Trump y su entorno demandan a Deutsche Bank y Capital One para evitar que entreguen registros financieros al Congreso

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, y sus negocios demandaron a dos bancos para evitar que entreguen los registros financieros a los comités del Congreso que han emitido citaciones para obtener la información.

Es el segundo intento en tribunales que Trump ha realizado este mes para impedir que la Cámara de Representantes liderada por los demócratas investigue su historial financiero.

La acción legal, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, es contra Deutsche Bank, uno de los prestamistas de Trump, y Capital One. Ambos bancos “han proporcionado servicios bancarios personales y de negocios a los Demandantes”, dijeron los abogados de Trump.

“Las citaciones se emitieron para acosar al presidente Donald J. Trump, para revisar todos los aspectos de sus finanzas personales, sus negocios y la información privada del presidente y su familia, y para buscar cualquier material que pudiera usarse para causarle daño político. No existen motivos para establecer un propósito que no sea político”, escribieron los abogados de Trump en la denuncia presentada el lunes por la noche.

La demanda es la última salva del presidente en sus esfuerzos por contener el control demócrata de sus negocios y finanzas personales, y es similar en su estrategia legal a las acciones presentadas la semana pasada contra una firma de contabilidad y un presidente de comisión del Congreso.

Pero la demanda del lunes tiene una ligera diferencia con respecto a la demanda de la semana pasada, ya que ni la propia Cámara ni los miembros de la Cámara están siendo demandados. La otra demanda, en un tribunal federal de Washington contra la firma de contabilidad Mazars USA y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, también está tratando de evitar que la Cámara de Representantes obtenga los registros financieros de Trump.

La demanda en Nueva York afirma que las citaciones que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes enviaron a Deutsche Bank y Capital One no son válidas porque violan la ley de privacidad bancaria y no son para conformar la legislación. Sin embargo, al menos otro tribunal ha dicho anteriormente que reclamos como esos no pueden detener las citaciones del Congreso.

En este nuevo caso, el equipo de Trump dice que no pudo obtener acceso a los detalles de las citaciones a través de los comités de la Cámara de Representantes y, en cambio, se enteró de ellos a través del Deutsche Bank el 17 de abril.

Los representantes Adam Schiff y Maxine Waters, ambos demócratas de California, confirmaron que dos bancos recibieron citaciones de sus comités por información relacionada con las finanzas de Trump, pero se han negado a proporcionar copias de las citaciones.

Los bancos describieron las citaciones a los abogados de Trump, de acuerdo con la demanda.

Sobre la base de esas conversaciones, los abogados de Trump afirman que los comités están buscando todos los registros bancarios y financieros “no solo de los Demandantes individuales, sino también de sus propios familiares”, incluidos los niños y, en algunos casos, nietos, según la demanda.

Los abogados de Trump, Will Consovoy, Patrick Strawbridge y Marc Mukasey, dijeron que la demanda está destinada a proteger a Trump, a su familia y su negocio.

“Las citaciones emitidas a Deutsche Bank y Capital One por los presidentes Schiff y Waters son ilegales e ilegítimas”, se lee en el comunicado. “Buscan información que se remonta a décadas de cualquier persona que tenga incluso una conexión tangencial con el presidente, incluidos los niños, los menores de edad y los cónyuges. Todos los ciudadanos deben preocuparse por esta invasión de la privacidad generalizada y sin leyes. Esperamos reivindicar los derechos de nuestros clientes en este asunto”.

Deutsche Bank dijo en un comunicado que cumplirá con todas las citaciones y órdenes judiciales.

“Seguimos comprometidos a proporcionar la información adecuada a todas las investigaciones autorizadas y cumpliremos una orden judicial en relación con dichas investigaciones”, se lee en el comunicado.

La semana pasada, CNN informó que el banco estaba cumpliendo con una citación del fiscal general de Nueva York, Letitia James, por los documentos relacionados con los préstamos hechos a Trump y su negocio. El banco está en proceso de entregar documentos, incluidos correos electrónicos y documentos de préstamos, relacionados con los hoteles Trump International en Washington, Trump National Doral Miami, Trump International Hotel and Tower en Chicago y el fallido esfuerzo por comprar los Buffalo Bills de la NFL.

CNN ha contactado a Capital One en busca de comentarios.

En una declaración, Waters y Schiff calificaron la demanda como “sin mérito”.

“Esta demanda no está diseñada para tener éxito; solo está diseñada para posponer una responsabilidad significativa el mayor tiempo posible”, dijeron Waters y Schiff. “Trump ya ha dicho públicamente que está luchando contra todas las citaciones del Congreso y que no respeta el papel del Congreso como una rama de gobierno equivalente. Este obstáculo sin precedentes no funcionará y el pueblo estadounidense merece algo mejor”.

CNN informó que los comités emitieron citaciones conjuntas para los registros a principios de este mes. Aunque no se pudo determinar el alcance total de las citaciones, el de Deutsche Bank es para obtener información sobre los préstamos que el banco otorgó a Trump y a la Organización Trump, dijo a CNN una persona familiarizada con el tema.

Al negarse a proporcionar las copias de las citaciones al equipo legal de Trump, las comisiones lideradas por los demócratas están impidiendo que el presidente y su equipo “sepan siquiera, y mucho menos negocien, el alcance o la amplitud de las citaciones”, según la queja.

La demanda se presenta una semana después de que Trump demandó al presidente Elijah Cummings, de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, por la citación de su panel a una firma de contabilidad que preparó varios años de declaraciones financieras de Trump.

Las demandas en el Congreso son más evidencia de que Trump está cumpliendo su promesa de luchar agresivamente o detener las investigaciones demócratas sobre sus finanzas personales y negocios. La semana pasada, el Departamento del Tesoro perdió un plazo para entregar seis años de las declaraciones de impuestos del presidente a la Comisión de Medios de la Cámara.

Katelyn Polantz de CNN contribuyó con este informe.