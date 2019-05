Game of Thrones terminó: ¿y ahora qué? ¿qué series ver?

(CNN) — ¿Necesitas un abrazo?

“Game of Thrones” tuvo su final el domingo por la noche y más de unos pocos espectadores sienten que se ha terminado todo.



Con toda la emoción en el período previo a la final, después de ocho temporadas, surge la pregunta: ¿Qué sucede ahora?

MIRA:¿Triste por el final de Game of Thrones? Ya puedes encontrar un consejero que te ayude con la pena

Bueno, estamos aquí para ayudarte a procesar todo con algunas sugerencias.

Encuentra tu tribu en las redes sociales

Twitter es el lugar donde quieres estar, independientemente de cómo te sientas con respecto al final.

Desde los comentarios sarcásticos hasta el dolor absoluto, todo está ahí para aquellos que gustan de compadecerse en compañía de personas de ideas afines.

Lee los libros

O cualquier libro.

¿Recuerdas lo que la gente hacía antes de hacer maratones de series?

Por supuesto, la exitosa serie de HBO (que es propiedad de la empresa matriz de CNN) se basa en las novelas de George RR Martin.

MIRA: 10 lugares del mundo real en los que se grabó Game of Thrones (cuando todavía era bueno)

Martin recientemente contraatacó contra el rumor de que había estado ocultando las siguientes dos novelas en la serie “A Song of Ice and Fire” hasta que terminara la serie.

“No, LOS VIENTOS DE INVIERNO y UN SUEÑO DE PRIMAVERA no están terminados”, escribió Martin en una entrada titulada “Idiotez en Internet” en su sitio. “DREAM ni siquiera ha comenzado; no comenzaré a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis”.

Busca otra serie

Hablando de maratones, el panorama de la televisión es inmenso y los servicios de transmisión son abundantes.

“The Last Kingdom” de Starz se basa en una serie de novelas de Bernard Cornwell y se desarrolla en la Inglaterra del siglo IX, donde los vikingos y los anglosajones estaban luchando contra eso.

¿Te gustan los dramas familiares complicados con finales polémicos?

MIRA: Los finales deGame of Thrones y The Big Bang Theory muestran cómo ha cambiado la televisión

Hay seis temporadas de “Los Soprano” en las que puedes sumergirte.

Y no olvide que la temporada 3 de “Westworld” se acerca y que el trailer acaba de ser publicado para abrir el apetito.

En serio, hay mucho por ahí para ti.

Cuando todo lo demás falla …

El invierno puede volver para ti nuevamente.

No hay ninguna ley que diga que no puedes volver atrás y volver a ver “Game of Thrones” tantas veces como quieras.