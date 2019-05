5 cosas que debes saber este 14 de mayo: los túneles por los que Maduro podría escapar y otras noticias

Guardar las armas bajo llave y tenerlas descargadas podría reducir en un tercio las muertes de niños y jóvenes. Hay más CO2 en la atmósfera hoy que en cualquier otro momento desde la evolución humana. Entierran restos microscópicos de víctimas del nazismo. Equipo de fútbol femenino gana de forma invicta su liga jugando solo contra equipos de hombres. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Lo que sabemos de la guerra comercial entre EE.UU. y China

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles del 10% al 25% para varios productos chinos por valor de US$ 200.000 millones. Una cuarta parte de los artículos afectados por el nuevo arancel son bienes de consumo como maletas, mochilas y guantes de béisbol. Este lunes, China contraatacó al anunciar un aumento de los aranceles en productos estadounidenses por valor de US$ 60.000 millones. Esto es lo que sabemos hasta el momento de la guerra comercial.

2. Las posibles vías de escape de Maduro en caso de una eventual intervención militar de EE.UU.

Un oficial retirado de la Fuerza Armada de Venezuela asegura tener información de inteligencia sobre unos supuestos túneles y búnkeres que servirían de refugio al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en caso de una operación militar de Estados Unidos en su contra. En este video, el militar comenta que Maduro está nervioso y explica de dónde a dónde van los túneles.

3. Guardar las armas bajo llave podría reducir en un tercio las muertes de niños y jóvenes

La mayoría de los hogares estadounidenses con niños no guarda las armas de fuego de manera segura, como recomienda la Academia de Pediatría: bajo llave y descargadas. Un nuevo estudio muestra que si solo un 10% más de hogares con niños hubiera guardado sus armas, en un solo año 50 adolescentes y niños más estarían vivos hoy. Si el 20% hubiera guardado sus armas, 99 más estarían vivos hoy. Si el 50% lo hubiera hecho, 251 niños más estarían vivos hoy. Según los investigadores, las armas bajo llave también habrían frustrado entre 235 y 323 tiroteos de niños y adolescentes.

4. Hay más CO2 en la atmósfera hoy que en cualquier otro momento desde la evolución humana

Según datos del Observatorio Mauna Loa en Hawai, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es de más de 415 partes por millón (ppm), mucho más que en cualquier otro momento en los últimos 800.000 años, desde antes de la evolución del Homo sapiens. La liberación de CO2 y otros gases de efecto invernadero ya han llevado a un aumento de 1°C en las temperaturas globales, y es probable que haya un nuevo incremento, si los gobiernos del mundo no toman medidas inmediatas.

5. La discriminación y violencia entre hispanos: el relato de un vendedor ambulante

Como muchos otros, este joven mexicano llegó a Estados Unidos con sus bolsillos llenos de ilusiones y mirando el lado positivo de la vida. Benjamín Ramírez es un vendedor ambulante en el área de Los Ángeles que arribó hace tres años, pero no ha estado exento de ataques. Nunca pensó que lo discriminaría su propia gente. Esta es una historia del proyecto Ser Humano de CNN.

A la hora del Café

Iowa confirma múltiples casos de una rara enfermedad que puede transmitirse de perros a humanos

La enfermedad se originó en una instalación de cría comercial de perros pequeños en el condado de Marion, según informó el Departamento de Agricultura y Manejo de Tierras de Iowa en un comunicado.

Isla Margarita era la joya del turismo venezolano; hoy está desierta

Las más recientes cifras del Ministerio de Turismo de Venezuela indican que la ocupación hotelera de 2018 fue del 40%. También el año pasado sólo 403.000 extranjeros visitaron el país. Las expectativas de los profesionales del sector para este año son mucho peores.

La aspirina en dosis bajas está relacionada con sangrado en el cráneo, según nuevo informe

Los investigadores analizaron datos de 13 estudios previos en los que más de 130.000 personas de 42 a 74 años, que no tenían antecedentes de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, recibieron aspirina en dosis bajas o un placebo para la prevención de estas afecciones.

Propietarios de iPhones pueden demandar a Apple por monopolio en la App Store

Apple no permite que los clientes descarguen aplicaciones de ningún otro lugar que no sea la tienda de aplicaciones iTunes. La Corte Suprema de EE.UU. no se pronunció sobre la probabilidad de éxito de los usuarios que demanden, pero dijo que tienen el derecho a hacerlo.

Equipo de fútbol femenino gana invicto su liga jugando solo contra equipos de hombres

Un equipo de fútbol femenino inglés ganó una liga y una copa doble, que jugó en su totalidad contra equipos de hombres, terminando la temporada sin una derrota.

¿Nevadas en pleno mayo? El noreste de Estados Unidos se prepara para una

Estamos a mediados de mayo, pero parece que el invierno no ha terminado en algunas partes del noreste de Estados Unidos, donde podría caer más nieve esta semana.

Uber vuelve a hundirse; sus acciones caen 15% del precio de su salida a bolsa

Uber ya fue el mayor descalabro en una oferta pública inicial de acciones que se recuerde, y el lunes las cosas fueron de mal en peor.

Entierran restos microscópicos de víctimas del nazismo

Restos microscópicos de víctimas del nazismo que se utilizaron como experimentos médicos durante la guerra fueron enterrados en Alemania. La mayoría de los restos pertenecía a mujeres asesinadas en una prisión en Berlín.

La cifra del día

617

El Dow Jones se desplomó 617 puntos este lunes después de que China anunciara un aumento de los aranceles a productos de Estados Unidos, en represalia por una medida similar de Washington.

La cita del día

“Fue un gesto desesperado”.

El cardenal Konrad Krajewski, colaborador del papa Francisco en las misiones de caridad, descendió por una alcantarilla el pasado fin de semana para volver a encender los medidores de electricidad de unas 450 personas, incluidos 100 menores, que viven en un edificio estatal abandonado, según la agencia de noticias ANSA.

Y para terminar…

Estos gorilas no querían mojarse e hicieron todo lo posible para evitarlo

Un grupo de gorilas del zoológico Riverbanks, en Carolina del Sur, no quisieron ser atrapados por la lluvia y sus hilarantes intentos de encontrar resguardo quedaron registrados en video.