Android Auto y Apple CarPlay: tu auto y tu celular son ahora los mejores amigos

(CNN) — Los teléfonos inteligentes hace mucho tiempo reemplazaron nuestras cámaras y nuestros reproductores de música. Ahora se están apoderando de nuestros autos.Los teléfonos están reemplazando cosas como los sistemas de navegación de nuestro automóvil, las radios e incluso nos permiten recibir mensajes de texto sin apartar la vista de la carretera.

Particularmente para los compradores de automóviles más jóvenes, la capacidad de nuestro automóvil para trabajar bien con nuestro teléfono inteligente es un factor clave a la hora de decidir qué modelo comprar, dijo Tim Babbitt, tecnólogo de productos de General Motors.

“Es un elemento importante en la lista de verificación, porque quieren conectar su teléfono y escuchar su música, recibir llamadas, escuchar podcasts, toda una serie de cosas que actualmente puede hacer un vehículo”, dijo. “Y ahora, a medida que continuamos agregando tecnología al vehículo, podrá hacer cosas que no imaginaron”.

Durante años, los fabricantes de automóviles han estado luchando para crear sistemas de “información y entretenimiento” que permitan a los conductores usar sus teléfonos de manera segura sin distraerlos demasiado. Pero los fabricantes de teléfonos también han intervenido para llenar ese nicho. Apple CarPlay y Google Android Auto funcionan con muchos modelos más nuevos de la mayoría de los principales fabricantes de automóviles.

Ofrecen la solución sencilla de recrear una versión simplificada de la pantalla del teléfono en la pantalla central del auto. Allí, la “pantalla de inicio” se llena solo con las aplicaciones seleccionadas que han sido diseñadas para funcionar con CarPlay o Android Auto y para ser utilizadas de manera segura mientras se conduce.

Ambos programas también se pueden actualizar para que las nuevas funciones y capacidades se puedan descargar en tu teléfono y luego aparezcan en tu automóvil la próxima vez que conduzcas.

Google lanzará una versión actualizada de Android Auto este verano con una serie de cambios. Para mantenerse al día con los cuadros de mando cambiantes en los autos nuevos, Android Auto ahora se ajustará para llenar las pantallas táctiles más anchas en muchos autos y camionetas nuevos. También tendrá un nuevo “tema oscuro” y una nueva paleta de colores que, según Google, será “más cómoda para los ojos”. Los usuarios ahora también podrán ver las instrucciones de navegación en la misma pantalla con llamadas o información de audio.

Con CarPlay y Android Auto, los conductores pueden incluso leer mensajes de texto mientras conducen y luego emitir una respuesta que se convertirá en un mensaje de texto como respuesta. Esa es una de las funciones más importantes de estos sistemas, dijo Mark Takahashi, un editor de Edmunds.com.

“Los mensajes de texto se han convertido en una parte tan importante de la comunicación en la actualidad”, dijo. “Eliminar la distracción de los mensajes de texto mientras se conduce se elimina esencialmente con Apple CarPlay y Android Auto, es increíblemente útil”.

Cuando se trata de mantener las manos de los conductores fuera de sus teléfonos, CarPlay y Android Auto en realidad tuvieron un mejor desempeño que cualquiera de los sistemas que los fabricantes de automóviles han creado, según una encuesta reciente de Consumer Reports.

Aun así, dijo Babbit de General Motors, los fabricantes de automóviles no pueden simplemente renunciar a crear una buena interfaz propia. CarPlay y Android Auto no funcionan para todo y dependen de una fuerte señal de teléfono móvil, que no siempre está disponible. Los fabricantes de automóviles pueden incluso integrar aplicaciones como Spotify y OpenTable en el automóvil de una manera que podría ser mejor que lo que los fabricantes de teléfonos pueden ofrecer porque General Motors conoce mejor el automóvil, dijo. Además, no todos los compradores de autos tienen los últimos teléfonos inteligentes que funcionan con estas tecnologías.

“Por lo tanto, parte de eso es asegurarse de que traemos, de manera segura, su vida digital al automóvil”, dijo.