‘Game of Thrones’, resumen del capítulo final: cenizas a las cenizas

Advertencia: este artículo contiene spoilers sobre el final de la serie de “Game of Thrones”.

(CNN) — Algunos dicen que el mundo terminará en fuego. / Algunos dicen que en hielo.

Y así, nuestra canción de hielo y fuego termina como todos dijimos que lo haría: ¡En extendidas reuniones de consejo y monarquía electiva! Felicitaciones a cualquiera que haya apostado por el rey Bran en su quiniela de “Game of Thrones” en la oficina. Definitivamente te mereces esa tarjeta de regalo de Starbucks.

LEE: El final de ‘Game of Thrones’ vuela alto, pero…

Después de asar toda la ciudad de King’s Landing, Daenerys está en su elemento. Ella brilla, florece, lleva ropa sexy de cuero y da discursos preocupantes frente a la humeante coraza de la Torre Roja. Se ha ido la inocente de ojos grandes que se quedó tímidamente fuera de la casa de Illyrio Mopatis en Pentos hace todos esos años. Esta mujer es una REINA.

De hecho, ¡es como si fuera una persona completamente diferente! ¡Sospechosamente, abruptamente, narrativamente desafiante diferente! No es de extrañar que Jon, Tyrion y el resto de su equipo estén tan asustados.

En realidad, Jon no está tan asustado como debería. Tyrion, quien es lanzado a la cárcel por Dany por liberar a Jaime, trata de hacérselo entender a la cabeza con rizos de Jon: ¡Dany ahora es mala! ¡Asó a cientos de miles de personas! “Fuego y sangre” siempre tuvo una especie de aura fascista, pero ella realmente lo aplastó.

Jon tiene muchas fortalezas, pero él nunca ha sido el más agudo y le toma un tiempo demasiado exasperante salir de su bucle lógico de “Pero ella es la reina”. Para cuando finalmente entiende lo que Tyrion está diciendo, a ambos parece que les ha crecido la barba.

Mientras tanto, Daenerys Stormborn de la Casa Targaryen, la Primera de su Nombre, la Reina de los Andales y los Primeros Hombres, Protectora de los Siete Reinos y todo lo demás ingresa en la sala del trono y cumple con ocho temporadas de profecía, visión y misión al tocar… por fin… la… puntiaguda… ¡silla!

Ni siquiera la llegada de un muy abatido Jon Snow puede atenuar su momento de grandeza. (Sabes que eres un tipo muy triste cuando le quitas la vida a una habitación que literalmente se está desmoronando y está cubierta de ceniza). Dany intenta convencerlo de que en realidad el genocidio es bueno y que la única perspectiva que importa sobre lo que es bueno es la de ella y, oye, de todos modos la gente de King’s Landing era un poco tonta.

MIRA: Los mejores memes del final de “Game of Thrones”

Por un momento parece que todo funcionará. Se abrazan Se besan. Jon la apuñala en el pecho con una daga y ella muere.

SÍ, JON LA APUÑALA EN EL PECHO CON UNA DAGA Y ELLA MUERE.

Las dagas son realmente el jugador más valioso a la hora de matar a los grandes personajes, ¿no? Daenerys y el Rey Nocturno tendrán mucho que reflexionar en la otra vida: “Yo tenía dragones. Tú tenías muchos zombis que cumplían tus órdenes. ¿Y así es como terminamos?”.

Si pensabas que estabas molesto por el extraño y anticlimático final de Dany, no entiendes nada sobre Drogon, quien se vuelve loco e inmediatamente hace arder al asesino de su madre. ¡Es broma! Él acaba completamente con el Trono de Hierro. ¿Se dio cuenta, en algún lugar de su diminuto cerebro de dragón, que la razón principal de la caída de Daenerys era su obsesión inquebrantable con el Trono de Hierro y el poder que representaba, y por lo tanto, la culpa de su muerte no reside en Jon Snow, sino en su propia arrogancia y en el objeto que la alimentaba? Probablemente no, pero es bueno imaginar que los dragones tienen un sentido de justicia poética.

Lleno de dolor y completamente cansado de los humanos, Drogon recoge el cadáver de Daenerys y vuela con ella como si fuera el bastón en una carrera de relevos. Eso es todo. No hay más dragón. No hay más guerra. Pero aún quedan 50 minutos de historia por contar. El “Juego de Tronos” está muerto. Bienvenido al “Juego de sillas sensatas, perfectamente colocadas”.

Después de la muerte de Daenerys, los Inmaculados encierran a Jon con Tyrion y todos deambulan sin regente mientras los jefes restantes de las grandes casas se teletransportan a Dragon Pit para un gran consejo. ¡Mira! Es Robin Arryn, de regreso de su viaje a Pubertyos. ¡Y Edmure Tully! Oh. Pensábamos que ese tipo ya estaría muerto.

Lo que sigue es una escena con toda la tensión y el drama de una junta de consejo de la administración. Todos están de acuerdo en que Westeros necesita un gobernante, pero ¿cómo elegirán uno? No, no por medio de la democracia, SAM. ¿Qué tal un discurso de Tyrion — técnicamente aún preso, por cierto — que convence a todos de que Bran es el candidato más interesante y digno para gobernar los Siete Reinos?

Sansa, sabiendo su valor, se da de baja del lío y restablece el Norte como un reino separado con la bendición del rey Bran. Ahora son seis reinos. Dada la larga apatía política de Bran, aún son seis reinos más de lo que él quería gobernar de todos modos. En ese mismo espíritu de obligación reticente, Bran elige a Tyrion para que sea su Mano del Rey. Ya sabes, como castigo para mmm, todas las otras veces que fue la Mano y lo hizo de forma terrible.

LEE: ¿Triste por el final de ‘Game of Thrones’? Ya puedes encontrar un consejero que te ayude con la pena

Oh, ¿qué le pasa a Jon? Él tiene que volver a Night’s Watch, que todavía existe por alguna razón. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas restantes de Grey Worm y Daenerys exigen justicia por su muerte y querido, han estado en el Norte. A sus ojos básicamente lo están enviando de vuelta al infierno.

Y así, los Starks van por caminos separados, variados y satisfactorios. Sansa se convierte en reina en el norte. Arya zarpa en el SS Spinoff para encontrar lo que hay al oeste de Westeros. Jon se reúne con Tormund, regresa a la tierra más allá del muro y, finalmente, ¡ACARICIA A GHOST! El cierre que necesitábamos, de verdad.

Mientras tanto, a medida que el amanecer se levanta en el reinado de Bran el roto, se nos regala una triunfante escena de Tyrion arreglando sillas durante 30 segundos seguidos. Está muy nervioso por la primera reunión del pequeño consejo de esta nueva era, y tú también lo estarías si Bronn fuera tu Consejero de la Moneda. Brienne también está allí, como Jefa de la Guardia Real, junto con un Ser Podrick recién nombrado caballero.

Sam debe haber tomado algunos cursos en línea en Citadel.edu, porque él se registra en la reunión como el nuevo Gran Maestre. Él le presenta a Tyrion un libro sobre la Guerra de los Cinco Reyes llamado “Canción de hielo y fuego”, luego mira directamente a la cámara y sale bailando fuera del cuadro. ¿Lo captas? ¡Ese es el nombre de los libros! ¡Tal vez los verdaderos tronos fueron los amigos que hicimos en el camino!

Cuando nuestro grupo de héroes emprende la tarea de sacar al continente del borde de la ruina y dejamos a los Starks, a los Lannisters y al mundo de Westeros para siempre, las últimas palabras singulares de esta serie legendaria resonarán en nuestros corazones para siempre :

“Una vez llevé un burro y un panal a un burdel”.

¡Juega con nosotros, Ramin!

Preguntas ardientes

Grey Worm y los Inmaculados estaban recién llegados de un desenfrenado ataque de asesinato y ¿no mataron a Jon inmediatamente después de que él asesinara a Daenerys? ¿Qué, estaban cansados?

¿Cómo encontró Tyrion a Jaime y Cersei en lo que deberían haber sido los escombros de todas las catacumbas? Eso es estadísticamente improbable.

¿Todavía caen cenizas? ¿O también está nevando?

LEE: Los finales de “Game of Thrones” y “The Big Bang Theory” muestran cómo ha cambiado la televisión

RE: reunión en Dragon Pit, ¿quiénes son todas esas personas? ¿Es ese un tipo de Dorne? ¿Quién es ese sentado por Davos? No creas que no nos dimos cuenta de que, en los últimos minutos del episodio final de una extensa serie de fantasía épica de múltiples arcos, el programa logró armar una escena con varios personajes que nunca antes habíamos visto.

¿Por qué Bran y Tyrion celebran su pequeña reunión de consejo en lo que parecen los restos de la Fortaleza Roja? ¡Esa área es estructuralmente peligrosa! El consejero de los códigos de construcción no estará contento.

Tenemos innumerables preguntas ardientes que nunca serán respondidas, como [respira hondo]:

¿Por qué importaba que Jon fuera un Targaryen si terminó de regreso donde comenzó, sin nombre ni esperanza de un linaje? ¿Por qué hubo tantos embarazos en la última temporada? ¿Por qué es tan importante que Jon y los salvajes regresen a la tierra más allá del muro? ¿Bran simplemente va a vigilar a Drogon, al estilo de cámara en vivo, por el resto de su vida?

[respiro]

¿Por qué Bran necesita un consejero de susurros si sabe todo? ¿Por qué Bran acepta el reconocimiento y los títulos relacionados con su nombre de pila cuando repetidamente dice que “ya no es Bran?” La corona estaba profundamente endeudada con el Banco de Braavos, ¿cuándo y cómo van a cobrar esa deuda? ¿Todavía es invierno en Kings Landing? ¿Por qué Dany no dijo unas últimas palabras? ¿Qué pasó con el Dothraki? ¿Qué pasó con las otras Sacerdotisas Rojas? ¿Qué es el oeste de Westeros? ¿Dónde está Hot Pie?

Mejor línea

“No hay nada en el mundo más poderoso que una buena historia”. – Tyrion Lannister

(Ignoraremos el hecho de que Tyrion hablaba de Bran y no, digamos, de Arya “que viste los rostros de personas, completó una gira internacional de venganza asesina y mató a un ser de hielo inmortal” Stark o Sansa “escapó de una toma de rehenes reales, alimentó a sus perros con su propio esposo abusivo y se burló de Littlefinger” Stark o media docena de otras personas más interesantes en esa reunión).

Finales más satisfactorios

– Los Inmaculados van a Naath para proteger a la gente en memoria de Missandei

– ¡Ser Pod!

– Drogon no muere, así que todavía habrá un elemento de la magia de Targaryen en los cielos.

– Jon acariciando a Ghost

– Brienne se acerca a Jaime en el Libro de la Guardia Real (donde algún día tendrá su propia página)

– ¡Los fanáticos de Sansa gritan “Reina en el Norte!” porque eso es lo que se merece y cuando se trata de juegos y tronos, ella es la verdadera ganadora.

Recuento de muertes

1 Daenerys Targaryen +

1 sillón incómodo =

_

1 muerte. Pero, ya sabes, una muy importante.

Observaciones perdidas

Esa toma de Daenerys saliendo para saludar a sus ejércitos con las alas de Drogon extendidas detrás de ella generó un millón de fotos de Instagram.

Hablando de eso, había un montón de Inmaculados y Dothraki dando vueltas, a pesar de las pérdidas catastróficas en Winterfell. ¿Reengendraron? ¿O les volvieron a crecer sus extremidades, como las estrellas de mar?

LEE: 10 lugares del mundo real en los que se grabó ‘Game of Thrones’ (cuando todavía era bueno)

El episodio final se titula “El trono de hierro”, pero uno de los títulos posibles fue “La hora de los lobos”. Esa es una manera muy adecuada de pensar, ya que los Starks ahora controlan o tienen una presencia dominante en cada espacio que es importante para Westeros: la corona, el reino en el Norte, la tierra más allá del muro y el mar más allá de Westeros. Eso es una dinastía.

Y sin embargo … el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Tal vez siempre serán una manada en espíritu.

Una predicción audaz

“Game of Thrones” se convertirá en algo así como “Star Wars”, te guste o no

Ya hay en proceso varias precuelas. George R.R. Martin todavía tiene otros dos libros enormes por publicar. Claramente hay todo un mundo por explorar y millones de preguntas por responder. Si no estás listo para abandonar esta franquicia, no temas: habrá muchas más oportunidades para discutirla hasta el cansancio. Lo que está muerto nunca puede morir.