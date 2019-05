Encuesta de CNN: la aprobación de Trump llega al 43% tras el final de la investigación de Mueller

Washington (CNN) — Con la investigación terminada del fiscal especial Robert Mueller, que investigó la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, el índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en su nivel más alto desde abril de 2017, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, mientras el porcentaje de quienes dicen que los demócratas en el Congreso están haciendo demasiado para investigar al presidente aumentó 6 puntos.

El índice de aprobación de Trump sigue siendo en gran medida negativo en la nueva encuesta: el 52% lo desaprueba y el 43% lo aprueba, pero esa cifra de aprobación es la más alta —en un punto— desde una encuesta de CNN por los 100 primeros días de su presidencia en 2017. Al mismo tiempo, el porcentaje que dice que aprueba firmemente la forma en que el presidente está manejando su trabajo (35%) se encuentra en su nivel más alto en las encuestas de CNN.

El público estadounidense siente cada vez más que los demócratas en el Congreso están yendo muy lejos en sus esfuerzos por investigar al presidente. El 44% dice que los demócratas están haciendo demasiado en ese sentido, un porcentaje más alto del 38% que lo creía en marzo. Ese cambio se debe en gran parte a los independientes, pues el 46% de ellos ahora dicen que los demócratas del Congreso están yendo demasiado lejos.

Los demócratas del Congreso han pedido al secretario de Justicia William Barr que testifique esta semana, ante la Comisión Judicial del Senado este miércoles, y han emitido citaciones para intentar obtener acceso a la versión completa y no editada del informe de Mueller. También han emitido una citación para que el exabogado de la Casa Blanca Don McGahn testifique. El Departamento del Tesoro recientemente no cumplió con el plazo establecido por los demócratas de la Cámara de Representantes para entregar las declaraciones de impuestos del presidente, y el gobierno de Trump está luchando contra las citaciones emitidas por los registros financieros de las firmas de contabilidad y los bancos conectados a Trump.

Incluso con la creciente preocupación por el exceso de alcance de la investigación, las mayorías quieren que el Congreso investigue si Trump cometió obstrucción de la justicia en el curso de la investigación de Mueller (58%) y que emprenda acciones legales para obtener la versión completa y no editada del informe de Robert Mueller (61%). El público está dividido sobre el manejo de Barr de la publicación del informe de Mueller: el 44% lo aprueba y el 43% lo desaprueba, con una amplia brecha partidista.

Alrededor de dos tercios todavía dice que Trump debería hacer públicas sus declaraciones de impuestos (66%, incluido el 52% que considera que es importante que el presidente lo haga). Y la mayoría, el 54%, dice que el presidente no está haciendo lo suficiente para cooperar con las investigaciones de los demócratas.

El sondeo no encuentra cambios en la proporción de estadounidenses que dicen que creen que el presidente debería ser acusado en comparación con una encuesta realizada en marzo antes de que se completara la investigación de Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

En general, el 37% dice que Trump debe ser acusado y destituido de su cargo, el 59% dice que no se siente así. Y mientras que la mayoría de los que lo hacen, se sienten así (el 34% de los adultos lo apoyan con fuerza, solo el 3% lo respalda pero no lo hace), la parte que se opone firmemente es más grande (el 45% dice que cree que el presidente no debería ser acusado).

El índice de aprobación laboral de Trump no ha aumentado significativamente en comparación con la encuesta del mes pasado, pero su posición actual es una gran mejora respecto a la posición en enero en medio de un cierre del gobierno. Al inicio del año, solo el 37% de los estadounidenses aprobaron el desempeño laboral de Trump, incluyendo solo el 36% de los independientes. Ahora, su aprobación general del 43% incluye la aprobación entre casi la mitad de los independientes (46%), así como el 86% de los republicanos y el 5% de los demócratas.

Aunque su aprobación general entre los republicanos no ha cambiado mucho desde principios de año, el apoyo republicano se ha fortalecido. En una encuesta a principios de febrero, el 65% de los republicanos dijo que aprobaba firmemente el manejo de la presidencia por parte de Trump. Ahora, el 77% dice lo mismo. Esas cifras no se han movido tanto entre los independientes (33% ahora, 30% entonces) o los demócratas (4% ahora, 1% entonces).

Los signos positivos de Trump en la encuesta pueden no estar directamente vinculados a las impresiones de los estadounidenses de cómo Trump se desempeñó en el informe Mueller. Alrededor de la mitad (48%) dice que cree que Trump cometió obstrucción de la justicia durante el curso de la investigación de Mueller, 45% dice que no lo hizo. Más aún dicen que las cosas que Trump ha dicho públicamente sobre la investigación han sido en su mayoría falsas (50%), y que en su mayoría han sido ciertas (43%). Y el 51% dice que desaprueban la forma en que el presidente manejó la publicación del informe de Mueller.

El final de la investigación de Mueller ha impulsado un sentimiento positivo hacia el consejo especial. Casi seis de cada 10 (59%) dicen que aprueban la forma en que manejó la investigación, un 48% antes de que se completara, y un 48% dicen que tienen una opinión favorable de Mueller, un 36% más que el otoño pasado.

El aumento en la aprobación de Mueller se debe a un enorme aumento de 30 puntos en la aprobación entre los republicanos (del 20% en marzo al 50% ahora) y al aumento de 12 puntos entre los independientes (57%, un aumento del 45%), mientras que sus números disminuyeron entre los demócratas (el 69% aprueba ahora, frente al 75% en marzo). El aumento en su calificación de favorabilidad viene de las líneas del partido, aunque es más grande entre los republicanos.

La opinión pública sobre la investigación en sí misma, sin embargo, aumentó desde dónde estaba antes del lanzamiento de una versión redactada del informe de Mueller a principios de este mes. Aproximadamente seis de cada 10 (58%) dicen que piensan que la investigación era un asunto serio que merecía ser investigado en su totalidad, mientras que el 38% considera principalmente un esfuerzo para desacreditar a la presidencia de Trump. Ambas cifras se movieron poco a lo largo de la investigación en las encuestas de CNN.

En un punto del acuerdo partidista sobre el trabajo de Mueller, el 69% piensa que el Congreso debería investigar los orígenes de la investigación del Departamento de Justicia sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, incluido el 76% de los demócratas, el 69% de los independientes y el 62% de los republicanos.

Un escaso 24% de los estadounidenses dice haber leído alguno de los informes de Mueller, el 75% optó por no sumergirse en el documento de 448 páginas y solo el 3% informó haber leído todo.

La encuesta de CNN fue realizada por la SSRS del 25 al 28 de abril entre una muestra nacional aleatoria de 1.007 adultos a quienes llegaron a teléfonos fijos o celulares por un entrevistador en vivo. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,8 puntos porcentuales.