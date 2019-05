Selena Gómez, la tercera persona con más seguidores en Instagram, dijo que las redes sociales han sido terribles para los jóvenes

(CNN) — Selena Gómez está expresando su preocupación por el “terrible” efecto que las redes sociales han tenido en su generación, y dice que aboga por tomar descansos de las plataformas.

Gómez, quien, con más de 150 millones de seguidores, es la persona más seguida en Instagram después de la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo y la cantante pop Ariana Grande, dijo durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes que se “asusta” cuando mira la exposición de niñas y niños en esas plataformas.

“No están al tanto de las noticias ni de nada de lo que está pasando”, dijo. “Es egoísta, no quiero decir egoísta porque se siente grosero, pero es peligroso”.

“Creo que nuestro mundo está pasando por mucho, obviamente. Pero para mi generación, específicamente, las redes sociales han sido terribles”, dijo.

La actriz y cantante de 26 años se encuentra en Cannes para promocionar la nueva película de zombis de Jim Jarmusch, The Dead Don’t Die, que también cuenta con la interpretación de Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton.

Al preguntarle qué más podría hacer para mejorar el entorno de las redes sociales, dado su gran número de seguidores, Gómez dijo que es “imposible” en este punto para hacerlo de forma segura. También dijo que trata de ser consciente al publicar en Instagram, para evitar presionar innecesariamente a sus fans.

“Estoy muy agradecida de tener la plataforma de alguna manera, todavía puedo compartir cosas que me apasionan”, dijo. “No hago muchas fotos sin sentido. Me gusta ser intencional con eso”.

“Veo a estas jovencitas, las veo y están devastadas al lidiar con la intimidación y no poder tener su propia voz”.

Gómez también hizo un llamado a las personas para que tomen descansos en el uso de las redes sociales: “Pueden ser geniales en momentos, pero solo tendría cuidado y me permitiría algunos límites de tiempo sobre cuándo debería usarlas y cuándo no”.

La actriz ha hablado previamente sobre la importancia de tomar descansos en las redes sociales. Hablando con Heben Nigatu en un episodio del podcast de Coach, “Dream It Real”, dijo: “No es tan saludable estar en [las redes sociales] todo el tiempo. Noté que me deprimí un poco al ver esto gente que se ve hermosa y asombrosa, y eso me desanima mucho. Tomar descansos es realmente importante. Sé que la mayoría no es real. Y odio decir eso, no quiero ser grosera, pero es muy poco realista en muchos sentidos”.

El año pasado, Gómez fue avergonzada y atormentada por publicar una foto de bikini en su cuenta de Instagram después de un trasplante de riñón. Ella respondió publicando de forma positiva sobre el cuerpo.

“Elegí cuidarme porque quiero, no probar nada a nadie”, dijo en respuesta.