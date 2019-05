¿Por qué las parejas británicas están teniendo cada vez menos sexo?

(CNN) — Las nuevas parejas están teniendo menos relaciones sexuales que en las dos décadas anteriores, según una nueva investigación del Reino Unido, pero la cantidad de personas que desean tener más sexo está aumentando.

Una encuesta encontró que las personas británicas que están casadas o que viven con una pareja están teniendo relaciones sexuales con menos frecuencia, lo que provoca una disminución general de las relaciones sexuales dentro de la sociedad del Reino Unido. Las personas mayores de 25 años también tienen menos relaciones sexuales, mientras que más de la mitad de las mujeres británicas y casi dos tercios de los hombres admitieron querer más.

Pero las disminuciones generales no se aplicaron tanto a las personas solteras, y los hombres menores de 25 años se opusieron a la tendencia y en ese grupo no se informó de una disminución en sus vidas sexuales. Solo el 43,4% de los hombres solteros no reportaron tener relaciones sexuales en el mes anterior en 2012, en comparación con el 50,3% en 1991.

Investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres analizaron datos de más de 34.000 personas de 16 a 44 años que habían completado La Encuesta Nacional sobre actitudes sexuales y estilos de vida en 1991, 2001 y 2012. Se incluyeron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

Hubo un aumento significativo en el informe general de personas que no tuvieron relaciones sexuales en el mes anterior entre 2001 y 2012; para los hombres, el número aumentó de 26% a 29,2%, y para las mujeres, aumentó de 23% a 29,3%.

Menos de 1 de cada 6 personas reportó haber tenido relaciones sexuales 10 veces o más en el mes anterior en 2012, según un estudio publicado el martes por BMJ. En comparación, poco más de 1 de cada 5 dijeron que habían tenido relaciones sexuales 10 veces o más en 2001.

Mira: ¿Por qué los millenials no tienen sexo?

Las parejas casadas o que vivían juntas tuvieron un poco más de sexo en 2001 que en 1991 pero menos en 2012 que en cualquiera de los años anteriores encuestados.

Los hallazgos son específicos del Reino Unido y no implican una causa detrás de las tendencias, pero los hallazgos generales coinciden con los de otros países, incluido Estados Unidos, según los investigadores.

Un estudio de 2017 publicado en Archives of Sexual Behavior encontró que los adultos estadounidenses tenían relaciones sexuales unas nueve veces menos por año a principios de la década de 2010 que a fines de la década de 1990.

No está claro qué hay detrás de esta tendencia, pero hay muchas teorías, y algunos señalan que las personas están teniendo hijos más adelante en la vida, lo que puede hacer que estén demasiado cansados para tener relaciones sexuales.

Mira: ¿Por qué las mujeres hacen sonidos durante el sexo?

“Varios factores pueden explicar este declive, pero uno puede ser el gran ritmo de la vida moderna”, dijo Kaye Wellings, profesora de salud sexual y reproductiva en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y autora principal del estudio en un comunicado de prensa.

“Es interesante que los más afectados estén en la mediana edad, el grupo a menudo se refiere como la generación ‘u-bend’ o ‘sándwich'”, agregó. “Estas son las cohortes de hombres y mujeres que, habiendo formado sus familias a edades mayores que las generaciones anteriores, a menudo hacen malabarismos con el cuidado de los niños, el trabajo y las responsabilidades para con los padres que están envejeciendo”.

“Mucha gente cree que las demás personas tienen más relaciones sexuales que ellos mismos”, agrega Wellings”. Es probable que a muchas personas les resulte tranquilizador que no están fuera de lugar”.

Tener sexo regularmente se ha relacionado una serie de beneficios para la salud, como la reducción del estrés, la mejora de la salud cardíaca y un mejor sueño.

Un estudio de 20 parejas jóvenes y sanas descubrió que quemaron un promedio de 85 calorías por cada media hora de actividad física. Los hombres quemaron más que las mujeres, aproximadamente 100 calorías versus 69.

Sandee LaMotte, de CNN, contribuyó a este informe.