Batman y ‘Game of Thrones’ sufren la indiferencia de los fans

(CNN) — El invierno ha terminado, pero ese escalofrío en el aire proviene de los vientos que azotaron la temporada final de “Game of Thrones“, ilustrando un lado cada vez más ruidoso y no siempre bonito de los fans.

Los canales y los estudios cultivan la pasión de los fanáticos, que pueden convertir una propiedad como “Game of Thrones”, “Star Wars”, las películas de DC y Marvel no solo en grandes éxitos, sino en bonanzas del mercado que siguen dando. Pero ese fuerte sentido de propiedad también ha visto a algunos fanáticos arremeterse cuando están decepcionados, haciendo demandas descabelladas y participando en gritos primitivos colectivos.

Eso no es nada nuevo, pero algunas cosas han cambiado, incluyendo tanto la naturaleza gigante de estas franquicias como el surgimiento de las redes sociales, lo que ofrece una plataforma para desahogarse que tiene una forma de alimentarse y atizar respuestas hiperbólicas.

Un ejemplo perfecto de eso vino en la forma de la petición de volver a hacer la temporada final de “Game of Thrones”, dando a los que firmaron la oportunidad de expresar su descontento mientras que al mismo tiempo parecen totalmente divorciados de la realidad.

El final de “Tronos”, además, coincidió con la noticia, según informó Variety, de que la estrella de Crepúsculo Robert Pattinson probablemente se convertiría en el próximo Batman, provocando la última histeria sobre el personaje. Después de todo, hace solo seis años, cuando apareció el nombre de Ben Affleck como la próxima opción para usar la capa y la capucha, se desató un nivel de angustia, incluida, sí, una petición que insta a Warner Bros. a reconsiderar, reflejando los más oscuros rincones de la ciudad de Gotham.

En medio, estaba el berrinche de “¡Me arruinaste mi infancia!” por el reinicio de los Cazafantasmas y la respuesta a Star Wars: The Last Jedi, que, al alejarse de varios de los hilos más atormentadores de The Force Awakens, provocó gritos que incluían llamadas para un boicot.

La reacción hizo que algunos cineastas se expresaran, entre ellos el director de Logan James Mangold, quien tuiteó en julio pasado: “En el momento en que escribir y dirigir grandes franquicias se ha convertido en el equivalente emocionalmente cargado de escribir un nuevo capítulo de La Biblia (con el probable peligro de ser apedreado y llamado blasfemo), entonces muchas mentes más audaces van a dejar estas películas a hackers y juntas corporativas”.

Como se señaló, lo que “Game of Thrones”, “Star Wars” y los universos de superhéroes tienen en común es una larga relación con estas propiedades, aumentando el sentido de inversión y propiedad. Como escribió Vox en un artículo para explicar la reacción violenta de The Last Jedi, la decepción se puede transformar en resentimiento cuando “los viajes de los personajes no son lo que se esperaba”.

Dentro de la industria, existe la sensación de que hay poco que ganar al rechazar a sus mejores clientes. La mayoría de las respuestas cuidadosamente masajeadas tienden a estar en la línea de “entendemos que estás molesto, pero solo espera”.

Como señaló Mangold, sin embargo, la “ferocidad evangélica” de algunas críticas podría ser suficiente para que el talento decida que la vida es demasiado corta para ingresar a ese reino. Si bien los fanáticos obviamente tienen el derecho de expresar su disgusto, deben entender que su capacidad para configurar y controlar estas franquicias es limitada, especialmente porque es muy difícil discernir si las voces más fuertes son verdaderamente representativas.

El agarre y el debate continuarán, y representan una parte arraigada de este ecosistema. Pero cuando se trata de aquellos enredados en “Game of Thrones”, Star Wars o Batman, se aplica un viejo refrán, es decir, que das tu dinero (o no) y te arriesgas.

