cual, según el ritmo, nos lleva a la propia Iniciativa Avengers. Una “Avengers 5” no ha sido confirmada; si habrá una en la Fase 4 es la pregunta más grande que se encuentra actualmente en el MCU.

Si la iniciativa es avanzar, necesitan un nuevo líder, eso está claro. Iron Man está acabado y el Captain America se ha ido con la puesta de sol. Black Widow, quien dirigió a los Avengers durante los años oscuros posteriores al chasquido, se sacrificó para que Hawkeye pudiera reclamar la Gema del Alma como parte del golpe de tiempo en “Endgame”.

Hulk / Bruce Banner (o el profesor Hulk, como se conocía esta versión en los cómics) parece haber dado un paso atrás, mientras que Thor no está en lo suyo. ¿Hawkeye? El hombre de familia ahora tiene 1. su familia de vuelta y 2. una serie de Disney+, según los rumores. Eso significaría una sobresaturación del personaje.

Entonces, los seis originales parecen estar fuera de la foto. Otros personajes de MCU han liderado a los Avengers en los cómics, incluido Sam Wilson, el antiguo Falcon, quien ahora lleva el escudo del Capitán América. Pero necesita algo de tiempo para crecer (lo bueno es que tendrá una serie de Disney+). Doctor Strange y Black Panther tienen el poder y el carisma, pero el primero no sería un buen líder. Además, tienen películas independientes para ocupar. Ant-Man, The Wasp, Spider-Man, War Machine, Winter Soldier y Scarlet Witch se sienten como apuestas externas.

En cambio, es el proto-vengador de Nick Fury, Captain Marvel, de nuevo en la escena, y nuevamente en la galaxia correcta, quien lidera el grupo.

En marzo, Feige dijo que Captain Marvel estaría “a la vanguardia de todo (el MCU)”, promocionando sus credenciales humanas. Puede parecer una cosa pequeña, pero los Avengers son “los héroes más poderosos de la Tierra”. Su líder necesita ese toque humano: para poder relacionarse e invertir en la protección de nuestro pobre planeta. Ella puede tener sangre de Kree corriendo por sus venas, pero “Captain Marvel”, la película, fue una misión para humanizar a un personaje que ella misma se siente como extraña.

Carol Danvers también es posiblemente el superhéroe más poderoso en el MCU hasta el momento. Es difícil verla tomar órdenes de alguien más, su mentalidad única se puso de manifiesto en “Endgame”. Eso en sí mismo es tal vez un punto negativo: dejó la Tierra para viajar por la galaxia, regresando en el momento justo para ayudar a salvar el planeta. Pero dados los comentarios de Feige, no esperes que Danvers se quede solo mirando durante la Fase 4.

Con los Guardianes de la Galaxia una vez más vagando, Los Eternos en el panorama y Doctor Strange haciendo su trabajo interdimensional, el MCU solo va a expandirse más allá de la Tierra. Los Avengers necesitan un par de manos intergalácticas a cargo y la señora. Danvers es la opción obvia como la nueva figura de la Tierra.

Por supuesto, la alternativa es que el MCU podría omitir a los Avengers durante toda una fase. Los personajes ya no están unidos contra un enemigo común. Algunos personajes más pequeños tienen que destacarse y Disney+ ofrece un foco menos intenso para que Marvel Studios vea qué funciona.

El no tener un “Avengers 5” podría liberar espacio para una secuela de Captain Marvel que aún no se ha anunciado. Hay un claro apetito: su debut se unió al club de mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Toda esta especulación ni siquiera tiene en cuenta la compra de Twentieth Century Fox por parte de Disney y, junto con ella, los derechos cinematográficos de los X-Men. Es inevitable que encajen en algún lugar dentro de los planes futuros de Marvel Studios.

Feige ha dicho que sabremos más oficialmente hasta que salga “Far From Home”. Que ya sea julio, por favor.