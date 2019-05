Condenan a más de 53 años al ‘Monstruo de Fundación’, un hombre que violó, asfixió e incineró a una niña de 9 años en Colombia

Al centro aparece Adolfo García, de 47 años, que confesó haber matado a la menor de 9 años en el departamento de Magdalena, en Colombia.

(CNN Español) — Un juez en el municipio de Magdalena, en el norte de Colombia, condenó a más de 53 años de prisión a Adolfo Arrieta García, conocido como el ‘Monstruo de Fundación’, un hombre que asesinó e incineró a Génesis Rúa, una niña de 9 años, en 2018.

La Fiscalía de Colombia informó la pena que le impuso la justicia a Adolfo Arrieta García, de 47 años, por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

“Dada la gravedad de las conductas y la prohibición expresa del Código de Infancia y Adolescencia, el juez no le concedió a Arrieta García ningún beneficio”, dice un comunicado de la Fiscalía de Colombia.

#ATENCIÓN Luego de que #Fiscalía demostrara responsabilidad, juez de #Magdalena condenó a 53,8 años de prisión a Adolfo E. Arrieta G. por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado. El condenado no tiene derecho a beneficios por art.199 del Cód.Infancia y Adolescencia — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 6, 2019

En 2018, la Fiscalía había pedido la máxima condena para Arrieta, una pena de 60 años de prisión, pero según la abogada de la familia de la víctima, María Paula Escorcia, “jurídicamente no era viable”.

“Había una carencia de antecedentes del procesado, pero sí es la condena máxima legal la que se le impuso. Fueron 53 años y 8 meses, que es el término máximo legal al que podía ser sancionado Adolfo Enrique Arrieta”, dijo la abogada a medios locales en Fundación, Magdalena.

Yeimy Vizcaíno, mamá de la menor asesinada, dijo estar “satisfecha por la condena”, en un video publicado en redes sociales de De La Espriella Lawyers, firma que representó a la familia de Génesis Rúa.

“Estoy satisfecha por la condena. 53 años, aunque este dolor nunca me lo va a quitar nadie ni nada. Pero ahí paga ese maldito, ese asesino. Que pague lo que tiene que pagar”, dijo la mamá de la menor asesinada.

El asesinato de Génesis Rúa, de 9 años, ocurrió a finales de septiembre de 2018, cuando el hombre de 47 años estaba durmiendo y “escuchó un ruido” que lo despertó y vio que unos niños jugaban en la calle. En ese momento tomó a la menor, “la introdujo en la casa, y después la quemó”, según le dijo a CNN en Español en octubre pasado, Vicente Guzmán, director seccional de la Fiscalía de Magdalena, que lleva el caso.

En principio, el hombre confesó el crimen, pues fue encontrado en flagrancia por la Policía cuando incineraba el cuerpo de la menor horas después de su desaparición. La comunidad se alertó cuando vieron salir humo de su casa y él le dijo a los policías que estaba quemando un perro que lo mordió y él lo mató, según le dijo Guzmán a CNN en Español.

Sin embargo, aunque en principio no aceptó los cargos por feminicidio y acceso carnal violento, después de que Medicina Legal confirmara que la niña fue abusada sexualmente y luego asesinada, el hombre aceptó los cargos en su contra, según dijo el fiscal encargado a este medio.

Días después, en prisión, García Arrieta, a quienes los medios locales bautizaron “El Monstruo de Fundación”, apareció en un video en redes sociales pidiendo perdón y reconociendo los hechos, pero dijo que no sabía lo que hacía.

“Realmente no sé qué me pasó. Que si hubiera sido una persona mala de pronto no le hubiera abierto a los policías y me hubiera volado [escapado]. Pero no… le abrí. Ahora no tengo ni casa, ni familia, ni nada. Le pido perdón a todo el mundo de corazón… y que Dios me perdone también porque yo necesito el perdón de Dios”, dice él en un video publicado en Twitter por NTN24.

Arrieta García paga su condena en la cárcel de alta prisión La Tramacúa en Valledupar, según la prensa local, donde pagan sus condenas presos de alto perfil como el violador serial Luis Alfredo Garavito; el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’; y en su momento, el excapo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, según el sitio web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Tras conocer la condena, Yeimy Vizcaíno, mamá de Génesis Rúa envió un mensaje a todos los padres de familia: “Cuidemos a nuestros niños y que este caso no vuelva a suceder”.