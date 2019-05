Leopoldo López dice que se reunió con generales; España asegura que no lo entregará

(CNN Español) — El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, dijo el jueves que se reunió con miembros de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas y representantes de las fuerzas policiales mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

López ahora mismo está en la residencia del embajador español donde ha estado con su familia desde el martes.

“Durante más de tres semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, con generales, con representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada y distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible y que es irreversible porque ellos mismos, las mujeres y hombres de las fuerzas armadas se dieron cuenta que no están solos”, dijo a los reporteros frente a la residencia del embajador español en Caracas.

“El quiebre ha comenzado y lo dijimos en la madrugada del 30 de abril y créanme algo: la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que en la fuera armada hay hombres y mujeres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy y yo les puedo dar testimonio”, dijo.

López dijo que su postura no “compromete desde ningún punto de vista al gobierno de España”.

“En este momento estoy en condición de huésped como lo ha dicho el canciller”, dijo. “¿Por qué estoy aquí y no estoy en mi casa? Porque me volvería a llevar a Ramo Verde” y añadió que no quiere volver a prisión, pero que no le teme a la cárcel. “Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también quiero dejar muy claro que no le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro”.

López aseguró que todas las acciones de esta semana hacen parte de un plan que busca la salida de Nicolás Maduro y un gobierno de transición. “Nosotros nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado, yo creo que ya eso se han dado cuenta”.

“Nosotros vimos el horizonte el año pasado cuando había una confrontación interna dentro de la oposición que nos estaba desgarrando, que teníamos un conflicto interno que no nos estaba llevando a ninguna parte y nosotros pusimos la mirada en el 5 de enero y yo recuerdo que varios me decían: ‘¿Tú estás poniendo la mirada en el 5 de enero? Porque le toca a Voluntad Popular la presidencia’ y yo le digo sí, pero lo queremos hacer en conjunto y unidad y así lo hemos demostrado y yo quiero decir que el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional se está haciendo en unanimidad y con todos los partidos políticos. Nadie hubiese pensado en diciembre que en enero íbamos a estar donde estábamos”.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó este jueves que un Tribunal de Caracas revocó la medida de detención domiciliaria contra Leopoldo López “por violarla flagrantemente, además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas”.



Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión en 2015 y que desde 2017 cumplía prisión domiciliaria, apareció este martes junto a Juan Guaidó, quién lideró un levantamiento cívico-militar en Venezuela.

España dice que no tienen “ninguna intención de entregar” a Leopoldo López

El gobierno español ha dicho que “no tiene intención de entregar” a Leopoldo López.

Leopoldo López buscó refugio en la embajada española en Caracas después de presentarse junto a Juan Guaido en la capital venezolana el martes antes del intento de golpe.

En una breve declaración, el gobierno español también dijo que López estaba con su esposa e hija en la residencia del embajador español “por su propia voluntad”.

La declaración concluyó que “España confía en que las autoridades venezolanas respetarán la inviolabilidad de la residencia del embajador español”.

Con información de Vasco Cotovio en Londres, Taylor Barnes en Atlanta. y Julia Jones en Caracas