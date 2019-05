5 cosas que debes saber este 21 de mayo: Google restringirá acceso de Huawei a su sistema operativo y millones en peligro por tornados en EE.UU.

Más de 2 millones de personas están en peligro por tormentas y tornados en EE.UU. Este debió haber sido el final ideal de “Game of Thrones”, según un experto en la serie y los libros. Un joven guatemalteco de 16 años murió el lunes por la mañana bajo custodia del gobierno de EE.UU., según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2050 el plástico podría superar a todos los peces en el océano. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Puede que Google haya acabado con las intenciones de Huawei de ser la marca de teléfonos más importante del mundo

Google restringirá el acceso de Huawei a su sistema operativo y aplicaciones Android, después de que el Gobierno de Trump incluyera en la lista negra a la empresa de tecnología china. La semana pasada, la administración Trump prohibió que las compañías estadounidenses vendieran a Huawei sin una licencia del gobierno de EE.UU., en una escalada significativa de la guerra comercial con China. “Estamos cumpliendo con la orden y revisando las implicaciones”, dijo el lunes un portavoz de Google. Huawei, el segundo vendedor de teléfonos inteligentes en el mundo, confía en una suite de servicios Google para sus dispositivos, incluido el sistema Android y la tienda de aplicaciones Google Play. ¿Qué tanto se verán afectados los dueños de teléfonos Huawei?

2. Inflación, migración, sanciones y levantamiento cívico militar: se cumple un año de la reelección de Maduro

Al cumplirse doce meses de los cuestionados comicios que llevaron nuevamente al poder a Nicolás Maduro —que fue elegido para el periodo 2019-2025 en unas elecciones calificadas por la oposición y la comunidad internacional como ilegítimas— el país se mantiene sumido en una espiral de caos y agitación política que lo tiene en una crisis cada vez más profunda. Aquí hacemos un recorrido mes a mes.

3. ¿Por qué “Game of Thrones” no nos dio un final de cuento de hadas? (cuidado, tiene “spoilers”)

Los creadores y guionistas de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, sin mencionar al creador original George R.R. Martin, afirmaron en repetidas ocasiones que el programa es una serie centrada en subvertir las expectativas, no en cumplir las esperanzas. Es por eso que la muerte de Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow, su único amante y el legítimo heredero, fue un resultado casi anticlimático, en parte porque no fue el “clímax” del episodio. Y si seguimos esa premisa, el hecho de que el consejo apresuradamente reunido escogiera a Bran Stark –y que su hermana Sansa exigiera un reino independiente para sí misma– no es lo que ninguno de nosotros quería, sino más o menos lo que merecíamos, por atrevernos a soñar con un par de “Jonaerys” gobernando con gracia y sabiduría sobre un reino pacífico. Al final, se nos recuerda que la realidad no es una fábula, que nadie vive verdaderamente feliz para siempre y que el final de un cuento es solo el comienzo de muchos otros.

4. Dos millones de personas están en “alto” riesgo por tornados catastróficos en partes de Oklahoma y Texas

Más de 2 millones de personas están en peligro, porque el Centro de Pronósticos de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional emitió para el lunes una amenaza de tornados violentos. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma, dio una severa advertencia a los residentes. “Parece que las tormentas severas y las inundaciones serán un gran problema durante la noche… hasta la mañana del martes”. También son posibles, hasta este martes, el granizo destructivo y vientos brutales. Después de un breve descanso, el riesgo de tormentas severas aumentará nuevamente, indicó la oficina de Fort Worth del Servicio Meteorológico Nacional. Instó a los residentes a contar con un “plan de seguridad”.

5. Joven inmigrante guatemalteco muere bajo custodia estadounidense

Un adolescente guatemalteco de 16 años murió bajo custodia del gobierno, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Según informa el organismo en un comunicado, el joven fue detenido y procesado cerca de Hidalgo, Texas, el 13 de mayo, antes de ser trasladado a la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco. La Oficina agregó que este lunes en la mañana, cuando se hizo una revisión de rutina, el joven no reaccionó. Por ahora se desconoce la causa de la muerte.

A la hora del café

Frikidoctor, el cirujano español que incomodó a HBO con sus ‘spoilers’ de “Game of Thrones”

Éste debió haber sido el final ideal de “Game of Thrones”, según un experto en la serie y los libros.

Miles de especies están en peligro de extinción por culpa del plástico

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2050 el plástico podría superar a todos los peces en el océano.

En negocios y política el lenguaje corporal siempre le ganará la batalla al mensaje

La columnista Vanessa Marzán dice que incorporar al mensaje las destrezas de comunicación no verbal, paralingüística y microexpresiones faciales aumenta exponencialmente las oportunidades de conquistar a cualquier público.

La cueva más grande del mundo es todavía más grande de lo que pensábamos

Gracias a los descubrimientos realizados durante una reciente expedición en Vietnam, parece que la cueva más grande del mundo, Son Doong, es incluso más grande de lo que se pensaba.

Un turbante de US$ 790 de Gucci enciende una nueva polémica

El turbante azul se parecía mucho al estilo de los utilizados por millones de sijs en todo el mundo. Las personas de esa comunidad se ofendieron y criticaron a la firma Gucci por apropiación cultural, insensibilidad y el elevado precio de la prenda.

Beneficios de la marihuana en personas con autismo

El doctor Francisco Álvarez, quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar los beneficios del cannabis medicinal, explica los desafíos de trabajar con este producto, por los estigmas sociales y efectos médicos.

La cifra del día

7.000

Ford está recortando 7.000 empleos de cuello blanco (la expresión con la que se conoce a los trabajadores de oficina), o lo que equivale a aproximadamente 10% de su personal asalariado en todo el mundo, como parte de un esfuerzo de reducción de costos, que dice le ahorrará a la compañía cerca de 600 millones de dólares al año.

La cita del día

“Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana”.

Nicolás Maduro, el cuestionado presidente de Venezuela, durante la celebración del primer aniversario de su cuestionada elección, comicios desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Y para terminar

Arnold Schwarzenegger recibió una patada voladora en la espalda en Sudáfrica

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, recibió una patada en la espalda mientras visitaba Sudáfrica para el evento deportivo Arnold Classic Africa. El incidente fue registrado en video.