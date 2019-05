El Derby de Kentucky “está abierto”, dice el entrenador campeón Bob Baffert

(CNN) — Está señalado a igualar el récord de una sexta victoria en el Kentucky Derby, pero el campeón entrenador Bob Baffert cree que la obra maestra de Churchill Downs está “abierta” este año.

El caballo de este ganador, Game Winner, está instalado como favorito después de la retirada de Omaha Beach, junto a Roadster e Improbable.

Pero el formador de Arizona, quien ganó el Derby con Justify el año pasado en camino a una segunda Triple Corona en cuatro años —después del éxito de American Pharoah—, no está seguro de cuál de su trío tiene más probabilidades de triunfar.

“No estoy tan preparado como lo estaba el año pasado”, dijo Baffert a Aly Vance para el programa Winning Post, de CNN, el jueves.

Game Winner fue un campeón de dos años, pero no sé cómo le va a afectar el clima, viene fuera de ritmo y puede tener algunos problemas de tráfico”.

“Amo a Roadster, pero tiene que demostrar algo, está algo acelerado; y también a Improbable, si no se excita demasiado —ambos tienen que manejar a la multitud—,por la forma en la que ha estado entrenando, le encanta esta pista pero necesita romper [fuera de los puestos].

1 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El Derby de Kentucky se corrió por primera vez en 1875 y es el primer tramo de la Triple Corona estadounidense, un ícono deportivo-cultural en los Estados Unidos. Es una carrear de caballos pura sangre de 3 años de edaddonde corren una milla y cuarto en Churchill Downs. 2 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Más de 150.000 asistentes llenaron las gradas de Churchill Downs en Lousiville en el Derby de Kentucky del último año, uno de los más amados eventos del calendario hípico. 3 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El Derby de Kentucky es uno de los maás anticipados eventos deportivos del año en los Estados Unidos. 4 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Justify, preparado por el cinco veces ganador del Derby de Kentucky Bob Baffert, ganó el último año un evento marcado por la lluvia en su camino a ganar la prestigiosa Triple Corona, la que incluye la Preakness Stakes y el Belmont Stakes. 5 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El caballo no corrió como uno de dos años, lo que significa que rompió una tendencia de 136 años con una victoria en la carrera del año pasado. 6 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El evento es llamado también “La Carreara de las Rosas” debido a la guirnalda de 554 rosas que cubren al ganador. 7 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Los caballos reciben un posicionamiento al azar antes de la carrera. Hay múltiples teorías acerca qué posición es la mejor. 8 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El evento se presenta como una oportunidad para vestirse con elegancia, con elegantes sombreros y vestidos. 9 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El hombre también tiene la oportunidad de vestirse para la ocasión. 10 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Celebridades dan el presente en el Chhurchill Downs para el Derby. Las estrellas de la NFL Tom Brady y Rob Gronkoswsky asistieron en 2015. Un caballo bautizado con el nombre Gronkoswsky estaba anotado para correr ese año pero no pudo hacerlo por fiebre. 11 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El actor Jeff Bridges presenció la carrera en 2017. 12 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Lo sombreros son espectactulares y pueden competir con tranquilidad con los mejores de la Royal Ascot. 13 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. En 2015, el jockey Víctor Espinoza ganó con American Pharoah-- su primera carrera ganada en su camino a completar la Triple Corona. 14 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. También significó que Espinoza asegurase vioctorias consecutivas después de ganar la edición 140 de la California Chrome. 15 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. Los apostadores preparan sus apuestas en las ventanillas, en 2014. 16 de 16 | El Derby regresa a Churchill Downs. El Derby de Kentucky es uno de los maás anticipados eventos deportivos del año en los Estados Unidos.

“Un día me gusta uno y luego cambiaré de opinión. Creo que Improbable, no sabemos si ganará ‘la milla y cuarto’, pero ese Game Winner, es duro. No sé cuán bueno es Roadster. No me importa cuál gane mientras gane uno.

“Creo que este es un Derby duro, está abierto. Hay caballos muy buenos”.

El principal contendiente fuera del trío de Baffert es Maximum Security, entrenado por Jason Servis, mientras que el retiro tardío de Haikal, con un absceso de pezuña ha reducido el campo a 19.

Realmente salvaje

Baffert ganó su primer Derby de Kentucky, en 1997, con Silver Charm y siguió con Real Quiet, al año siguiente; War Emblem, en 2002; American Pharaoh, en 2015, y Justify, el año pasado.

“Es la carrera más grande de Estados Unidos y, para ser tan afortunado, con 150.000 personas en Churchill Downs con Twin Spires, es mágica”, agregó.

“El tema acerca del Derby de Kentucky, lo que lo hace tan genial es que logras ese vínculo con los clientes y los propietarios. Creas grandes amistades y creo que eso es lo que consigues con las carreras de caballos, te encuentras con gente realmente muy interesante, especialmente en este nivel. He conocido a presidentes, todavía estoy esperando conocer a la reina.

“Ahora me gusta ver a los clientes, me gusta ver lo mareados que están, están tan emocionados, es gracioso, muchos de ellos se olvidan de sus esposas, de sus maridos, me quedo atrás y me aseguro de que todos entren porque es realmente salvaje”.

En el cielo

La clave del Derby es tener un caballo con velocidad, según Baffert.

“Estoy buscando un caballo que parezca que tiene una velocidad que pueda correr una milla”, dijo. “Un caballo que luzca que puede correr una milla y cuarto, una milla y media, generalmente no tienen la velocidad, hay 20 caballos y se van a meter en problemas”.

“Llegando al disco, los quiero cerca, así es como ganas el Derby de Kentucky.

“Las primeras 100 yardas son pura ansiedad, tienen que escapar de la salida. Recuerdo que, el año pasado, [el entrenador irlandés] Aidan O’Brien me preguntó si tenía algún consejo. Le dije: ‘Es fangoso, desprolijo, 20 caballos y esos jinetes en un gran día como este, son salvajes. Tienes que alejarte de la salida, si no lo haces y ellos vienen delante de ti, será brutal. Si eso sucede, toma tu carro y vence al tráfico’. Es por eso que las primeras 100 yardas son tan críticas”.

Otra victoria para Baffert lo pondría junto a Ben A. Jones, entre 1938 y 1952, como el único hombre que ha entrenado a seis ganadores del Derby, pero él dice que nunca envejece. “Es una experiencia mágica, si tienes la suerte de ganar, dices: ‘¡Vaya, soy el chico más afortunado del mundo!’“.

“Si hay un cielo, ese está en el círculo de ganadores”.