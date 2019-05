“Detective Pikachu” no tiene “mucha magia”

(CNN) — Todo lo que vale la pena ver en “Pokémon Detective Pikachu” encaja perfectamente en el tráiler de las próximas atracciones, dejando 100 minutos adicionales de sonido y peludos. Aquellos que invirtieron mucho en la franquicia probablemente encontrarán partes que les gustarán, pero en términos de diseñar una versión memorable de acción en vivo, por desgracia, eso no aparece.

El enfoque de esta adaptación, creando un mundo lleno de Pokémon, que interactúa regularmente con humanos, tiene una deuda espiritual obvia con “Who Framed Roger Rabbit”. Sin embargo, el resultado es menos colorido y, de alguna manera, más fuerte y más molesto en casi todas las oportunidades.

Por lo tanto, el ejercicio se reduce, en gran medida, a la tolerancia de uno para que se permita a Ryan Reynolds participar en lo que equivale a un atraco verbal desenfrenado, una versión modificada y clasificada como PG (Parental Guidance Suggested) de su truco “Deadpool”, como la voz de Pikachu, un dispositivo que rápidamente produce rendimientos decrecientes. Incluso los niños probablemente se aburrirán por momentos, aunque muchos sin duda estarán encantados con las referencias vagamente traviesas.

En cuanto a los actores de carne y hueso, el juez Smith (“The Get Down”) interpreta a Tim, quien se entera de que su padre, un detective, murió en un accidente automovilístico. Viaja a Ryme City, donde viven felizmente Pokémon y personas, antes de unirse con Pikachu, el amigo de su padre.

Inesperadamente, Tim puede entender todo lo que dice Pikachu, mientras que el Pokémon amnésico no tiene memoria de lo que le pasó al padre de Tim. Los dos se embarcan en una investigación a medias para descubrir qué sucedió.

El misterio incluye un gas ilícito, usado en un club subterráneo; y una aspirante a reportera (OK, creadora de listas) llamada Lucy (“Big Little Lies”, Kathryn Newton), que anhela su gran oportunidad en la red de noticias CNM. (Eso no es un error tipográfico, sino una sinergia de universo alternativo de este lanzamiento de Warner Bros., como CNN, parte de WarnerMedia).

Esa red es propiedad de Howard Clifford (Bill Nighy), el cerebro billonario de la ciudad, que tuvo el sueño de que Pokémon y personas convivieran en armonía.

Sin embargo, la armonía es escasa, ya que la acción, cuando llega, es frenética y caótica, sin tener siempre mucho sentido. Los aspectos más destacados generalmente provienen de pequeños momentos, muy breves, como Pikachu, que zumba alegremente con el viejo tema de Pokémon.

El director Rob Letterman (cuyos créditos incluyen la animación y los “Viajes de Gulliver” de 2010) intenta evocar momentos conmovedores, pero por adorable que pueda ser Pikachu, no hay mucha magia.

“Estoy bastante seguro de que esta es la peor idea que alguien haya tenido”, se queja Pikachu en un momento dado.

“Detective Pikachu” no es tan mala, y la película llega amablemente armada con un par de décadas de capital y buena voluntad; aún así, una vez que te has llenado de sus constantes ocurrencias, no es buena.

“Pokémon Detective Pikachu” se estrena el 10 de mayo en Estados Unidos. Está clasificado como PG (Parental Guidance Suggested).