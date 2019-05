Los detalles más inquietantes desde el inicio del juicio Nxivm

Keith Raniere.

(CNN) — En la mayoría de las mañanas, Sylvie dice que enviaba un mensaje de texto y una foto desnuda de ella a Keith Raniere.

“Buenos días, Gran Maestro”, dice Sylvie que escribía a Keith Raniere, agregando emojis de corazón morado, varias veces durante varios años.

Eso fue, declaró ella en el tribunal federal de Brooklyn esta semana, algo que creía que debía hacer por Raniere, el fundador de Nxivm que actualmente está siendo juzgado por cargos de extorsión y tráfico sexual, entre otros.

Sylvie, de 32 años, fue identificada solo por su nombre de pila cuando testificó contra Raniere porque los fiscales dicen que ella es una de sus víctimas.

Raniere fue el fundador y venerado líder de Nxivm, una organización que vendió clases de superación personal a miles de personas en todo el mundo. Sylvie entró en el mundo de Raniere tomando varias de esas clases para tratar de mejorar una carrera profesional de equitación.

Los fiscales dicen que dentro de Nxivm había una sociedad secreta llamada DOS, dirigida por Raniere. Consistía solo en mujeres que eran “esclavas” o “amas”. Algunas de las mujeres fueron instruidas para seducir y tener relaciones sexuales con Raniere, dicen los fiscales.

‘Tuve que hacer lo que ella dijo’

El juicio a Raniere comenzó esta semana. Se ha declarado inocente de todos los cargos. Si es condenado, podría enfrentar cadena perpetua.

El caso llegó a los titulares durante meses, y la actriz de televisión Allison Mack se declaró culpable de conspiración, extorsión y chantaje relacionada con su papel en la organización. Otras dos mujeres, incluida la heredera de Seagram, también se declararon culpables.

En la corte el miércoles, Sylvie testificó que creía que le habían ordenado que le enviara fotos de desnudos a Raniere después de que se convirtiera en una esclava del DOS. Ella dijo que fue reclutada por una mujer llamada Monica, a quien conoció en las clases de Nxivm y en quien confió.

Sylvie declaró que en 2015, Monica dijo que tenía un “proyecto especial” que ayudaría a Sylvie a mejorar. Sylvie tuvo que darle a Monica información dañina sobre sí misma o “garantía” para escuchar los detalles, continuó Sylvie. Sylvie acababa de casarse con John, también miembro de Nxivm, unas semanas antes de que Monica se acercara a ella, y Raniere le dijo que no tuviera relaciones sexuales con él durante dos años para desarrollar su relación primero.

“Me dijo que era mi maestra y que tenía que hacer lo que ella dijera”, dijo Sylvie. “Y ella tenía mi garantía”.

La “garantía” era una carta escrita a los padres de Sylvie en la que confesaban que era una prostituta, con una foto adjunta. La carta estaba en un sobre. Ella escribió la carta, pero su contenido no era cierto. La amenaza de su envío persiguió a Sylvie, dijo.

Solicitudes de seducción, fotografías explícitas

Sylvie declaró que Monica le dijo que le hiciera recados y que le mandaría un mensaje de texto al azar para “simulacros de preparación”, lo que obligó a Sylvie a responder instantáneamente a cualquier hora de la noche. Finalmente le dijo a Sylvie que sedujera a Raniere. Cuando Sylvie comenzó a enviarle mensajes coquetos, Raniere pronto le pidió que le enviara fotos, y le pidió que le enviara fotos de su vagina. Pronto, Monica le pidió a Sylvie que se encontrara con Raniere en su casa.

“Ella dijo que necesitaba pedirle que me tomara una foto y que aceptara cualquier otra cosa que sucediera en esa reunión, pero no me dijo qué”, declaró Sylvie.

Una vez en su casa, Sylvie testificó que Raniere le dijo que se desnudara y se acostara en una cama. Luego comenzó a realizarle sexo oral a ella.

“Solo recuerdo que sentí que estaba sucediendo durante mucho tiempo y… empecé a pensar, como, ‘¿cuándo va a terminar esto?”, dijo Sylvie, agregando que ella comenzó a hacer sonidos para hacerle creer que ella había culminado. “Estaba haciendo cualquier cosa para que parara, básicamente”.

“¿Quería participar en eso?”, Preguntó la fiscal adjunta Moira Penza.

“No”, respondió Sylvie.

“¿Por qué lo hiciste?” Preguntó Penza.

“Comprendí que eso era una orden de mi amo y que eso era parte de mi papel como esclava para hacer lo que se suponía que debía hacer sin meterme en problemas”, declaró Sylvie.

Después de que Raniere terminó, él se puso a su lado en la cama y le dijo que era valiente y especial.

“También me dijo que ahora era mi gran maestro”, declaró Sylvie.

Agregó que no tenía idea de que el proyecto al que había sido invitada para ser parte incluiría esto.

Miembro de Nxivm por 13 años

Sylvie dijo que ella era miembro de Nxivm por 13 años, y continuó enviando mensajes a Raniere, incluso solicitando reunirse con él.

El abogado de Raniere, Marc Agnifilo, le preguntó por qué seguía comunicándose con Raniere y permaneciendo en Nxivm si no quería hacerlo, a pesar de que nunca se había liberado su garantía. Sylvie dijo que los programas de Nxivm habían impactado su pensamiento al enseñarle a no confiar en sus instintos.

Un video de las enseñanzas de Nxivm que se muestra en la corte mostraba a una de las acusadas de Raniere, Nancy Salzman, quien se declaró culpable de cargos de extorsión. Salzman se desempeñó como presidenta ejecutiva, transcribiendo los pensamientos de Raniere en lecciones. En una lección, ella habla sobre el abuso sexual determinado por la edad de consentimiento, que dice que es 17 en algunos lugares y 12 en otros.

“A menudo, cuando se aconseja a personas que son niños de lo que podríamos llamar abuso, algunos niños pequeños están perfectamente felices con eso hasta que descubren lo que sucede más adelante en la vida”, dice Salzman, en cámara. “No sabían nada sobre si era malo, más tarde crecieron y descubrieron que en realidad era algo que era malo, en ese caso, ¿es más la sociedad la que los está abusando?”

Después de lecciones como estas, Sylvie dijo que sentía que no podía confiar en sí misma para entender si algo que sucedía era correcto o incorrecto.

“Creo que todavía estoy tratando de recuperar mi cerebro de la experiencia porque pasé muchos años, desde que tenía 18 años, de estar en una forma de pensar realmente específica”, declaró.

Cómo supuestamente fueron reclutados los miembros

Cuando Mark Vicente, de 53 años, tomó su primera clase de Nxivm, él, como otros, estuvo allí para aprender cómo ser más exitoso. Después de todo, las clases se realizaron a través de los “Programas de éxito ejecutivo” de la compañía Nxivm.

Cuando Vicente y otros estudiantes llegaron a uno de los centros de Nxivm, fueron recibidos por fotos enmarcadas de Salzman, conocido como “Prefecto”, y Raniere, quien era llamado “Vanguardia”.

“No había nada por encima de Vanguardia”, testificó Vicente el jueves.

Lo que atrajo a Vicente, un cineasta con educación universitaria, fue algo llamado “exploración de significado”. Un miembro de alto rango discutió los mayores temores de un estudiante en una conversación tan profunda que, según Vicente, uno entraría en un estado infantil, como un trance. Su sesión despejó sus sentimientos de claustrofobia mientras estaba atrapado en atascos de tráfico.

“Nunca había visto nada que fuera tan efectivo”, dijo. “Me quedé asombrado”.

Algunas paredes estaban alineadas con fajas de colores brillantes que significaban rangos según el número de clases tomadas y los estudiantes reclutados.

Los primeros días de clases intensivas fueron sobre la redefinición de ideas, dijo, como si los problemas externos en realidad fueran solo uno mismo quien los provoca. Se enseñó a los estudiantes a minimizar sus emociones e instintos y, en cambio, a confiar en su intelecto. Los instructores mencionaron la palabra culto diciendo: “no existe”.

“Si uno tenía algún problema con eso, se lo señalaba. Todas estas cosas, sentí, se convirtieron en una trampa”, dijo. “Uno no podía cuestionar los rangos más altos. Si cuestionabas, claramente eras una persona supresiva”.

Vicente al instante comenzó a cuestionar los motivos de las lecciones. Cuando planteó sus preocupaciones a Salzman, dijo, ella le dijo que no podía aceptar que había “tanta bondad” en el mundo.

‘Es un fraude. Es mentira’

Los cursos podrían costar hasta 7.500 dólares por 16 días. Cada día podría durar 12 horas, lo que, según Vicente, fue agotador y desorientador. Cada vez que los estudiantes tomaban una clase, se les pedía que completaran una encuesta psicológica, un acuerdo de no divulgación y un cuestionario en el que se pedía información muy personal. Vicente dijo que no tiene idea de dónde está esa información ahora.

“Me siento confundido. Me siento engañado. Siento que se recolectó mucho sobre mí”, dijo Vicente. “Me siento extremadamente vulnerable”.

Al comienzo de las sesiones, los estudiantes e instructores se colocaban los marcos y se reunían en un grupo, proclamando: “Estamos comprometidos con nuestro éxito”, dijo Vicente. Luego, leerían la declaración de misión de 12 puntos de Raniere.

Un fiscal le pidió a Vicente que leyera la declaración. La segunda línea dice: “No hay víctimas finales; por lo tanto, no elegiré ser una víctima”.

Vicente se puso a llorar en el estrado de los testigos.

“Es un fraude. Es una mentira”, dijo. “Es esta carilla bien intencionada que cubre el el horrible e increíble mal”.

El juicio se reanudará el lunes.