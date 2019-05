Lo que realmente pretende el proyecto de ley de aborto de Alabama

(CNN) — El martes, la legislatura estatal de Alabama, controlada por los republicanos, aprobó una medida que prohibiría el aborto, con la excepción de que la vida de la madre está en peligro, en cualquier circunstancia. Se espera que el gobernador republicano del estado, Kay Ivey, lo firme. Cuando lo haga, sucederán dos cosas: 1) Alabama se convertirá en el estado con la ley de aborto más restrictiva del país y 2) la ley se convertirá de inmediato en un punto de inflexión para el debate sobre si (y cuándo) el Tribunal Supremo podría considerar anular el hito de la sentencia Roe vs. Wade.

Esa meta doble fue claramente la intención del patrocinador del proyecto de ley, el representante estatal republicano Terry Collins, quien dijo después de la votación: “Este proyecto de ley trata sobre la impugnación de Roe vs. Wade y la protección de las vidas de los no nacidos, porque un bebé no nacido es una persona que merece amor y protección”.

Claramente, impugnará la decisión, ya que la prohibición del aborto en todos los casos menos uno parece entrar directamente en conflicto con la conclusión del Tribunal Supremo de que es ilegal poner una “carga indebida” en una mujer que busca un aborto antes de que sea viable. El feto, uno que puede vivir fuera del útero, emerge. Y si bien la ley de Alabama es la más estricta de la nación, y, por lo tanto, más reñida con la ley federal establecida, está lejos de ser la única legislación sobre el aborto que busca ampliar los límites de Roe. El mes pasado, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó la llamada ley del “latido fetal”, que prohíbe los abortos después de que se detecta un latido fetal, que puede llegar tan pronto como a las 6 semanas, un momento en que algunas mujeres todavía pueden no saber que están embarazadas. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una medida similar a principios de este mes.

Estas leyes serán apeladas casi de inmediato, y se unirán a una lista creciente de casos que podrían llegar a la puerta de la Corte Suprema en un futuro no muy lejano. La corte está preparada en los próximos meses para considerar escuchar una impugnación a una ley de Louisiana que obligaría a los médicos a tener privilegios de admisión en un hospital a menos de 50 kilómetros de donde se realiza un aborto, una restricción que los opuestos a la ley insisten en violar la nación de “carga indebida”. De acuerdo con el experto en la Corte Suprema de CNN, Joan Biskupic, el calendario de la corte bien podría significar que un fallo sobre la ley de Luisiana caerá en el verano de 2020, justo en el corazón de la campaña presidencial.

Ahora, el tribunal rechazó una ley de Texas muy similar a la de Louisiana en 2016. Pero, y este es el punto, fue un tribunal muy, muy diferente. Para empezar, solo había ocho miembros. Los republicanos del Senado se negaron a reunirse o celebrar audiencias de confirmación para el candidato del entonces presidente Barack Obama, Merrick Garland, citando el hecho de que era demasiado cerca de una elección presidencial para que el saliente Obama hiciera una elección tan importante. Cuando ese noveno puesto en la cancha finalmente se llenó, fue con Neil Gorsuch, un conservador seleccionado por el presidente Donald Trump.

¿La otra gran diferencia entre la corte de 2016 y la corte de hoy? El voto decisivo de Anthony Kennedy ha sido cambiado por el conservador Brett Kavanaugh. Lo que significa que hay cinco jueces conservadores y cuatro liberales en la corte. La nueva composición de la corte tiene muchos expertos legales convencidos de que la próxima vez que se escuche un desafío serio a Roe, la ley será eliminada. “Anthony Kennedy se está retirando. El aborto será ilegal en veinte estados en 18 meses. #SCOTUS”, tuiteó el analista legal de CNN Jeffrey Toobin en junio de 2018.

Y Trump, por su parte, ha sido transparente sobre su deseo de ver a Roe derrocado. Sé testigo de este intercambio con el anfitrión de “Fox News Sunday” Chris Wallace en las últimas etapas de la campaña 2016:

WALLACE: Acaba de decir que quiere que el tribunal proteja a la Segunda Enmienda. ¿Quiere que el tribunal anule Roe vs. Wade?

TRUMP: Bueno, si ponemos otros dos o quizás tres jueces, eso es realmente lo que va a ser, eso sucederá y eso ocurrirá automáticamente en mi opinión porque estoy poniendo a los jueces pro vida en la corte.

Eso, “poner otros dos o quizás tres jueces”, es, por supuesto, exactamente lo que Trump ha hecho en los más de dos años que ha sido presidente.

Otros expertos tienen menos certeza de que Roe será eliminado pronto, sin importar lo que piense Trump. Biskupic escribió a principios de este mes:

“Los movimientos rápidos y dramáticos de los estados para prohibir el aborto a las seis semanas de embarazo parecen establecer una pelea inmediata sobre Roe vs. Wade. Pero tales desafíos directos al hito de 1973 son años de cualquier audiencia de la Corte Suprema, y los defensores de ambos lados están diseñando estrategias más urgentes sobre los casos pendientes que establecerían los términos para el eventual enfrentamiento”.

El resultado más probable, ella cree, es que la corte está tomando pasos graduales sobre Roe en lugar de acabar con la ley de una sola vez.

Y, al descartar cómo el tribunal tomaría una decisión incluso en estas medidas incrementales, puede ser demasiado fácil simplemente mirar a los cinco jueces conservadores y asumir que votarán automáticamente por cualquier cosa que menosprecie la ley del aborto.

El presidente del tribunal, John Roberts, quien fue designado en la corte por el presidente George W. Bush, ha enfatizado repetidamente su preocupación por la ruptura de la corte con precedentes anteriores, que aparentemente incluiría a Roe. “Es una sacudida para el sistema legal cuando se invalida un precedente”, dijo Roberts al entonces senador Arlen Specter en su audiencia de confirmación de 2005. “El precedente desempeña un papel importante en la promoción de la estabilidad y la imparcialidad”. Roberts pareció atenerse a esa opinión en un fallo de febrero en el que se puso del lado de los cuatro jueces liberales para bloquear la ley de Louisiana.

E incluso Kavanaugh aplazó el precedente cuando se le preguntó acerca de Roe durante sus audiencias de confirmación. “Como una proposición general, entiendo la importancia del precedente expuesto en Roe vs. Wade”, dijo. (A destacar: escribió una nota de 2003 en la que dijo que la Corte Suprema “siempre puede anular” a Roe).

El punto aquí es doble. Primero, no hay duda de que una legislación como la prohibición del aborto en Alabama tiene como objetivo el fin más amplio de prohibir el aborto en todo el país. En segundo lugar, el tribunal ha sido lo suficientemente misterioso sobre el tema para que sea muy difícil predecir con certeza cómo podría gobernar, y cuándo, sobre estos desafíos para Roe.