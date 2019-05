Encuesta CNN: el índice de aprobación de Trump en economía alcanza un nuevo récord

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un nuevo récord en sus índices de aprobación económica en una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. El 56% de los estadounidenses que dicen que está haciendo un buen trabajo en la economía.

El resultado se produce inmediatamente después del anuncio de que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo mucho mejor que el esperado en el primer trimestre, y el desempeño de Trump en la economía se convierte en uno de sus principales puntos de venta para las elecciones generales de 2020.

La marca anterior más alta de Trump en las encuestas de CNN sobre el manejo de la economía llegó en marzo de 2017 cuando tenía el 55% de aprobación. Desde entonces, ha superado el 50% cuatro veces, pero esta es la primera vez que ha superado significativamente la línea del 50%.

El secretario general interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, explicó el mensaje económico de Trump para 2020 el martes, sugiriendo que los votantes todavía estarían dispuestos a apoyar al presidente, incluso si no les gusta personalmente.

“Odias sonar como un cliché, pero ¿estás mejor que hace cuatro años? Es bastante simple, ¿verdad? Es la economía, estúpido. Creo que eso es fácil. La gente votará por alguien que no les gusta si piensan que es bueno para ellos”, dijo Mulvaney durante una charla en la conferencia de Milken en Los Ángeles.

La economía es el mejor problema del presidente probado en la nueva encuesta, con sus otros índices de aprobación por debajo del 50%. Incluso entre aquellos que desaprueban la forma en que el presidente está manejando su trabajo en general, el 20% dice que aprueba su trabajo en la economía. Esa es una cifra más grande que la aprobación general de cualquier otro problema por 12 puntos porcentuales.

El índice de aprobación del presidente en la economía se redujo a 48% a principios de este año después de la clausura del gobierno. Desde entonces, Trump ha mejorado sus calificaciones en la economía con dos dígitos entre los menores de 35 años (hasta 16 puntos), los no blancos (hasta 13 puntos porcentuales), los independientes (hasta 11 puntos), las mujeres (hasta 10 puntos) y incluso los demócratas (hasta 10 puntos).

La aprobación de Trump en la política de atención médica ha mejorado ligeramente desde junio de 2018, cinco puntos más, hasta llegar al 38%, su peor índice de aprobación en la encuesta. Un poco más, el 42% aprueba cómo maneja los asuntos de inmigración y los asuntos exteriores, y el 39% aprueba su manejo de las relaciones raciales.

Su aprobación en las relaciones raciales ha aumentado desde septiembre de 2017, hasta 6 puntos porcentuales, pero la última encuesta se realizó en medio de las protestas de jugadores de la NFL arrodillándose y cuando Trump les pidió a los propietarios de los equipos despedir a los jugadores que protestaban. El aumento en las encuestas desde 2017 se produjo en gran medida entre los conservadores, republicanos y blancos.

Al mismo tiempo, la calificación de favorabilidad de Trump ha alcanzado su punto más alto desde la marca de 100 días de su presidencia: el 45% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del presidente. El 54%, sigue teniendo una visión negativa de él.

Pero el último movimiento marca un aumento de 5 puntos porcentuales desde una encuesta de diciembre de 2018. Sus mayores incrementos de favorabilidad se dan entre los independientes (hasta 9 puntos porcentuales), aquellos con educación universitaria (9 puntos porcentuales) y las mujeres (8 puntos porcentuales).

La mitad de los estadounidenses dice que Trump está haciendo un buen trabajo manteniendo las importantes promesas que hizo durante su campaña presidencial, desde octubre de 2018.

Esas cifras sobre la economía, favorabilidad y promesa, junto con las mejores calificaciones de aprobación del presidente desde abril 2017, debería ser un buen augurio para sus posibilidades en 2020. Pero los enfrentamientos directos con los principales candidatos demócratas para la nominación en esta encuesta no son abrumadoramente positivos para el presidente.

A los votantes registrados en la encuesta se les asignó al azar a tres de los seis principales candidatos demócratas y se les preguntó si serían más propensos a votar por esa persona o por Trump en 2020. El apoyo para cada demócrata sometido a prueba osciló entre un mínimo del 47% entre los que respaldaban al alcalde de South Bend, Pete Buttigieg y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren sobre Trump, hasta un máximo de 52% respaldando a Beto O’Rourke sobre el presidente.

Joe Biden (51%), Bernie Sanders (50%) y Kamala Harris (49%) cayeron en el medio. Los números de Trump oscilaron entre el 42% y el 48%.

Aunque algunos de los candidatos demócratas tienen una ventaja significativa sobre el presidente, estos resultados sugieren una carrera cerrada en este punto, y hay mucho tiempo para que los votantes cambien de opinión. En la primera encuesta de CNN de un enfrentamiento en las elecciones generales entre Trump y Hillary Clinton en junio de 2015, Clinton lideró a Trump con 14 puntos entre los votantes registrados.

Aunque es una etapa temprana en el proceso electoral, surgieron algunos patrones en todos estos emparejamientos que vale la pena destacar.

Cada candidato demócrata superó a Trump por un margen de dos dígitos entre las mujeres, mientras que Trump mantuvo una ventaja entre los hombres sobre cada candidato evaluado. Los blancos sin títulos universitarios se inclinaron mayoritariamente por Trump en cada caso, pero los blancos con estudios se dividieron, favoreciendo a Trump en los enfrentamientos con Buttigieg, Warren, Sanders y Biden, pero se inclinaron a favor del Partido Demócrata por Harris y O’Rourke.

Harris incita a la brecha más grande entre blancos sin título y aquellos que tienen un título de cuatro años, con un cambio de casi 40 puntos en las preferencias entre los dos grupos. Los no blancos favorecieron al candidato demócrata en cada enfrentamiento.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 25 de abril al 28 de abril en una muestra nacional aleatoria de 1.007 adultos a los que se llegó a teléfonos fijos o celulares por un entrevistador en vivo. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,8 puntos porcentuales.

Medias muestras aleatorias pueden resultar en tamaños de subgrupos más pequeños que caen por debajo de nuestro mínimo para publicar tablas de referencias cruzadas para esos grupos. Los miembros de los grupos que no se muestran en las tablas cruzadas publicadas están completamente representados en los resultados de cada pregunta en la encuesta. Los tamaños de muestra no ponderados para los votantes registrados menores de 45 años para cada uno de los emparejamientos hipotéticos de 2020 oscilaron entre 111 y 127, para los votantes no blancos variaron de 107 a 130.