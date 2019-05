Renuncia el fiscal general Néstor Humberto Martínez

(CNN Español) — El fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez anunció la tarde de este miércoles su renuncia al cargo en declaraciones a medios colombianos por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) horas antes. .

“Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito, mi conciencia y mi devoción por el estado de derecho me lo impiden por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, acaba de anunciar Martínez.

Mediante un tuit publicado en su cuenta verificada de Twitter, la JEP había informado que aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, porque “las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización”. Ordenaron a la Fiscalía General de la Nación disponer “la libertad inmediata”.

Es preciso señalar que Estados Unidos pidió formalmente la extradición de ‘Jesús Santrich’, exlíder de la guerrilla desmovilizada de las FARC, por narcotráfico en junio de 2018.

De acuerdo al comunicado de Martínez en el que explica su renuncia, “progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”.

Duque condena decisión del JEP

En horas de la noche, el presidente Iván Duque emitió un comunicado en el que cuestionaba la decisión del JEP de ordenar la liberación de Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”.

El mandatario colombiano indica que, no obstante respeta la separación de poderes, comparte “la indignación del pueblo colombiano” con esa medida. ”

El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias ‘Jesús Santrich’. “Conforme a lo señalado por el Fiscal General, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1° de diciembre de 2016”, indica Duque.

Precisamente, el mandatario dice lamentar la renuncia del fiscal general, con quien dice haber trabajado “con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción”. De otro lado, indica que apoya la decisión del procurador general de Colombia de apelar la decisión del JEP; asegura que no se trata de un caso cerrado.