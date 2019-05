¿Intervención militar en Venezuela? Este es el poder militar de EE.UU., Venezuela y otros posibles aliados

(CNN Español) — La opción de la intervención militar en Venezuela sigue estando sobre la mesa.

“No se equivoquen, tenemos una gama completa de opciones para las que nos estamos preparando. Eso es parte de lo que estábamos haciendo este viernes, asegurándonos de que cuando esto avance, y surjan diferentes situaciones, que el presidente tenga un conjunto completo de opciones, opciones diplomáticas, opciones políticas, opciones con nuestros aliados y, en última instancia, un conjunto de opciones que involucran el uso del ejército de Estados Unidos. Estamos alistando todo eso para él, para que cuando surja la situación, estemos listos”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, este domingo.

MIRA: Para Rusia acciones de EE.UU. en Venezuela son una violación del derecho internacional

Cuando se le consultó a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, qué haría si es que John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., lo llamara para ofrecer una intervención militar de parte de Estados Unidos, Guaidó dijo que respondería así: “Querido amigo, John Bolton, gracias por toda la ayuda que le ha brindado a esta causa. Gracias por la opción, la vamos a evaluar y probablemente lo consideraremos en la asamblea para solucionar esta crisis. Si es que es necesario, quizás lo aprobaremos”.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov dijo este lunes: “Estamos categóricamente en contra de las acciones militares donde quiera que se encuentren, eso es una violación del derecho internacional, el uso de la fuerza solo puede ser sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU o puede usarse en respuesta a una agresión contra un gobierno soberano. Esto no es algo que se esté observando en cualquier forma en Venezuela. De mis contactos con los colegas estadounidenses y otros, con colegas europeos, colegas latinoamericanos, no veo ningún partidario de una solución militar imprudente y espero que este entendimiento de que todos los participantes se han convertido en una política práctica, que haya No ser una intervención militar porque eso sería catastrófico”.

Lavrov celebró una conferencia de prensa el lunes con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo en Rovaniemi.

La opción militar puede estar abierta, pero una intervención en una nación extranjera pondría en riesgo a millones de civiles, por lo que no es una decisión que se puede tomar a la ligera. MIRA: Rusia: Condenamos la campaña de EE.UU. contra el gobierno legítimo de Venezuela

Colombia y Brasil respaldan a Guaidó, mientras que Cuba y Rusia han respaldado al gobierno del asediado Nicolás Maduro. Aunque ninguno de estos países ha expresado su intención de participar en una eventual intervención (Cuba rechazó la sugerencia de una acción militar y el Grupo de Lima reiteró su oposición a la opción este 3 de mayo desde Perú) EE.UU. la sigue trayendo a colación.

¿Cómo se comparan sus poderíos militares?

Según el ranking Global Firepower de 2019, que usa más de 55 factores individuales para determinar el poderío militar de un país, Estados Unidos es el primero en la lista, seguido de Rusia. Brasil aparece en el puesto número 13, Colombia en el 46 y Cuba en el 71. Según Global Firepower, algunos valores pueden estar estimados cuando faltan las fuentes oficiales.