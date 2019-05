El jefe del SEBIN, la policía secreta venezolana, rompe con Maduro

(CNN) — Un alto funcionario venezolano anunció públicamente la noche de este martes su rompimiento con el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticando a los “ladrones y canallas” que saqueaban al país en una carta abierta “al pueblo de Venezuela”, pocas horas antes de que fuera reemplazado.

El ahora exjefe del servicio nacional de inteligencia venezolano (SEBIN), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, describió en su carta la “corrupción desproporcionada” en Venezuela y el “deterioro” en todos los niveles de la sociedad, y dijo que sería irresponsable por su parte continuar culpando por los problemas del país únicamente al imperialismo estadounidense.

Figuera dijo: “No se puede vivir en la miseria en un país tan rico, esta generación que está en la infancia, crecerá con las falencias que produce la mala alimentación y ese daño es irreversible”.

“Sepan algunos de los que me han llamado vendido, que todos juntos, ni que junten todo lo que se han robado y lo que sueñan con robarse, les es suficientemente para comprar mi honor y mi dignidad, porque eso es valor, no precio; y los valores son universales en todas las culturas de la tierra y no se compran ni se venden”, dijo Figuera.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo a CNN que creen que la carta que circula en redes sociales es genuina.

Maduro anunció el martes por la noche que había nombrado a Gustavo González López como jefe del SEBIN y no dio ninguna información sobre la salida de Figuera.

El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado: “vemos líderes dentro del círculo íntimo de Maduro ahora tratando de averiguar cómo es el boleto dorado. ‘¿Cómo se ve si me voy?’ Cuando empiecen a hacer esas preguntas, seguramente algunos de ellos decidirán que habrá mejores tiempos al no apoyar a ese matón”.