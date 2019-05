‘The Night King’ finalmente rompe su silencio sobre *ese* episodio de ‘Game of Thrones’

⚠️ Advertencia: esta nota contiene spoilers de la octava temporada de “Game of Thrones”.

(CNN) — El episodio de la noche del domingo fue todo sobre The Night King, el Rey de la Noche, y ahora todos sabemos su destino.

Él está muerto.

Vladimir Furdik, el hombre detrás del misterioso y aterrador personaje, quien fue asesinado por Arya Stark (Maisie Williams), habla por primera vez sobre la muerte de su personaje.

“Fue un día y una noche muy emotivos”, dijo Furdik con franqueza a “The Hollywood Reporter”.

“Fue tan fuerte. Gasté toda mi energía ensayando, y (Williams) también. No fue un día fácil. Hacía frío. Había lluvia. Estaba en un cable, en un arnés, saltando muchas veces. No fue solo una vez, sino quizás 15 veces. Cuando tengo que abrazarla bajo la mandíbula y parece que ella muere, tuvimos que gastar mucha energía en esa escena en particular. Fue muy, muy difícil. Somos muy buenos amigos. Nos conocemos. No fue fácil para mí (pretender) hacerle daño. Cuando la agarré por debajo de la mandíbula, no fue fácil (a un nivel práctico). Si haces un mal movimiento, si no la agarras bien, podría sufrir una lesión. Así que estaba bajo presión y ella estaba bajo presión. No fue un día fácil”.

Esa batalla oscura y superinvernal que todos miraban con los ojos entrecerrados para ver, en realidad tardó tres meses en grabar y Furdik dijo que era más difícil de lograr de lo que podría pensarse.

“Este fue uno de los trabajos más difíciles de mi vida”, dijo. “Tuvimos reuniones con (los actores individuales para sus propias batallas), dependiendo de quién pelea con quién: Jorah (Iain Glen), Daenerys (Emilia Clarke), y lo que están haciendo. Para cada batalla con estos actores, preparamos exactamente los movimientos para ellos. Cada muerte, y cada movimiento que hicieron, se preparó durante semanas y semanas, y horas y horas. Estábamos tan ocupados. Cada movimiento no sucede porque sí, sino porque nosotros lo preparamos. Cada salto, todo”.

¿Extrañará Furdik algo sobre interpretar al Rey de la Noche?

“No lo sé”, agregó. “No tengo una respuesta para esto. Nada”.

Bueno, ahí lo tienes.