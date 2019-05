Drake triunfa en los Billboard 2019: “Agradezco a mi mamá por llevarme a clases de piano”

El rapero canadiense Drake recibió el reconocimiento más importante al llevarse el trofeo como "Mejor Artista" (Onstage during the 2019 Billboard Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 1, 2019 in Las Vegas, Nevada.

(CNN Español) — Con una banda universitaria de más de 100 elementos y bailarines volando por todo el escenario con sombrillas al estilo de Mary Poppins, Taylor Swift junto al vocalista de la banda Panic! At The Disco, Brendon Urie, fueron los encargados de abrir la ceremonia de los premios Billboard 2019 con el tema “Me!” en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Hola Las Vegas“ fue la primera frase de la noche que la cantante y conductora de la ceremonia Kelly Clarkson dijo al abrir la noche que celebró la entrega 29 de los premios Billboard, que celebran a los artistas más populares de la música actual, seleccionados por su desempeño en los Billboard Charts (listas de popularidad).

El primer reconocimiento que se entregó fue la categoría de Top R&B Artist y se lo llevó Ella Mai. El premio de Top Rock Artist se lo llevó la banda Imagine Dragons, originarios de la Las Vegas, quienes en su discurso de agradecimiento hablaron sobre la terapia de conversión que hace falta en diversos estados de Estados Unidos, en relación a la comunidad LGBTQ. La emoción seguía creciendo y fue cuando Ciara tomó el escenario para interpretar su nuevo sencillo “Thinkin’ ‘Bout You” – que se estrenó el 24 de marzo-, vestida de negro en su totalidad y un cuerpo de cuatro bailarines.

Drake se coronó en la categoría Top Billboard 200 album por “Escorpion”. “Debo agradecer a todos los que contribuyeron en este proyecto. Necesito una copa de champaña”, fueron las palabras del rapero. El premio al Mejor Nuevo Artista fue para el rapero originario de Chicago, Juice WRLD.

Los Jonas Brothers se reunieron para interpretar varios de sus temas como “Jelaous” y “Cake by the Ocean” y para cerrar con el tema “Sucker”, canción que marca su regreso como banda en más de una década y que lleva más de 8 semanas en la lista de los 100 más escuchados.

La categoría de Top Duo/Group se la llevó la banda coreana BTS, conformada por V, Jin, Jungkook, RM, Suga, Jimin y J-Hope. El mejor artista masculino fue el canadiense Drake, quien dijo que todas las personas del mundo “debemos de mostrar nuestro amor al prójimo”. La modelo Ashley Graham presentó a Ariana Grande, quien interpretó el tema “7 Rings” del disco “Thank U, Next”, tema que tiene una base musical de la canción “These are a few of my favorite things de la cinta “La novicia rebelde”.

Llegó uno de los momentos más esperados de la noche, el turno para la presentación del colombiano Maluma con la reina del pop, Madonna, quienes interpretaron por primera ocasión el tema “Medellín”, que hace referencia a los lugares de nacimiento de los cantantes: Detroit Michigan y Medellín. Lo que llamó la atención de este número, fue la presencia de cuatro hologramas de la cantante sobre el escenario, más la cantante real, quien salió con un vestido blanco con negro, un látigo y su característico parche en el ojo izquierdo, mientras que Maluma lo hizo vestido de negro y tirantes (sujetadores) color rojo.

Mariah Carey, Ícono Billboard 2019

Jennifer Hudson fue la encargada de presentar el reconocimiento Icon de Billboard 2019 a Mariah Carey, asegurando que “es pionera en la creación de éxitos, con su nuevo álbum ha demostrado que es un referente de la música. Mariah sigue en la cima, es para explicarlo de una manera única, un ícono”.

Tras cantar algunos de sus éxitos, Carey dijo: “Gracias Billboard por dejarme crecer en las listas con ustedes. ¿Ícono? Yo no pienso de esa manera sobre mí. Comencé a hacer música por necesidad y para sobrevivir y para poder expresarme. En esta vida todo se hace posible. Agradezco a mis fans que me han apoyado, me han levantado y rodeado de amor en los altibajos y en sus luchas. A todos aquellos que no se permitan caerse y volverse a levantar, sigan haciéndolo, les rindo homenaje a todos ustedes y gracias a todos los que piensan que les salvé la vida, fueron ustedes los que me han salvado”.

Panic! At The Disco cantó el tema “Hey look Ma I made it”, seguidos de Kelly Clarkson y el tema “Broken and Beautiful”. La banda coreana de K-Pop, BTS, y Halsey, cantaron el tema “Boy with Luv” e hicieron que todas las jovencitas gritaran enloquecidas por esta banda, considerada y comparada con el fenómeno que en su momento fue The Beatles.

Maroon 5 y Cardi B se llevaron el trofeo por la mejor canción “Girls Like You”. Cardi B subió al escenario y se lo dedicó a su hija. Drake se llevó el reconocimiento como Mejor Artista. El rapero de Toronto agradeció a su mamá por siempre apoyarlo y llevarlo a todas las clases de música y trabajos de actuación, por los partidos de hockey y baloncesto a los que lo llevó y sobre todo por llevarlo a las grabaciones de la serie juvenil canadiense, “Degrassi”. En total, se llevó 12 reconocimientos para convertirse en el cantante con más reconocimientos en la historia de los premios Billboard , con un total de 27

Para cerrar la noche con broche de oro, Paula Abdul se apoderó del escenario al interpretar un popurrí de sus mayores éxitos. Paula Abdul se presentó por primera vez en la entrega de los premios Billboard hace 29 años con su éxito más reconocido, “Straight Up”. Abdul anunció la mañana del miércoles 1 de mayo que tendrá un show en Las Vegas para finales del 2019.

Mira aquí la lista completa de los ganadores de la entrega de los premios Billboard 2019.