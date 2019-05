Empleados de Deutsche Bank informan sobre actividades sospechosas de Trump y Kushner: The New York Times

(CNN) — Los especialistas en antilavado de dinero del Deutsche Bank recomendaron una vez que las transacciones que involucren a entidades controladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su yerno, Jared Kushner, se informen a una agencia estadounidense que investiga delitos financieros, según un nuevo informe en el New York Times.

The New York Times informa que los empleados de Deutsche Bank marcaron las transacciones en 2016 y 2017, y que al menos uno de los informes se refería a la Fundación Donald J. Trump, que ahora está extinta.

Los ejecutivos de Deutsche Bank rechazaron el consejo de sus especialistas, según The New York Times, que informó que las recomendaciones nunca se presentaron ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

The New York Times, que habló con cinco empleados actuales y anteriores de Deutsche Bank, también informó que la naturaleza de las transacciones “no estaba clara”, aunque el periódico agregó que al menos algunas de ellas involucraban “dinero que fluye de ida y vuelta con entidades o individuos extranjeros que los empleados del banco consideraron sospechosos”.

El informe dice que las alertas hechas por los empleados “no necesariamente significan que las transacciones fueron inapropiadas”.

El informe es significativo en parte porque Deutsche Bank ha sido uno de los pocos bancos grandes que están dispuestos a prestar dinero a la Organización Trump en los últimos años. Los negocios de Trump han tomado prestados más de 300 millones de dólares de Deutsche Bank para financiar un campo de golf en la Florida y hoteles en Chicago y Washington, de acuerdo con las declaraciones financieras y presentaciones públicas de 2012 a 2015.

CNN Business no pudo verificar inmediatamente ninguna de las denuncias de The New York Times.

Deutsche Bank dijo a CNN Business en un comunicado enviado por correo electrónico este domingo: “Hemos aumentado nuestro personal contra el crimen financiero y hemos mejorado nuestros controles en los últimos años y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las leyes ALD / BSA. Un programa efectivo de AML requiere una sofisticada tecnología de detección de transacciones así como un grupo capacitado de personas que pueden analizar las alertas generadas por esa tecnología de manera exhaustiva y eficiente”.

“En ningún momento se le impidió a un investigador escalar la actividad identificada como potencialmente sospechosa. Además, la sugerencia de que alguien fue reasignado o despedido en un esfuerzo por sofocar las preocupaciones relacionadas con cualquier cliente es categóricamente falsa”, dice la declaración.

The New York Times informó que varios empleados dijeron que el banco los criticó luego de quejarse por el proceso del banco contra el lavado de dinero.

The Kushner Companies dijo en una declaración: “The New York Times intenta crear historias escandalosas que son totalmente falsas cuando se quedan sin cosas sobre las que escribir”.

Los voceros de la Organización Trump y del Departamento del Tesoro no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Business.

Un portavoz de la Organización Trump le dijo a The New York Times que la compañía “no tenía conocimiento de ninguna transacción ‘marcada’ con Deutsche Bank”. Un portavoz de las compañías de Kushner dijo al periódico que “cualquier denuncia sobre la relación de Deutsche Bank con las compañías de Kushner que involucró el lavado de dinero está completamente inventada y es totalmente falsa”.

La relación entre Trump y Deutsche Bank ha sido analizada en las últimas semanas. El mes pasado, Trump, tres de sus hijos y su negocio demandaron a Deutsche Bank y Capital One para impedir que entreguen los registros financieros a las comisiones del Congreso que emitieron citaciones para la información.

Cristina Alesci, de CNN, contribuyó a este reporte.