La palabra que hizo historia esta semana

Nota del editor: En nuestra columna semanal, repasamos los artículos de opinión más fuertes e inteligentes de la semana en CNN y en otros medios.

(CNN) — Toda investigación presidencial nos da nuevas frases que pegan. “Qué sabía el presidente y cuándo lo supo”, preguntó el Sen. Howard Baker durante el escándalo de Watergate que derrumbó al presidente Richard Nixon.

“No tuve relaciones sexuales con esa mujer”, le dijo el presidente Bill Clinton a Estados Unidos, antes de sobrevivir al proceso de juicio político y completar su segundo período.

Los historiadores futuros quizás no tengan todavía una cita característica del presidente Donald Trump (compite la de Trump después de enterarse sobre la designación del fiscal especial Robert Mueller: “Este es el final de mi presidencia. Estoy j****o”.)

Pero su secretario de justicia, William Barr, lanzó una línea memorable a la mezcla esta semana cuando se refirió a una carta previamente no revelada que recibió de Mueller en términos despreciativos: “saben, la carta es un tanto cascarrabias, y creo que probablemente la escribió alguien de su personal”.

“Cascarrabias” resultó ser una palabra apta para gran parte de la reacción a los acontecimientos de esta semana. Nuestros analistas legales no podrían haber disentido más vehementemente sobre qué significaba todo esto. Paul Callan escribió: “Barr no se merecía el malhumor ni nada del abuso cascarrabias de Mueller descargado contra él por hacer su trabajo. Sus interpretaciones eran un análisis defendible de un informe que estuvo mal escrito”.

Elie Honig pintó una imagen muy diferente. Se refirió al testimonio de Barr ante la comisión del Senado como a “una clase maestra de ofuscación, retractación y desplazamiento de culpas. Este desempeño habría resultado patético viniendo de un testigo común, ni qué decir del principal funcionario judicial de Estados Unidos”.

En Vanity Fair, Abigail Tracy escribió que los demócratas, cautelosos por la “apariencia” del proceso de juicio político a Trump, podrían elegir tratar de llevar en cambio a juicio político a su secretario de Justicia. “Podría ser una forma creativa del liderazgo demócrata de aplacar a las alas progresistas y activistas del partido”, escribió.

Y en The Washington Post, Catherine Rampell argumentó que la mayor fechoría de Barr esta semana no fue de hecho lo que le dijo a la comisión del Senado: fue el esfuerzo de su departamento para que los tribunales se deshagan del Obamacare en los tribunales.

Un cuento de dos cartas

Cascarrabias o no, la carta de Mueller impresionó a un tercer analista legal, Shanlon Wu, que la comparó favorablemente a la carta de renuncia del ex vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein: “la carta de Rosenstein se lee como la de un estudiante de escuela media cuyo libro favorito es Citaciones familiares de Bartlett”. En solo seis cortos párrafos, Rosenstein logra citar a Thomas Paine, Robert Jackson, Edward Levi, John Ashcroft y cierra con una exhortación de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump”.

Otros escritores siguieron leyendo atentamente el informe de 448 páginas de Mueller. John Avlon halló un tesoro de pistas enterradas y preguntas que todavía vale la pena investigar. Alexander Urbelis dijo que el informe ilumina el procesamiento judicial de Julian Assange.

Pensando a largo plazo, el exsecretario de seguridad nacional, Michael Chertoff; y el exjefe de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, hicieron un llamamiento a los candidatos a comprometerse a rehusar ayuda de potencias extranjeras que intentan interferir en las elecciones.

Joe Lockhart tenía en mente los escándalos de Nixon y Clinton, cuando instó a los divididos demócratas a seguir investigando a Trump pese a temer el contragolpe de los votantes: “fue la determinación del Congreso de llegar al fondo de Watergate lo que expuso la corrupción generalizada del gobierno de Nixon”.

El Coloso de Whopper

No, no es otra frase para nombrar las estrafalarias mentiras de un político. El Coloso imposible es una hamburguesa a base de vegetales que Burger King promete lanzar a nivel nacional este año. Los investigadores Tim Serchinger y Richard Waite consideraron esta noticia potencialmente histórica: los sustitutos de la carne podrían ayudar a ahorrar grandes cantidades de tierras boscosas que de otro modo serían taladas para criar ganado vacuno y alimentar a una población mundial en rápido crecimiento. “La carne vacuna usa aproximadamente más tierra y libera 20 veces más gases invernadero que la misma cantidad de proteína que las proteínas vegetales comunes de los frijoles”.

A quién alentar en Venezuela

En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó hizo su movida para destituir al presidente Nicolás Maduro, y los resultados no fueron concluyentes. ¿Cómo leer la situación? “Sobre todo, deberíamos ver a Venezuela como una tragedia humana”, escribió Frida Ghitis. “Si no sabe a quién alentar cuando ve los informes de fuerzas contrapuestas y oye relatos de narrativas rivales, aliente al pueblo de Venezuela. Alentar al pueblo venezolano significa esperar que Maduro deje el cargo pacíficamente, cerrando el régimen más desastroso que Venezuela haya visto.”

Después de Poway

“Hoy debería haber sido mi funeral”, escribió el rabino Yisroel Goldstein de Chabad en Poway, California, en un artículo de opinión en el New York Times. Dos días antes, un joven de 19 años atacó la congregación, mató a un miembro e hirió a otros tres incluido el rabino. “Suplico que el dedo que perdí me sirva como un recordatorio constante. Un recordatorio de que todo ser humano es creado a la imagen de Dios; un recordatorio de que soy parte de un pueblo que sobrevivió a la peor destrucción y que siempre perdurará”.

Daniel Blokh, de dieciocho años, respondió al tiroteo de Poway, que ocurrió seis meses después de un ataque que mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, describiendo cómo la poesía lo había ayudado a procesar sus pensamientos y emociones sobre los asesinatos de odio.

“Si este ataque les resulta repugnantemente familiar a muchos estadounidenses es porque lo es”, escribió Peter Bergen. El tirador de Poway parecía haberse inspirado en el atacante de Pittsburgh al igual que en los ataques contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelandia. “Como los atacantes en escuelas, los terroristas aprenden y emulan a otros terroristas”, señaló, y delineó tres formas para intentar prevenir el terrorismo interno. Una de ellas es que el presidente Donald Trump deje de defender su controvertido comentario de “personas muy buenas a ambos lados” que emitió sobre las protestas de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia.

Nicole Hemmer, que ha estudiado estos eventos, escribió que es vital tener una visión clara sobre el contexto. “El enfrentamiento de Charlottesville no fue sobre preservar los monumentos históricos a Robert E. Lee, como le dijo Trump recientemente a un reportero”, escribió ella. “El Presidente y sus aliados siguen encubriendo a los racistas violentos en Charlottesville, y la ideología violenta propagada allí”.

Desembalando “Game of Thrones”

Segundos después de que llegara a su fin la colosal Batalla de Winterfell, se desató un vendaval de tuits, recapitulaciones y artículos editoriales sobre el tercer episodio de la temporada final de “Game of Thrones”. En Wired, “Angry Staff Officer” brindó una mirada inusual: un “análisis táctico” de los errores realizados por los defensores del castillo y las fuerzas del Rey Nocturno: (por ejemplo: enviar la caballería Dothraki a atacar algo sin saber más sobre las fuerzas enemigas no fue una idea tan genial).

La crítica de cultura radicada en el Reino Unido Kate Maltby notó que mientras las reputaciones de personajes masculinos antes odiados como Theon Greyjoy y Jaime Lannister estaban siendo redimidas en la serie de HBO, no parecía haber absolución similar para las mujeres. “Sin una cultura que perdone los pecados pasados, todos estaremos perdidos. Pero necesitamos dejar en claro sobre a quién se le permite un viaje redentor y a quién no. En el mundo de “Game of Thrones”, esos son los hombres”. (HBO es subsidiaria de WarnerMedia, que es dueña de CNN.)

Entretanto, Elahe Izadi de Washington Post sugirió que el ganador máximo en los últimos tres episodios debería ser una mujer que se ha sobrepuesto a todo tipo de adversidad: Sansa Stark.

¿El mejor o el peor de los momentos?

El Departamento de Trabajo reportó el viernes que la tasa de desempleo había caído a su nivel más bajo desde 1969, con una firme tendencia alcista de las contrataciones y salarios.

Las noticias positivas sobre la economía plantean una pregunta política clave, escribió Julian Zelizer, a principios de esta semana. “Con una economía tan fuerte como la que goza la nación actualmente, un crecimiento del 3,2% en el primer trimestre de este año, el presidente Donald Trump debería de estar sintiéndose muy bien sobre sus posibilidades de reelección. En la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, los únicos presidentes que no pudieron conseguir la reelección se vieron complicados por una dura economía (Gerald Ford, Jimmy Carter y George H.W. Bush), o decidieron no postularse (Harry Truman y Lyndon B. Johnson). Entonces, ¿por qué hay 20 candidatos demócratas postulados para desplazar al presidente Trump?

Dada la tasa de aprobación históricamente baja de Trump y la preocupación por la atención de la salud y los valores del presidente, “Los demócratas están apostando que aun cuando se sostengan los números económicos, el presidente sea en extremo vulnerable”.

Turbulencia en la Asociación Nacional del Rifle

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) –otrora invencible– estuvo a punto de descarrilar mientras intentaba resolver disputas internas, déficits, procesamientos judiciales y una investigación, escribió John Avlon: “Ahora que el fiscal general de Nueva York ha enviado citaciones, la NRA no podrá interpretar a su favor este escándalo.”

La organización se enfrenta a otro problema más grande que las desgracias financieras, escribió Jill Filipovic: “Puede que las personas maten a otras personas, pero cuando usan armas, esa matanza se torna notablemente eficaz, y el número de personas asesinadas y heridas es exponencialmente mayor. … no son los mal habidos verdes que cambian de mano lo que debería preocuparle a la NRA. Se trata de que los estadounidenses mirarán a su alrededor y llegarán a la conclusión de que la NRA tiene las manos ensangrentadas”.

QEPD: John Singleton

John Singleton tenía solo 24 años cuando fue nominado en 1992 a un Oscar como Mejor Director por “Boyz n the Hood”, con lo que se convirtió en la persona más joven y el primer estadounidense nominado a este honor.

Un año después, una línea en esa película: “Encendí la televisión esta mañana. … O no saben, o no muestran o no les interesa qué ocurre en el barrio”, inspiró a S. Mitra Kalita de 16 años entonces a cambiar de carrera y convertirse en periodista. “Decidí que el poder de tomar decisiones sobre lo que las personas leen, ven o miran es el máximo poder sin duda. Prometí ser más reflexiva, inclusiva y precisa en mi retrato del mundo. Como lo era John Singleton”.

Singleton falleció esta semana, al sufrir un derrame a los 51 años.

El historiador Peniel Joseph vio “Boyz” a los 18 años y quedó fascinado. “Más que cualquier cineasta de su generación, Singleton humanizó la experiencia negra explorando el dolor detrás de las estadísticas de lo que los comentaristas apodaban “el crimen de negros contra negros” revelando la profundidad y extensión emocional de la vida negra estadounidense que contenía tanta alegría, risas y genio como dolor, penas y muerte”.

Una caminata por Sesame Street

¿Dónde está exactamente Sesame Street? No está en el medio de Manhattan, a pesar del cartel ubicado allí esta semana, escribió Allison Hope. “Siempre ha pertenecido y seguirá perteneciendo a las personas de los barrios más externos. … Sesame Street es un barrio muy unido con personas (y marionetas) de todos los credos y colores. Se sientan en bancos en las tardes cálidas de verano y reciben los gritos de los gruñones residentes que viven en tachos de basura apaleados donde apenas caben. Nada de eso suena como Manhattan”.

Sobrevivir y volver a aprender

Michael Hayden, un analista de seguridad nacional de CNN que supo dirigir la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, sufrió un derrame cerebral un año atrás. En su primer artículo desde entonces, el general de cuatro estrellas retirado valerosamente exploró los retos de aprender una vez más las tareas diarias. “Nos enseña humildad enfrentarnos a estos desafíos que solían ser tan rutinarios. Vestirse. Comer. Caminar. Leer. … Esto agradecido a mis amigos y colegas que siguen llamándome y visitándome y hablando conmigo. Me fortalezco con cada conversación”.

Mejorar vidas y sobreponerse a los miedos

Ashton Lattimore escribió que “el conocimiento de las abismales estadísticas estadounidenses sobre la mortalidad materna negra ha ido en aumento” y señaló que “la Sen. Elizabeth Warren lanzó un plan para ofrecer financiación “extra” a los hospitales que reduzcan sus tasas de mortalidad materna entre las mujeres negras, y penalizar a los que no confronten el problema”.

Todo necesario, escribió. Pero “como una mujer negra que lleva cinco meses de embarazo, me resulta un recordatorio no querido de los riesgos para mí y mi bebé”, escribió Lattimore. “Es imperativo que las soluciones que anticipamos incluyan soluciones sistemáticas a largo plazo, pero también medidas transitorias de corto plazo que ayuden a las mujeres negras cuyos embarazos habrán comenzado y terminado antes de que lleguen las próximas elecciones presidenciales”.

El fin del asilo

Rafia Zakaria puso bajo el microscopio los cambios recientes en la política de asilo a los refugiados anunciada por el presidente Trump y el Secretario de Justicia Barr. No le gustó lo que vio: “Esconder inteligentemente la xenofobia detrás de elementos legales y galimatías reglamentarias son las herramientas que ha desplegado el gobierno de Trump para distraer del hecho de que la posibilidad de asilo, como ha existido en Estados Unidos, virtualmente está siendo eliminada para la mayoría de las personas perseguidas en el mundo”.

El exsenador Rick Santorum vio con beneplácito el enfoque de Trump en la frontera dándole crédito por enfrentar el problema que otros han esquivado. Pero además de esperar acciones más fuertes en los países del Triángulo Norte para resolver los problemas que están impulsando a sus ciudadanos al norte, Estados Unidos debe brindar más asistencia. Santorum escribió: “Ocuparse de las causas originarias del problema es una mejor inversión que heredar sus consecuencias, como vemos ahora en nuestra frontera sur. La asistencia extranjera es crítica, y es una ganga en comparación con los costos de seguridad de tener estados vecinos fallidos”.

(Traducción de Mariana Campos)