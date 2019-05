Perdió su trabajo porque un estudiante no tenía dinero para pagar por su comida

Bonnie Kimball trabajó en el comedor de la escuela secundaria regional de Mascoma Valley en New Hampshire. Fue despedida por su empleador, Café Services, el 4 de abril.

(CNN) — Cuando un estudiante de una escuela secundaria de New Hampshire puso artículos en su bandeja para los que no tenía dinero, la empleada de la cafetería Bonnie Kimball no pensó que fuera un gran problema.

Le dijo al estudiante que se asegurara de pagar al día siguiente. No estaba preocupada, porque había conocido a los padres del pequeño desde que eran niños, y no tenía ninguna duda de que pronto se ocuparía de la cuenta de 8 dólares para el almuerzo. Y a la mañana siguiente, le dijo a CNN, eso es exactamente lo que sucedió. Sin embargo, una semana después, fue despedida por el gerente de distrito de Café Services, la compañía de servicios de alimentos que la contrató.

“‘¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Eso fue un robo'”, asegura Kimball que le dijeron.

Una foto de la carta de despido que se le entregó a CNN muestra que la compañía la acusó de violar sus procedimientos, así como las políticas federales y escolares. La carta estaba fechada el 9 de abril y dijo que Kimball fue despedida el 4 de abril.

“El 28 de marzo, un gerente de distrito estaba en el lugar y vio a un estudiante pasar por la línea con varios alimentos que no le cobró. Esto en estricta violación de nuestros Procedimientos de Manejo de Efectivo, la Política de Cargos Escolares y la Regulación Federal que rige las comidas gratuitas”. “Su despido ha sido procesado y desembolsado a usted”.

Jaime Matheson, director de recursos humanos de Café Services, dijo en una declaración que el estudiante no se habría quedado sin una comida.

“El estudiante en cuestión recibió un almuerzo. Los estudiantes que llegan a la fila del almuerzo sin dinero reciben el almuerzo de un plato principal o un sándwich más platos de acompañamiento o fruta fresca y leche. Un empleado de la compañía no sería despedido por proporcionar este almuerzo a un estudiante”, dijo Matheson.

“No podemos entrar en detalles porque las decisiones del personal son confidenciales para respetar la privacidad, sin embargo, los empleados reciben y firman su reconocimiento de las políticas de la compañía. Cuando no se cumplen, se implementan acciones correctivas que incluyen hasta la terminación. Todos nosotros estamos orgullosos de nuestra capacidad de proporcionar comidas a los necesitados”, continuó la declaración.

Kimball había trabajado en Mascoma Valley Regional High School durante 4 años y medio, según el líder sindical de New Hampshire. También dijo que otros dos empleados en el comedor renunciaron en protesta por su despido.

“Los extrañamos mucho y nos gustaría poder alimentarlos todos los días”, dijo.

CNN se ha comunicado con la escuela pero aún no ha habido una respuesta a la solicitud de comentarios.