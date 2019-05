Facebook lanza una nueva función de cumpleaños, conoce de qué se trata

(CNN) — Facebook realmente quiere que las personas sigan deseándose mutuamente un feliz cumpleaños en la red social, así que está lanzando una nueva función de cumpleaños y organizando una fiesta.

Llamadas Historias de cumpleaños, permitirá que las personas publiquen imágenes, videos o tarjetas digitales en las Historias de Facebook de sus amigos, las publicaciones verticales que se ubican en la parte superior de la fuente de noticias y desaparecen después de 24 horas, felicitándolos por el exitoso envejecimiento de un año. El contenido festivo se mostrará a todos los amigos del celebrante a través de su feed de Historias, aunque pueden optar por no participar.

Las Historias de cumpleaños son las más recientes en una larga lista de intentos de Facebook para renovar una fuente confiable de compromiso para el servicio, y la última para promover su opción relativamente nueva de Historias. Y creo que yo, una persona que no usa las historias de Facebook ni celebra los cumpleaños de Facebook, puede ser el público objetivo y la compañía lo sabe.

Ya ves, mañana es mi cumpleaños.

Quizá el anuncio sea lo último de la publicidad dirigida. Para promocionar el lanzamiento global de Historias de cumpleaños el día que llegué a este mundo, Facebook está ofreciendo un regalo gratis en 50 panaderías en todo Estados Unidos a todos los que las visiten. Eres bienvenido.

Como muchas personas, escondí mi cumpleaños en Facebook hace años. Ocultar la fecha de mi nacimiento no es una prueba para ver quién la recuerda (a menos que estés casado conmigo). Estaba fatigada por la tradición a veces fría de las personas que escribían “HBD” y pensaban que tenía que encontrar algún tipo de respuesta para cada una. No tengo problema en no recibir felicitaciones de cumpleaños este 10 de mayo. Cada año solo me acerca a la muerte y me da una razón para comerme un pastel de helado Fudgie the Whale.

También hay una razón práctica para no compartir mi fecha de nacimiento en línea. La información personal, como el nombre de la primera mascota (Gaucho) o el apellido de soltera de la madre (McBoatface) es divertida para compartir en un cuestionario o un meme, pero los criminales pueden usarla fácilmente para responder preguntas de seguridad y acceder a tus cuentas confidenciales.

A pesar de cualquier problema de seguridad, Facebook siempre ha sido central de cumpleaños, más que otras redes, excepto tal vez LinkedIn. En 2011, Facebook agregó la posibilidad de desear a los amigos un feliz cumpleaños en su Muro (lo que solía llamar su página de perfil). En 2013 lanzó notificaciones de cumpleaños, así que era obvio quién sabía que era tu cumpleaños y optó por no decir nada (ejem, Andrew). Un año después, tomó los mensajes de cumpleaños y los convirtió en películas animadas para que sea “más fácil disfrutar de los deseos”, como dijo el gerente de producto de Facebook, Jehan Damji, a CNN Business antes del lanzamiento.

Algunos de estos planes de cumpleaños funcionaron mejor que otros. Los recaudadores de fondos de cumpleaños de Facebook han despegado y han recaudado millones de dólares para buenas causas, como la Comisión Internacional de Rescate. Pero la red social cerró su servicio de regalos, que permite a las personas enviar regalos reales como osos de peluche y tarjetas de regalo de Starbucks para conmemorar el día especial.

A medida que Facebook se esfuerza por retener a los usuarios más jóvenes, mantener viva la interacción de cumpleaños es una forma de intentar atraer a la gente al sitio al menos una vez al año. Es una oportunidad para recordarles a las personas con las que están conectados en la red y quizás convencerlos de que se queden un tiempo.

Al igual que los cumpleaños, las historias son otra cosa que Facebook está decidida a hacer popular. Comenzó como una función de Snapchat que Instagram clonó con gran éxito. Hace dos años, las historias fueron pasadas a Facebook. La compañía ahora dice que 500 millones de personas los usan diariamente, pero no especificó cuántos publicaron en comparación con los que vieron.

La nueva función de Historias de cumpleaños podría dar vida a relaciones distantes, y tal vez despertar más entusiasmo por las Historias de Facebook en sí. O podría desvanecerse después de unos años de personas enviando los mismos videos.

De lo que estoy segura es que el viernes 10 de mayo, fecha de mi cumpleaños, voy a compartir mi fecha de nacimiento en mi cuenta de Facebook por primera vez en años y posiblemente publicar en Historias de Facebook por primera vez. Porque por mucho que amo la seguridad y evito las interacciones sociales incómodas, extraño a las personas que me dicen cosas bonitas en mi cumpleaños.