Barr se asegura que el Congreso no pueda detener a Trump ahora

(CNN) — Donald Trump tenía razón: puede salirse con la suya con casi cualquier cosa, un factor que probablemente signifique una presidencia aún más libre durante los próximos 18 meses.

Todas las razones por las que es probable que los esfuerzos demócratas por indagar al presidente fracasen se revelaron en la audiencia del secretario de Justicia William Barr el miércoles en el Capitolio y en su negativa a presentarse a una segunda ronda de preguntas ante la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes este jueves.

El drama también mostró que en el corto período de la Casa Blanca, dadas ciertas condiciones partidistas, al sistema político moderno le resultará casi imposible restringir a un presidente, especialmente uno que plantea un desafío tan abrumador a las costumbres del Congreso como Trump.

Trump ahora tiene un secretario de Justicia, que parece un bloque humano de granito, que ve pocos límites en el poder presidencial y está dispuesto a ofuscar y ejecutar movimientos de bloqueo en su nombre.

“Es un hombre sobresaliente. Es una mente legal sobresaliente”, dijo Trump sobre Barr en una entrevista el miércoles por la noche en Fox Business, y agregó que el secretario de Justicia hizo un trabajo “fantástico” durante la audiencia.

Después de un día de enfrentarse a los demócratas del Senado, Barr le dijo a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes que no se presentaría para un segundo día de testimonios programados para el jueves 2 de mayo.

El secretario de Justicia se opuso a los planes demócratas de recurrir a fiscales de la Cámara además de los legisladores a menudo dispersos para hacerle preguntas sobre el informe Mueller. Probablemente se enfrente a una citación y otro enfrentamiento legal entre los demócratas de la Cámara de Representantes y una administración que parece mantener en desacato su deber de supervisión del Congreso.

En su desafío, Barr demostró ser exactamente el baluarte protector que Trump quería, pero que nunca tuvo en personajes como el ex secretario de Justicia Jeff Sessions y el exjefe del FBI James Comey.

“Tenemos que dejar de usar el proceso de justicia penal como un arma política”, le dijo Barr a la Comisión Judicial del Senado, incluso cuando fue acusado de tergiversar el informe del fiscal especial Robert Mueller para salvar la presidencia de Trump.

Una audiencia que ya estaba destinada a estar tensa se puso mucho más tensa con las noticias del martes por la noche que Mueller le había escrito a Barr en marzo para quejarse de que la carta de cuatro páginas que le entregó el secretario de Justicia al Congreso sobre los hallazgos principales de su investigación no transmitía los suficientes matices.

“Esto amenaza con socavar un propósito central por el cual el Departamento nombró al fiscal especial: asegurar la plena confianza pública en el resultado de las investigaciones”, escribió Mueller.

Barr no se arrepintió.

“Era mi bebé, y yo estaba tomando la decisión de hacerlo público o no”, dijo cuando fue acusado de enmarcar la publicación del informe editado para proteger políticamente a Trump.

“Fue mi decisión la de cómo y cuándo hacerlo público, no la de Bob Mueller”, dijo.

Barr defendió al presidente

Desde el punto de vista de Trump, el desempeño del secretario de Justicia en el Capitolio valida completamente su nominación y da la impresión de que fue elegido para hacer lo que está haciendo.

El éxito del presidente de deshacerse de Sessions y poner a Barr en su lugar se convertirá en uno de los cambios políticos más significativos de su mandato.

Después de todo, Barr había presentado una nota no solicitada al Departamento de Justicia que había rechazado el enfoque de Mueller sobre la obstrucción en 2018. Como nuevo secretario de Justicia, decidió que no había ningún caso en responder sobre la obstrucción después de que Mueller no diera una conclusión sobre ese asunto, pero sí presentaba pruebas concluyentes sobre las que el Congreso podría actuar.

Cualquier noción de que el Congreso podría controlar al presidente se vio socavada por las payasadas de los senadores del Partido Republicano que parecían más preocupados por generar declaraciones para los programas de opinión de Fox News.

Con algunas excepciones, como Joni Ernst de Iowa y Ben Sasse de Nebraska, que se mostraron preocupados por la seguridad de las elecciones, la mayoría de los senadores republicanos parecían tener un ojo en Trump, sin duda pegados a la televisión.

El nuevo senador de Missouri, Josh Hawley, leyó textos desdeñosos de los votantes de Trump de Peter Strzok, quien fue despedido del equipo de Mueller cuando el fiscal especial se enteró de sus opiniones.

Hawley criticó el “desdén abierto, si no el odio absoluto” mostrado por Strzok, que lo presenta como un síntoma de una burocracia que “trató de anular los resultados de una elección democrática”.

“Eso es lo que realmente sucedió aquí”, dijo Hawley.

La efectividad del esfuerzo diario de Trump para desacreditar a Mueller y usar los hechos de Strzok para establecer una narrativa perjudicial en los medios conservadores se refleja en el fuerte escepticismo sobre la investigación de los fiscales especiales entre los votantes del Partido Republicano.

Una encuesta de CNN / SSRS publicada el miércoles muestra que el 44% de los votantes aprueba el manejo de Barr del informe Mueller y el 43% es crítico, con una gran brecha partidista.

No hay ninguna ventaja política para el presidente del Poder Judicial del Senado, Lindsey Graham, para seguir investigando la conducta de Barr o para investigar el comportamiento de Trump en la campaña de 2016.

“No lo voy a hacer más, ya es suficiente. Se acabó”, dijo el republicano de Carolina del Sur a los periodistas. “Pero no voy a volver a intentar el caso”.

Los demócratas ven una realidad diferente

Como corresponde a un Congreso cada vez más polarizado, los demócratas vieron una realidad diferente.

Se pasaron el miércoles diciéndole a Barr que había mentido al Congreso, que estaba asesorando a un presidente corrupto y que estaba sofocando al fiscal especial, que, según dicen, demostró que Trump había obstruido la justicia.

“Parece que usted fue el tipo designado para este informe”, le dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut.

La senadora demócrata Mazie Hirono, de Hawai, le dijo a Barr que se había unido a una lista de personas que habían sacrificado su reputación por el “ladrón y mentiroso en la Oficina Oval”.

“Sabemos más sobre tu participación profunda y tratar de encubrir a Donald Trump”, dijo Hirono. “Estados Unidos merece algo mejor. Debería renunciar”.

Mientras tanto, la administración está ocupada haciendo caso omiso de una serie de citaciones destinadas a obligar a los funcionarios a declarar o la entrega de joyas de la corona política como las declaraciones de impuestos de Trump como lo exige la ley.

Los demócratas dicen que la resistencia de la Casa Blanca muestra un desprecio por el Congreso, por las tradiciones del gobierno de larga aceptación y que son una burla abierta de la Constitución.

Si se prueba, este catálogo de acusaciones se suma a un abuso asombroso del poder presidencial. Y los demócratas tienen el poder de hacer algo al respecto: el arma de las audiencias de la Cámara de Representantes.

Aunque los republicanos se asegurarían de que Trump sobreviva a un juicio en el Senado, los demócratas aún podrían obligar a los senadores del Partido Republicano vulnerables a poner su carrera en riesgo y atraer el juicio de la historia para defender al presidente.

Sin embargo, no hay ninguna señal de que cumplan con las implicaciones de sus palabras. La ansiedad política por ser percibido como una exageración por parte de los votantes significa que es probable que continúen acusando retóricamente a Trump, pero que no busquen expulsarlo.

Encuestas de CNN mostraron que la impresión de que los demócratas están investigando demasiado sobre Trump está creciendo. El treinta y ocho por ciento de los encuestados pensaron lo mismo en marzo, y el 44% lo hace ahora. El cambio es principalmente entre los independientes.

No hay precio que pagar

Desde el punto de vista de Trump, hay pocas razones para moderar su agresivo liderazgo que rompe las normas. Probablemente nunca haya un precio que pagar.

Los demócratas en la Cámara seguramente continuarán con sus investigaciones. Intentarán obtener el testimonio de Mueller y de los protagonistas clave en el informe del abogado especial, como el exabogado de la Casa Blanca Don McGahn. Pero sin la amenaza de destitución, se limitarán al uso de las investigaciones para presentar un caso a los votantes en 2020 de que Trump no es adecuado para un segundo mandato.

Si bien todavía tiene preocupaciones legales, especialmente en las investigaciones de su imperio financiero por abogados en Nueva York, y la rama judicial puede continuar revocando sus acciones ejecutivas, Trump no enfrenta una amenaza existencial a su presidencia por parte de sus enemigos políticos en Washington.

Los demócratas, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pueden estar leyendo correctamente los vientos políticos en su reticencia para pasar a las audiencias de juicio político para respaldar las graves acusaciones de abuso de poder por parte de Trump por parte del partido.

Si gana la reelección, sin embargo, después de escapar del daño político duradero del drama de Mueller, la investigación sobre el fracaso demócrata para herir gravemente a una presidencia debilitada continuará por generaciones.

Es un cliché que solo los votantes podrán controlar a Trump. Pero su éxito en evadir la responsabilidad por el informe de Mueller sugiere que solo una elección puede detenerlo y que estaba exagerando un poco cuando dijo que podía pararse en la Quinta Avenida y dispararle a alguien y salirse con la suya.