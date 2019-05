Lavrov da detalles de la llamada con Pompeo y habla del supuesto viaje de Maduro hacia Cuba

(CNN) — El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, comentó el jueves su llamada telefónica el miércoles con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, sobre Venezuela, afirmando que Pompeo le pidió a Rusia que no interfiriera en la crisis actual del país, pero criticó el apoyo de Estados Unidos a la oposición del país.



“Por lo que tengo entendido, Mike Pompeo me llamó solo para que luego pudiera decir públicamente que me llamó y me pidió que no interfiriera allí”, dijo Lavrov en declaraciones a la prensa en Tashkent, Uzbekistán.

“Él hizo eso. Creo que aquí es donde debemos detener la discusión, al menos por ahora. Aunque hemos acordado continuar con nuestros contactos, incluso en Venezuela, simplemente no veo cómo podríamos encontrar posiciones en común. Por un lado, nuestra posición se basa en la carta de la ONU y los principios del derecho internacional, y en el otro lado está la posición de Estados Unidos que designa presidentes interinos en otros países desde Washington, exige a las autoridades legítimas que capitulen y amenaza con usar la fuerza simultáneamente con sanciones asfixiantes para cambiar el régimen”, agregó.

Lavrov desestimó la afirmación de Pompeo de que Rusia impidió que el presidente venezolano Nicolás Maduro dejara Venezuela para Cuba.

“Si vamos a enumerar todas las cosas que dicen los representantes oficiales de la administración de Estados Unidos sobre Venezuela, entonces usted puede hacer esas preguntas sin cesar, y la respuesta a todas estas preguntas, como regla general, será: ‘Eso no es cierto, ‘diplomáticamente hablando'”, dijo.

Pompeo afirmó este martes que Nicolás Maduro se estaba preparando para salir de Venezuela pero los rusos lo disuadieron.

“Decía Mike Pompeo en la tarde, que Maduro tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país […] Señor Pompeo, por favor, ¡que falta de seriedad!”, respondió Nicolás Maduro a la afirmación de Pompeo el mismo martes.

Lavrov también se refirió aparentemente al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien recientemente invocó la Doctrina Monroe como base para una posible intervención de EE.UU. en Venezuela.

“Creo que estas intenciones audazmente anunciadas de regresar a una doctrina que tiene 200 años, en general, son una falta de respeto no solo para el pueblo venezolano, sino en general para la gente de América Latina”, dijo.