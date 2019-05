HBO estaría trabajando en tres “programas sucesores” de ‘Game of Thrones’, dice George R.R. Martin

(CNN) — ¿Te molesta que “Game of Thrones” llegue a su fin? Que no te sea así.

Aparentemente, HBO está trabajando no en uno, ni en dos, sino en tres escisiones del popular ‘GoT’.

Esta información es de acuerdo a lo dicho por George R.R. Martin. Excepto que no los llama “spinoffs”, no es un admirador de ese término, sino “programas sucesores”.

En una publicación en su blog personal, que actualizó para sus seguidores, el autor de los libros en los que se basa el programa dijo:

“Hemos tenido cinco programas diferentes de sucesores de GAME OF THRONES en desarrollo (no me gusta el término” spinoffs”) en HBO, y tres de ellos siguen avanzando muy bien.

“El que no debo llamar THE LONG NIGHT se rodará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guion, pero se están acercando”.

Lo que ha dicho HBO

HBO (que, al igual que CNN, es parte de WarnerMedia) ha sido claro durante mucho tiempo que quiere maximizar la influencia de ‘GoT’.

“En la prensa en general, todo el mundo dijo: ‘hay cuatro spinoffs’ y suponen que eso significa cada uno está haciéndose y vamos a tener un nuevo programa de Game of Thrones por trimestre”, dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, a EW hace dos años. “Eso no es lo que está pasando. La idea es no hacer cuatro programas. La valla establecido por [Benioff y Weiss] es tan alta que mi esperanza es conseguir un programa que esté a la altura”.

Entonces, ¿de qué se trata el programa que menciona Martin? No lo está diciendo.

“Pero tal vez algunos debe tomar una copia de ‘Fuego y sangre’ y elaborar sus propias teorías”, dijo, refiriéndose a su libro que salió el año pasado.

Ahí va. Dejemos que comience la especulación salvaje sobre lo que está por venir luego de esta temporada de ‘Game of Thrones’.