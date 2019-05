La razón por la que Lisa Kudrow no ve las repeticiones de “Friends”

De izquierda a derecha, Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Jennifer Aniston (Rachel Green) y Kristin Davis (Erin) en un episodio de "Friends". Crédito: Warner Bros. Television

(CNN) — Este año se cumple el 25 aniversario de la exitosa serie de comedia “Friends”, pero al menos una de sus estrellas dice que no volverá a ver sus capítulos para celebrarlo.

Lisa Kudrow, que interpretaba a Phoebe Buffay, le dijo a “Entertainment Tonight” que no ve la serie que la lanzó al estrellato.

“No la veo si está saliendo en la tele”, declaró Kudrow. “A lo mejor no me gusto [en el programa], así que prefiero no arriesgarme”.

La actriz reflexionó sobre sus recuerdos de “Friends” en la proyección de su nueva comedia, “Booksmart”.

Uno de sus favoritos, dijo Kudrow, fue el capítulo piloto de la serie.

“Fue muy emocionante”, recordó. “Éramos como cachorritos, trepándonos uno encima de otro y jugando sin parar. Fue divertido”.

Los recuerdos y las repeticiones son lo único a lo que pueden aspirar los aficionados a la serie, ya que sus protagonistas han dicho que no planean retomarla y o reunirse.

Por qué una reunión de ‘Amigos’ mantiene a Matthew Perry en la noche

“Cuando duermo, tengo la pesadilla de que volvemos a hacer ‘Friends’ y a nadie le importa”, dijo Matthew Perry, quien interpreataba a Chandler Bing, a Variety en 2017. “Hacemos una serie completa, volvemos y a nadie le importa”.