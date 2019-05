Este es el Estados Unidos de Donald Trump

Washington (CNN) — Enterrado en lo profundo de una encuesta del Pew Research Center sobre raza y etnicidad en Estados Unidos publicada el miércoles está este párrafo:

“La mayoría de los estadounidenses (70%) dice que no les molestaría especialmente escuchar a personas hablando un idioma que no sea inglés en un lugar público, incluido el 47% que dice que no se molestaría en absoluto. Sin embargo, una parte considerable (29%) dice que esto les molestaría al menos en alguna medida”.

Entonces, tres de cada 10 estadounidenses dicen oír personas que hablan un idioma que no sea el inglés en público les molesta. Eso incluye al 11% que dijo que les molesta “mucho” y el 18% que admitió que les molesta “un poco”.

¡Esto parece alto!

Ahonda en los números y las cosas se ponen aún más sombrías. Entre los republicanos blancos y los votantes de tendencia republicana, el 47% dice que les molestaría, mucho (20%) o un poco (27%), escuchar un idioma que no sea el inglés en público. Solo uno de cada cuatro (26%) de ese grupo dijo que escuchar un idioma extranjero en público no los molestaría en absoluto. (En contraste, el 58% de los demócratas blancos y los votantes de tendencia demócrata dijeron que escuchar un idioma que no sea el inglés no les molestaría en absoluto).

Números como esos ayudan mucho a explicar cómo alguien como Donald Trump, un tábano político sin una ideología real establecida, marchó a la nominación presidencial republicana, ganó la Casa Blanca y ha supervisado una revisión total del Partido Republicano desde que se convirtió en presidente.

La candidatura de Trump se basaba en el miedo al otro. Las personas que no pensaban como tú y, sí, se parecen a ti, estaban tomando el control de este país. Y te lo estaban quitando. (El “tú” tendía a los blancos, y en particular a los hombres). La noción total de “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo” fue que a) no era genial ahora y b) en un momento en el pasado, antes de que la cultura de lo políticamente correcto se hizo cargo, era genial.

¿Recuerdas esto del discurso de anuncio de Trump? “Estados Unidos se ha convertido en un vertedero de los problemas de los demás”, dijo Trump. “Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor de sí. No te envían a ti. No te envían a ti. Está enviando a personas que tienen muchos problemas y que están trayendo esos problemas a nosotros. Ellos traen drogas, traen delitos, son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”.

¿O esto del discurso inaugural de Trump? “Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados”.

Esa retórica ha continuado desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Al discutir el impacto de la inmigración en Europa en 2018, Trump dijo esto: “Simplemente creo que está cambiando la cultura, creo que es algo muy negativo para Europa. Sé que no es necesariamente correcto desde el punto de vista político decir eso, pero lo diré y lo diré en voz alta”.

Creo que es demasiado fácil etiquetar a todos los votantes de Trump como racistas. (Algunos, muy claramente, lo son). Pero lo que está claro es que la candidatura de Trump, y la presidencia, se conectaron con una alienación y una ira nacida de esa alienación entre un bloque de conservadores blancos de que “su” país les estaba siendo arrebatado. Y que ni siquiera podían hablar en protesta por temor a ser gritados por la ‘policía’ de lo políticamente correcto.

Estos números de Pew reflejan que las cosas no han cambiado mucho desde noviembre de 2016 en ese frente.

El punto: Mientras Trump se prepara para postularse para un segundo mandato, se inclinará cada vez más sobre este descontento y alienación entre los republicanos blancos. Y, si hay que creer a Pew, su mensaje encontrará suelo fértil.