Nivel del mar podría aumentar mucho más rápido de lo que se había predicho, inundando las ciudades costeras, dice nuevo estudio

(CNN) — Los niveles mundiales del mar podrían subir más de dos metros para fines de este siglo si las emisiones continúan sin controlarse, inundando ciudades como Nueva York y Shanghai y desplazando a 187 millones de personas, advierte un nuevo estudio.

El estudio, que fue publicado el lunes, dice que el nivel del mar puede aumentar mucho más rápido de lo que se estimó previamente debido a la aceleración del derretimiento de las capas de hielo tanto en Groenlandia como en la Antártida. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the US National Academy of Sciences.

Los investigadores internacionales predicen que en el peor de los casos, en el que las temperaturas globales aumentan en 5 grados centígrados para el año 2100, el nivel del mar podría aumentar en más de dos metros en el mismo período, el doble límite descrito en el último informe del panel de ciencia del clima de la ONU.

Tal situación sería “catastrófica”, advierten los autores del estudio.

“Realmente es bastante sombrío”, le dijo a CNN el autor principal Jonathan Bamber, profesor de geografía física en la Universidad de Bristol. “Dos metros no es un buen escenario”.

Bamber dijo que el desplazamiento masivo de personas en las áreas costeras bajas probablemente causaría una agitación social grave. También supondría una “amenaza existencial” para las pequeñas naciones insulares en el Pacífico, que quedaría prácticamente inhabitable.

Los investigadores encontraron que en el caso extremo, aproximadamente 1,79 millones de kilómetros cuadrados, un área más de tres veces el tamaño de California, se perdería en el mar.

Tal aumento pondría en riesgo a 187 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 2,5% de la población total del mundo.

Aunque los autores reconocen que la posibilidad de un peor escenario podría ser pequeña, alrededor del 5%, dicen que no debe descontarse.

“Nuestro estudio sugiere que existe un riesgo real, un riesgo plausible de un aumento sustancial del nivel del mar proveniente de ambas capas de hielo”, dijo Bamber.

Agregó que la humanidad tiene un margen de oportunidad bastante estrecho para evitar algunas de las peores consecuencias, como el aumento muy alto del nivel del mar.

“Lo que decidamos hacer colectivamente como una especie política, global, durante la próxima década, determinará el futuro de las próximas generaciones en términos de la habitabilidad del planeta y el tipo de entorno en el que viven”.

El último informe importante del panel de las Naciones Unidas sobre el clima en 2013 predijo que el nivel del mar aumentaría entre 52 y 98 cm para 2100 si se seguía la trayectoria actual. Pero muchos expertos vieron esos hallazgos como conservadores.

A los científicos les preocupa que los modelos actuales utilizados para predecir la influencia de las capas de hielo que se derriten masivamente tengan fallas y no logren capturar todas las incertidumbres.

Para tratar de obtener una imagen más clara, los autores del informe pidieron a 22 expertos en capas de hielo que estimaran cómo las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida podrían responder al cambio climático futuro, utilizando modelos avanzados a escala regional y continental, basados en procesos de modelo.

Los científicos dicen que aún hay tiempo para evitar lo peor si las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente en las próximas décadas.

— Julia Hollingsworth y Sareena Dayaram de CNN contribuyeron a esta historia.