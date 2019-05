The Big Bang Theory llega a su final, ¿habrá otro gran éxito? Esto dice su creador

(CNN) — Después de 12 temporadas y casi 280 episodios, “The Big Bang Theory” está a punto de despedir a los espectadores. Y como es habitual en cualquier gran éxito, esto genera dudas sobre cuándo o si otra comedia volverá a tener semejante éxito.

A veces parecía que solo Chuck Lorre —quien es cocreador del programa junto con Bill Prady— mantuviera viva la tradicional comedia de varias cámaras. Además de producir “Two and a Half Men”, otro gran éxito para CBS, sus créditos incluyen el regreso de “Mom”, así como programas anteriores como “Cybill” y “Dharma & Greg”.

1 de 12 | Una de la series favoritas de los televidentes es "The Big Bang Theory", que llega a su final con la temporada 12, en la que veremos cómo Sheldon y Amy comenzarán una nueva etapa matrimonial, mientras que Penny y Leonard pensarán en tener hijos. Warner Channel estrena la temporada número 12 el lunes 8 a las 9:00 p.m. (Crédito: Cortesía Warner Channel) 2 de 12 | Fue el 24 de septiembre de 2007 cuando la cadena CBS estrenó en Estados Unidos “The Big Bang Theory”, una serie protagonizada por cuatro nerds y una incipiente actriz sin éxito. Penny (Kaley Cuoco), Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Rajesh (Kunai Nayyar) y Howard (Simon Helberg) se convertirían en el grupo de amigos que quisiéramos tener y al mismo tiempo ese en el que la mayoría de los televidentes no se identificaban. (Crédito: Ron P. Jaffe/CBS) 3 de 12 | En la segunda temporada, en el 2008, en el episodio “The Panty Piñata Polarization”, Rajesh y Howard, logran localizar vía satélite la casa en donde el programa de televisión "America's Next Top Model" tenía a todas las aspirantes a modelo. (Crédito: Sonja Flemming/CBS) 4 de 12 | No es de extrañarse que nuestros cuatro científicos/físicos se disfrazaran de sus personajes favoritos. En el 2010, en el capítulo “The Wheaton Recurrence” de la tercera temporada, los protagonistas pierden ante Will Wheaton un juego de boliche y el resultado fue que tenían que ir a la tienda de cómics, vestidos como Batichica, La Mujer Maravilla, Gatúbela y Supergirl. (Crédito: Sonja Flemming/CBS) 5 de 12 | El personaje de Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), se vuelve uno de los consentidos del público por estar enamorada de Sheldon. En el capítulo “The Zazzy Substitution”, que se transmitió el 7 de octubre de 2010 durante la temporada 4, la audiencia se volvió loca por la ruptura de la relación entre estos personajes. Sheldon decide adoptar la mayor cantidad de gatos para sustituir la presencia de Amy, hasta que Leonard le llama a su mamá para que hable con él. (Crédito: Richard Cartwright/CBS) 6 de 12 | Para el episodio final de la temporada 5, “The Countdown Reflection”, del 10 de mayo de 2012, Bernadette y Howard se casan antes de que él viaje al espacio. (Crédito: Cliff Lipson/CBS) 7 de 12 | El 27 de septiembre de 2017 inició la temporada 6, de 24 capítulos, en la que la relación entre Penny y Leonard se volvería más profunda, sobre todo cuando Penny se da cuenta de que la asistente de Leonard está enamorada de él. En el cierre de esta temporada, Leonard se embarca en una investigación de Stephen Hawking para probar una teoría. (Crédito: Warner Channel) 8 de 12 | Durante la temporada 7, el 9 de junio de 2014 se transmitió el episodio “The Occupation Recalibration”. Penny decide renunciar a su trabajo en la cafetería “The Cheesecake Factory” y Sheldon se ve forzado a tomar vacaciones. En el diálogo que tienen los personajes, Sheldon le dice a Penny que tienen mucho en común y que ambos son soñadores. (Crédito: Warner Channel) 9 de 12 | Ya es sabido que Sheldon tiene un video-programa llamado “Fun with Flags”, que posteriormente cambiaría su nombre a “Dr. Sheldon Cooper and Dr. Amy Farrah Fowler Present: Dr. Sheldon Cooper's Fun With Flags”. Tras tener a varios invitados hablando de diversas banderas y a Amy como productora, Sheldon decide integrarla como su coconductora. (Crédito: Warner Channel) 10 de 12 | Otro de los invitados más queridos fue el actor Adam West, quien dio vida a Batman en la serie popera y colorida de los 60. West hizo varios cameos en la serie, pero a manera de celebración, apareció en el capítulo 200 en 2016 en la novena temporada. (Crédito: Warner Channel) 11 de 12 | En el capítulo "The Conjugal Conecture", del inicio de la temporada 10, Penny y Leonard se casan con todos sus amigos y familiares presentes. (Crédito: Monty Brinton/Warner Bros. Entertainment Inc.) 12 de 12 | 1Uno de los capítulos más esperados fue el de la boda entre Sheldon y Amy en el capítulo "The bowtie Asymmetry", que marca el final de la temporada 11. ¿Quién mejor para presidir la ceremonia que el mismo Mark Hamill (Luke Skywalker), quien al final afirma: "Por el poder adquirido del portal web EvenYouCanPerformWeddings.com (hastatupuedesoficarunaboda.com), los declaro marido y mujer". (Crédito: Cortesía Warner Channel)

Más recientemente, sin embargo, Lorre ha migrado a comedias de una sola cámara, incluida la precuela de “The Big Bang Theory”, Young Sheldon, ya renovada por CBS por dos temporadas más, y The Kominsky Method, de Michael Douglas-Alan, una comedia de Arkin para Netflix, que le valió un premio Globo de Oro en enero.

A pesar de su experimentación con una forma diferente de narración de historias, Lorre dijo que ha estado presente el tiempo suficiente para ver cómo la comedia se declaró muerta antes —como cuando “Friends” se despidió hace 15 años— solo para ver que volvió al ruedo. Y continúa operando en ese ámbito, incluida una nueva serie de CBS, “Bob ❤️ Abishola”, que lo reúne con la estrella de la serie Mike & Molly, Billy Gardell.

“He estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que he escuchado la audaz declaración de ‘Esto es todo’. Esto no volverá a suceder muchas veces”, le dijo Lorre a CNN. “Y lo hace. Entonces, la humildad sugiere que hacer una declaración general, que este es el final, probablemente sea una tontería”.

Mira: La sorpresa del último capítulo de la temporada 11 de la serie ‘Big Bang Theory

Incluso en una era de transmisión, Lorre ve el valor en el formato, del que ha dicho que es como producir una pequeña obra cada semana.

“No veo ninguna razón para alejarme del espectáculo de cuatro cámaras”, dijo. “Es una forma válida de contar una historia. Cuando estás en casa viendo televisión, no estás contando las cámaras. O estás entretenido o no”.

Lorre admitió que se enfrentó a una “curva de aprendizaje aguda” en la producción de programas con una sola cámara, así como en la producción para Netflix, donde todos los episodios están disponibles a la vez. En el lado positivo, no hubo limitaciones en cuanto a la duración del episodio, no se escribió en los cortes comerciales (generalmente publicidades farmacéuticas en estos días, bromeó) y no hay restricciones en el idioma. “Sientes que si necesitas usar una determinada palabra, esa palabra está disponible para ti”, dijo.

La principal diferencia, dijo Lorre, es que la audiencia de un estudio proporciona a los escritores de comedia comentarios instantáneos sobre qué tan bien están cayendo sus bromas, señalando que “su silencio es el sonido del fracaso”.

Como resultado, las comedias de situación a menudo se reescriben sobre la marcha cuando el material no funciona. La ausencia de audiencia obliga a los escritores a confiar y confiar más en su propio juicio.

Los televidentes habituales de “The Big Bang Theory” y de los otros programas de Lorre saben que él comparte sus pensamientos —acerca de todo, desde temas de política hasta el envejecimiento y cualquier comentario aleatorio— en sus logos de producción, que son mensajes cortos que los espectadores (al menos aquellos que cuentan con grabador de video digital) pueden congelar y leer.

Últimamente, las tarjetas de Lorre han tomado un giro bastante sombrío, lo que refleja su disgusto por la administración de Trump y las preocupaciones sobre la dirección del país.

Lorre dijo que hay un cierto nivel de “disonancia cognitiva” entre su trabajo, tratar de hacer reír a la gente, y su estado de ánimo general y sus preocupaciones más amplias.

“Últimamente ha habido un humor sombrío”, dijo. “Conduces a Burbank todos los días para escribir y producir comedias, y existe la sensación de que este país está en grave peligro, y hoy voy a escribir una comedia”.

Aun así, incluso con “The Big Bang Theory” que se está terminando, para Lorre, el ritmo y las bromas, continúan.

El final de “The Big Bang Theory” se transmitirá el 16 de mayo a las 8 pm en CBS. La serie es producida por Warner Bros., una unidad de WarnerMedia, como CNN.