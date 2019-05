Cannes con acento latino

(CNN Español) — Uno de los famosos directores mexicanos de los Three Amigos ha cruzado el charco y se ha puesto al timón de uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, el de Cannes, a orillas del Mediterráneo. Alejandro González Iñárritu es el presidente del jurado que tiene que premiar con la Palma de Oro a una de las 21 películas que compiten en esta edición número 72.

Decía el mexicano en una rueda de prensa multitudinaria que estaba muy honrado en esa nueva responsabilidad, “cuando llegué aquí hace 20 años para presentar “Amores perros”, nunca pensé que algún día fuera a ser su presidente”.

El realizador de películas como “Babel” o “Birdman” asegura que el cine nació como una experiencia colectiva y defendió la experiencia de las salas de exhibición, pero también admite que el cine puede ser disfrutado en una tableta, un teléfono o en la pantalla de televisión. Resumió su opinión diciendo que lo ideal sería que el espectador pueda elegir el formato pero admitió que desgraciadamente eso es cada día más difícil ante el cierre de numerosas salas en todo el mundo.

Entre las películas que concursan por la ansiada Palma de Oro, destaca la última del español Pedro Almodóvar “Dolor y gloria”, una casi autobiografía de los últimos años del director manchego, la última del enfant terrible Quentin Tarantino, “Once upon a time in Hollywood” o “Érase una vez en Hollywood”, otro homenaje al cine de la juventud del director estadounidense, en este caso los entresijos de los rodajes de las películas de acción de la década de 1970, y el largometraje que abrió el festival, “The dead don’t die”, o “Los muertos no mueren” de Jim Jarmush, una rara comedia con zombies.

Fuera de concurso, la joven directora brasileña Alice Furtado presenta su opera prima en la Quincena de Realizadores de Cannes. Furtado dijo a EFE que todavía se siente cruda para competir en esa Quincena pero que es la oportunidad de su vida.

Música silenciosa

De Cannes nos vamos a Santiago de Chile, para escuchar un concierto curioso, un concierto que llaman silencioso. La experiencia no es nueva en Europa, pero sí en Chile, y la idea es realizar este tipo de conciertos en lugares públicos con el menor impacto auditivo posible.

Se logra por medio de auriculares. La banda chilena Kuervos del Sur hizo ese concierto en el Museo de Historia Natural de Santiago ante un centenar de participantes.

“Hace unos años vi que Metallica tocó en la Antártida con el mismo sistema para preservar el medio ambiente y la fauna del lugar. Y pensé que se podía aplicar en cualquier espacio de la ciudad, como azoteas o parques, sin tener que invadir ni molestar a los vecinos”, dijo a EFE Andrés Nocrur, el cocreador de SONO, la empresa que está llevando a cabo estos conciertos en Chile, en este caso con la municipalidad de Santiago.

Música silenciosa dentro de unos muros que cuentan con 200 años de historia.

Mujeres con garra

De esos muros nos vamos a Perú, donde la fotógrafa gallega Ruth Montiel expone el trabajo de más de tres meses en 2016, en una zona convulsa, cerca de la mina de oro Conga.

En esa región aurífera de Cajamarca, al norte del país, se está realizando una inversión de casi 5.000 millones de dólares de la empresa Yanacocha y que provocó expropiaciones y diferentes enfrentamientos, algunos de ellos mortales. Ese proyecto ha provocado el rechazo de estas mujeres que ven así perdidas sus tierras y formas de vida.

Entre los retratos destaca el de la ganadora del premio medioambiental Goldman, en 2016, la agricultora Máxima Acuña. Una mujer que no dudó en enfrentarse a esa gran corporación minera de capital estadounidense y peruano para evitar ser desalojada de su casa.

Montiel cree que “Máxima Acuña es un emblema de la mujer luchadora a nivel internacional. Es una de nuestras protagonistas principales al igual que otras mujeres que están luchando desde el principio” según declaró Montiel a la agencia española EFE.

Añade Montiel que estas mujeres “Están muy presentes y muy conscientes. Se nos dice el sexo débil pero las primeras que están cuando hay que sacar las garras son las mujeres”, agregó.

La fotógrafa ya estuvo en otras minas de oro en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo un proyecto amplio llamado “Sin oro no hay hombre”.