Billy Joel está emocionado por cumplir 70 años

(CNN) — ¡Feliz cumpleaños, Billy Joel!

La leyenda musical cumple 70 años el jueves y suena bastante feliz y contento de haberlo logrado. Joel le contó a la revista Rolling Stone sobre su día especial y sigue estando tan activo como siempre en su carrera y en su vida.

Dijo que tenía “sentimientos encontrados” sobre el hecho de que tenía programado tocar en el Madison Square Garden en su cumpleaños.

“Por un lado, estoy feliz de estar vivo”, dijo. “Por otro lado, no sé cuánto me merezco una fiesta solo por llegar a los 70. Quiero decir, es una noche de trabajo: no puedes tener pastel de cumpleaños, no puedes hacer nada de esas cosas.”

Joel dijo que reconoció que ha alcanzado un hito.

“Este es un trabajo de Peter Pan”, dijo el cantante. “Empiezas, y eres joven, y estás rockeando y eso es lo que haces toda tu vida. Te vuelves un poco miope sobre la edad que tienes realmente”.

‘Me hice viejo’

Joel dijo que había visto fotos de él mismo actuando en el Garden recientemente y pensó que “eso no se ve bien”.

“Me hice viejo, perdí mi cabello”, dijo. “Para empezar, nunca fui un ídolo de matiné, y allí estoy en el escenario haciendo el mismo trabajo que estaba haciendo cuando tenía 16 años”.

Pero no creas que Joel se someterá al bisturí para verse más joven.

“Para mí, tratar de parecer una estrella de cine sería ridículo”, dijo Joel. “Siempre he sido un chico de aspecto desaliñado, y no voy a cambiar”.

También tiene un tipo de vida diferente como septuagenario, dado que sus dos hijas más jóvenes tienen 3 y 1 año.

Joel dijo que eso puede generar algunas interacciones interesantes cuando lleva a la niña de 3 años al preescolar. “La diferencia ahora es que la gente piensa que soy el abuelo de mi hija”, dijo. “La llevo a la escuela y uno de los otros padres me dice: ‘Oh, tu nieta es muy linda'”. Solo digo, ‘OK, gracias'”.