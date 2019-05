¿Por qué “Game of Thrones” no nos dio un final de cuento de hadas?

⚠️ Advertencia: este contenido contiene spoilers

Nota del editor: Jeff Yang es un colaborador frecuente de CNN Opinion, un escritor destacado de Quartz y otras publicaciones y copresentador del podcast “They Call Us Bruce”. Coescribió la autobiografía más vendida de Jackie Chan, I Am Jackie Chan, y es el editor de tres novelas gráficas: Secret Identities, Shattered y New Frontiers.

(CNN) — En algún nivel, cualquiera que esperaba un final de fantasía típico para “Juego de Tronos” estaba equivocado, y no prestó mucha atención durante las temporadas. Los creadores y guionistas David Benioff y D.B. Weiss, sin mencionar al creador original George R.R. Martin, afirmaron repetidamente que el programa es una serie centrada en subvertir las expectativas, no en cumplir las esperanzas.

MIRA: ‘Game of Thrones’, resumen del capítulo final: cenizas a las cenizas

Y la esperanza de un final de cuento de hadas se borró tan pronto como comenzó el episodio: la icónica imagen fascista, casi excesivamente, de la escena en la que Daenerys Targaryen se dirigió a sus victoriosas tropas y anunció su intención de “liberar” al mundo con fuego y hierro y el asesinato masivo dejaron en claro que las teorías de la Reina Loca siempre eran correctas, y que estaba condenada a morir, probablemente a manos de un Stark. (La superposición similar a Lucifer de las alas de Drogon detrás de la forma etérea de Dany a su llegada fue un bonito toque visual, lo admito.)

Su muerte a manos de Jon Snow, su único amante y el legítimo heredero, fue un resultado casi anticlimático, en parte porque no fue el “clímax” del episodio.

Esto se debe a que el resto del episodio se dedicó a explorar una realidad de fantasía épica que rara vez se ve después de un asesinato de reyes, es decir, decidir quién tiene el mejor o el menos peligroso reclamo de la corona. (No a “el trono”, ya que el Trono de Hierro ya había sido flameado por un dragón en un charco de magma caliente).

Que el consejo apresuradamente reunido escogiera a Bran Stark (con su hermana Sansa exigiendo un reino independiente para sí misma) no es lo que ninguno de nosotros quería, sino más o menos lo que merecíamos, por atrevernos a soñar con un par de “Jonaerys” gobernando con gracia y sabiduría sobre un reino pacífico.

E incluso aquellos de nosotros que esperábamos que una República de Westeros saliera de las cenizas, nuestras esperanzas se vieron frustradas, cuando la propuesta de Samwell Tarly de, eh, unas elecciones fue rechazada de manera mezquina.

Al final, se nos recuerda que la realidad no es una fábula, que nadie vive verdaderamente feliz para siempre y que el final de un cuento es solo el comienzo de muchos otros. Y mientras un millón de fanáticos están furiosos, para algunos existe un lado positivo: un par de docenas de contendientes demócratas que viven en el fondo de la candidatura a la presidencia de EE.UU. están reuniendo febrilmente los memes de “Just Call Me Bran” en este momento.