Argentina y el mercado mundial

(CNN Español) — Las próximas elecciones presidenciales de octubre en Argentina, ponen de nuevo a ese país en la encrucijada de una decisión básica: formar parte de la comunidad internacional y el mercado mundial, o caer en la tentación de heterodoxias aislacionistas que la atrasen y no la permitan desarrollar todo su potencial global. Gane quien gane esas elecciones, debería estar asegurado, que ese objetivo fuese compartido y conseguido.

Y de ese tema hemos hablado con Juan Luis Bour, Economista Jefe en F.I.E.L. (Fundacion de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), en GloboEconomia esta semana, haciendo un repaso de cómo ha sido económicamente la presidencia de Mauricio Macri: la herencia recibida, los vientos que han azotado su travesía y el panorama hacia adelante.

La herencia que recibió Macri fue ciertamente complicada, explica Bour. “El peso apreciado artificialmente, distorsiones de precios, y definitivamente un déficit fiscal y de cuenta corriente muy difícil de gestionar”, agrega.

Macri optó por cambiar ese modelo, y comenzó de forma gradual a ir normalizando a Argentina, “colocándola de nuevo en el mundo”. Pero el ejercicio no ha sido fácil y además por una serie de circunstancias se complicó al poco tiempo de comenzar esa transformación.

Lo más positivo, y ciertamente innegable para cualquier observador imparcial, es que Macri ha conseguido que el mundo vuelva a confiar en Argentina, y el FMI así se lo demostró cuando llegó el mal momento.

Pero existe un reto por conseguir la credibilidad de la gran inversión internacional, que es fundamental trabajar estos próximos años, si se quiere mejorar el protagonismo de Argentina en el mundo. Y que, como decía al principio, sería muy importante que todos los partidos políticos del país asumieran sin titubeos. Eso piensan los expertos económicos, que mantienen cierto optimismo en que se conseguirá. Espero que les interese la conversación.

