Exclusivo: imágenes muestran el lanzamiento de misil de Corea del Norte mientras Pyongyang prueba a Trump

(CNN) — Una nueva imagen satelital obtenida por CNN muestra el rastro de humo de un lanzamiento de cohete de este viernes por parte de Corea del Norte que probablemente sea un misil de corto alcance, según el grupo que analizó la imagen.

“La ubicación del lanzamiento, la apariencia espesa y ahumada de la evacuación y el hecho de que solo haya un rastro de cohete sugieren que este fue el misil balístico de corto alcance que Corea del Norte mostró en su propaganda”, dijo Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Instituto Middlebury.

El Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en Monterey proporcionó a CNN dos imágenes del rastro de humo.

La prueba de misiles, la primera de Corea del Norte desde 2017, sirve como una clara advertencia de la frustración del líder Kim Jong Un por el estado de las conversaciones con los Estados Unidos, que se han estancado desde que el presidente Donald Trump abandonó su cumbre de Vietnam a principios de febrero. El lanzamiento sigue a una cálida reunión entre Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin, hace menos de dos semanas y probablemente señala que se realizarán más pruebas, dijo Lewis.

Lewis dijo que los norcoreanos comenzaron a disparar un aluvión de proyectiles de corto alcance a partir de las 9:06 a.m. del sábado (8:06 p.m., ET del viernes). En algún momento, alrededor o después de las 10 a.m., Pyongyang disparó otro proyectil. La imagen de ese lanzamiento y la nube de humo que se arrastraba a su paso fue capturada por Planet Labs, que trabaja con el Instituto Middlebury.

“Esta es una inyección de un millón”, le dijo Lewis a CNN. El misil “se disparó justo en este momento” y la foto se habría tomado “en unos segundos, tal vez unos minutos”.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., hablando en ABC News, confirmó que el proyectil era “relativamente corto” y “aterrizó en el agua al este de Corea del Norte y no representó una amenaza para Estados Unidos, Corea del Sur o Japón”.

EE.UU. y Corea del Norte han llegado a un punto muerto, ya que Pyongyang exige un alivio de sanciones antes de que comience a desnuclearizarse, mientras que Estados Unidos insiste en que Pyongyang renuncie a sus armas nucleares antes de que se alivie cualquier presión económica.

Pompeo dijo en ABC: “Todavía creemos que hay una oportunidad” para lograr la “desnuclearización verificada” y que la parte estadounidense espera que “podamos volver a la mesa y encontrar el camino a seguir”. El principal diplomático de Estados Unidos agregó que Estados Unidos aún está hablando con representantes del régimen desde la fallida cumbre de Hanoi.

Pompeo y otros altos funcionarios de seguridad se reunieron para discutir el lanzamiento el sábado. El representante especial de Estados Unidos en Corea del Norte, el exejecutivo de automóviles de Ford, Stephen Biegun, viaja a Japón el 5 de mayo para las reuniones.

Kim se había comprometido a no disparar misiles balísticos intercontinentales de largo alcance, por lo que el lanzamiento no viola la carta de su acuerdo con Trump, pero sí viola el entendimiento que Pyongyang hizo con Seúl para dejar de disparar misiles como medida de fomento de la confianza.

Lewis ve un paralelo histórico con una promesa norcoreana de declarar una moratoria en las pruebas de misiles de largo alcance a principios de la década de 2000 que duró varios años. Cuando Pyongyang rompió esa moratoria en 2006, comenzaron con una prueba de misiles de corto alcance que técnicamente no rompió el acuerdo.

“Pero fue una advertencia”, dijo Lewis. “Entonces, como ahora, las conversaciones estaban estancadas. Hicieron una prueba de misiles de corto alcance y en julio hicieron una grande”, usando el misil Taepodong 2 de largo alcance. “Este es un movimiento bastante clásico de ellos para comenzar poco a poco y seguir avanzando. Es una advertencia de que habrá más por venir”.

A pesar de la perspectiva de una escalada de tensiones, Pompeo defendió las tácticas de negociación del presidente en ABC, diciendo que “este es el presidente que ha impuesto las sanciones más duras en el mundo a Corea del Norte” y que “Estados Unidos continúan presionando”.

Dijo que EE.UU. tiene que “realizar todos los esfuerzos diplomáticos que tenemos” para lograr la desnuclearización y hacerlo “sin el uso de la fuerza”.

“Seguimos trabajando para lograr eso”, dijo Pompeo.

Cuando le preguntaron sobre los informes de que los negociadores norcoreanos involucrados en la fallida cumbre de Vietnam habían sido ejecutados, Pompeo dijo: “No tengo nada que agregar a eso esta mañana”, pero reconoció que podría tener que negociar con otras personas en el futuro.

Matthew Hoye, Jennifer Hansler y Kylie Atwood, todos de CNN, contribuyeron a este informe.