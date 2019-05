‘Game of Thrones’, resumen del episodio 5: Un largo alarido de 80 minutos

(CNN) — Si alguien te pregunta qué sucedió esta semana en ese pequeño espectáculo de dragones que ves, puedes gritar a todo volumen durante una hora y 20 minutos. Porque eso es lo que fue este episodio. Un solo y largo “¡¡¡AAAAHHH!!!” de 80 minutos de duración.

Las cosas comienzan en silencio. Sin Missandei alrededor para trenzar su cabello o aplicar su corrector debajo de los ojos, Daenerys se inclina hacia la estética de “presagio del genocidio de fuego” mientras limpiaba Dragonstone. Está enojada con Jon, enojada con Tyrion y especialmente con Varys por hablar sobre el verdadero linaje de Jon. Parece que el “Maestro de los Susurros” se ha convertido en el “Maestro de Discutir Secretos Mortales a Todo Volumen”, y antes de que incluso puedas prepararte emocionalmente para la carnicería de esta semana, todo el mundo está parado en la playa con aspecto estoico y Dany condena a Varys a muerte y Drogon está cargando sus 3.000 dientes y wow, nos vamos a las carreras.

Una muerte de un personaje importante, una cantidad sorprendente por delante.

Tyrion, lleno de dudas y miedo, y definitivamente no acostumbrado a ninguno de los dos, encuentra a Jaime, quien ha sido capturado y encarcelado en Dragonstone. Los dos hermanos comparten un buen abrazo y Tyrion describe un plan para que Jaime se escape con Cersei y comience una nueva vida en Essos, donde aparentemente son más indulgentes con el incesto asesino.

Pero primero, es hora de la guerra. El ambiente es tenso en Kings Landing, donde multitud de gente común está siendo arrastrada dentro de Red Keep, y la Golden Company y la Iron Fleet están asumiendo sus posiciones como involuntarios aperitivos de dragón. Si la apariencia general de Dany no demostraba lo suficiente, recibimos muchos buenos disparos de la sal de la tierra de los ciudadanos inocentes de Kings Landing con sus niños de ojos pequeños detrás. De acuerdo con las leyes de la televisión, solo se obtienen afectuosos acercamientos de personas sin lavar si algo realmente, realmente terrible, está por sucederles.

Y pasa que sí. Drogon cae del cielo como una gaviota de 10 toneladas y en cuestión de minutos la Golden Company, la Iron Fleet y todo el lujoso equipo para matar dragones de los Lannister arde hasta el olvido. Grey Worm, quien está tan sumido en sus sentimientos que se olvida completamente de su casco, despacha al líder de la Golden Company, y con eso, los Inmaculados y los pocos Dothraki restantes se disponen a saquear la ciudad.

Es una victoria ridículamente fácil para Daenerys y compañía. Incluso Cersei lo ve, encaramada en lo alto de la Fortaleza Roja con un Qyburn preocupado. Nota al margen: Cers ya debe tener alrededor de 500 meses de embarazo, entonces, ¿por qué tiene la barriga de alguien con como cinco bocados de un burrito para el almuerzo?

De todos modos, está encerrada y ella lo sabe. A medida que las fortificaciones de la ciudad se convierten en cenizas y las fuerzas enemigas se acercan, las campanas de rendición comienzan a sonar. Una sola lágrima rueda por la orgullosa cara de Cersei. Drogon y Daenerys cedieron, las fuerzas de los Inmaculados y los Lannister intercambiaron una ronda de apretones de manos y las dos partes procedieron a una transferencia pacífica del poder.

¡Es broma! Dany se pone totalmente en modo reina loca y hace que TODO arda como el infierno. ¿Niños inocentes? ¡Toma un Dracarys! ¿Bloques enteros de una ciudad? ¡Toma un Dracarys! ¡Todo el mundo se lleva su Dracarys! Las caras de Jon y Tyrion lo dicen todo. Definitivamente no es así como se suponía que debía ocurrir. Daenerys Targaryen se ha quedado sin escrúpulos.

Sin embargo, no pienses que solo porque miles de personas están siendo quemadas vivas y King’s Landing literalmente se está desmoronando no hay tiempo para pelearse sobre quién puede ser el novio de Cersei. De alguna manera, entre todo lo que ocurre, Euron, la cucaracha borracha de Westeros, encuentra a Jaime y tienen una lucha muy atlética en las orillas de Blackwater Bay. Sin embargo, no todo es malo: Jaime mata a Euron, y podemos estar de acuerdo en que es un favor para todos.

¡Oh, bien! Por cierto, Arya y el Hound deben haber cambiado sus caballos por un tren de alta velocidad, porque también están aquí en Kings Landing. El Hound incita a Arya a huir mientras pueda, y se separan con la misma ternura que dos asesinos blandos pueden reunir. No hay nada como el fuego del dragón apocalíptico para hacer que una chica se olvide de su lista de asesinatos, y en poco tiempo Arya corre aterrorizada por las calles como todos los demás.

Mientras tanto, el Hound tiene la venganza en su mente. Él se encuentra con Cersei, Qyburn y The Mountain mientras huyen de Red Keep, y después de que The Mountain tratara como muñeca de trapo a Qyburn en la otra vida, comienza el CLEGANEBOWL. (De nuevo, un pequeño recordatorio: ¡todo está ardiendo! ¿Ahora es el mejor momento para ajustar las cuentas personales pendientes?)

En realidad, la respuesta es sí. El Hound finalmente desenmascara a The Mountain, descubriendo a un musculoso y miserable Darth Vader en lugar de lo que solía ser su hermano. Ellos pelean. Es glorioso y sangriento. Aparentemente, The Mountain es inmune a literalmente todo, incluyendo dagas en el cerebro, así que el Hound hace lo único que puede hacer: lo conduce a través de una pared desmoronada y del lado de Red Keep a una muerte mutua.

(Por cierto, la gente todavía está ardiendo).

Jaime y Cersei finalmente se encuentran, y si no fueran personas profundamente horribles que han cometido pecados indecibles y han retrocedido durante temporadas en cuanto al desarrollo de carácter, su reunión casi sería dulce. Por un segundo, casi se te perdonaría tener la esperanza de que pudieran escapar y ser raros el uno con el otro en Pentos por el resto de sus días. ¡Pero solo tienes un segundo! ¡Recuerda a Brienne! ¡Y a Missandei! ¡Y a Margaery y todos los demás que alguna vez sufrieron y murieron en las tres manos colectivas de estas personas! ¡Jaime y Cersei merecen las muertes poéticas y significativas que inevitablemente vienen en camino!

¿Umm? ¿Qué es eso? Oh, ¿quedan aplastados bajo algunos escombros al tratar de escapar? ¿Dos de los principales antagonistas, que han impulsado la identificación del programa desde el primer episodio de la primera temporada, simplemente son aplastados?

Eso es decepcionante. Alexa, toca “The Rains of Castamere”.

Finalmente, Daenerys abandona su campaña de tierra chamuscada, dejando a Jon horrorizado para que se haga cargo de lo que ha terminado siendo su reina. Con un millón de preguntas colgando en el aire, cerramos con Arya escapando sobre un caballo blanco que, por casualidad, andaba por los cuerpos carbonizados de Kings Landing. ¿A dónde va? Con suerte a Storm’s End, porque una chica merece relajarse con un herrero y olvidarse de este desorden ardiente. Sí, Valar Morghulis y todo, pero … vamos.

Preguntas candentes

Si se supone que debemos creer que Dany se convirtió en la reina loca después de temporadas de presentarla como una heroína y una revolucionaria, ¿por qué tuvo aproximadamente 3,5 segundos de tiempo en pantalla una vez que comenzó a quemarlo todo?

Bran insistió mucho en que Jaime tenía algo importante que hacer cuando llegó a Winterfell, pero aparte de romper el corazón de Brienne y morir en el camino eso … ¿no parece manifestarse?

¿Fue el incendio forestal intercalado en todo el infierno algo significativo?

¡¿Por qué nadie llevaba cascos?!

¿Qué va a hacer Jon ahora que su tía reina está completamente fuera de sí?

¿Cuánto autocontrol le tomará a Sansa no reírse en la cara de Jon y decir “Te lo dije”?

¿Alguien fuera del Norte o Kings Landing se ha visto afectado por algo que haya sucedido esta temporada o solo están preparando su mantequilla y bebiendo cerveza como de costumbre?

Hablando de eso, ¿está bien Hot Pie? Él no solo no estuvo en este episodio, sino en general. ¿Podemos obtener una revisión de bienestar?

Mejor línea

Nada importa. – Jaime Lannister

Sí. Lo mismo, Jaime.

La mejor escena

O bien, este episodio fue emocionante u horrible, pero todos podemos estar de acuerdo en que después de todo lo que pasaron juntos, el que Arya llamara a Sandor Clegane por su nombre y le agradeciera es un contenido emocional de primer nivel.

Recuento de muertes

1 Varys +

1 Euron +

1 Qyburn +

1 Hound +

1 Mountain +

1 Jaime Lannister +

1 Cersei Lannister +

1 Líder de la Golden Company que nunca supo lo que iba a pasar +

La mejor parte de varios ejércitos +

La mejor parte de un millón de residentes de Kings Landing =

———

1.000,000 de personas, probablemente. ¡UN MILLÓN! Ugh.

Observaciones dispersas

¿Por qué Dragonstone pone a todos tan mal y con ganas de quemar cosas? No olviden que Stannis pasó muchos años meditando y haciendo sacrificios humanos en el mismo lugar.

“No vine aquí para ser la reina de las cenizas”: Daenerys en la temporada 7. ¿Cómo va eso?

Muchas personas dicen que el paseo a caballo tipo Uber de Arya en el último minuto tiene algunos paralelos bíblicos:

Miré, ¡y allí estaba un caballo pálido! Su jinete se llamaba Muerte y Hades lo seguía de cerca. – Revelación, 6: 8

Una predicción audaz

De alguna forma, Daenerys no termina siendo la villana al final.

¿Qué? Dice predicción AUDAZ.