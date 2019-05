5 cosas que debes saber este 22 de mayo: Colombia supera a Venezuela en producción petrolera y lo que hizo Huawei para estar en un lío con EE.UU.

Estados Unidos devolvió a México unos 6.000 solicitantes de asilo mientras esperaban su trámite de inmigración, dijo este martes el Departamento de Seguridad Nacional a CNN. ¿Qué hizo Huawei para terminar en este gran lío con Estados Unidos? George R. R. Martin revela (más o menos) si el final de su libro de “Game of Thrones” coincidirá con la serie. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Producción de petróleo en Venezuela baja y Colombia lo supera por primera vez en décadas

Colombia superó por primera vez en décadas a Venezuela en producción de barriles de petróleo diarios en el mes de marzo, en un momento donde la economía de Venezuela está en crisis, con una inflación altísima y luego de que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) advirtiera de un “colapso” en la industria petrolera de ese país. El aumento de la producción de petróleo en Colombia y el descenso en Venezuela se ha registrado en marzo y abril de 2019, comparando cifras del Ministerio de Minas y Energía de Colombia con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro. No hay datos actualizados disponibles del Gobierno de Venezuela.

2. ¿Qué hizo Huawei para terminar en este gran aprieto con Estados Unidos?

Aunque Estados Unidos ha sospechado durante mucho tiempo que Huawei está involucrado en actividades ilegales, no está claro que esa compañía haya hecho algo específico recientemente para convertirse en el objeto de tal preocupación. La prohibición de Trump a las empresas estadounidenses de hacer negocios con la compañía china fue una sorpresa para los observadores. ¿Qué hizo que Huawei terminara en aprietos con EE.UU.? Huawei podría servir como una enorme ficha de negociación en la guerra comercial entre EE.UU. y China. Además de factores como vínculos con Irán y presunto robo de propiedad intelectual, entre otros, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó en 2012 un informe, luego de una investigación de un año, donde se determinó que Huawei representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El informe concluyó que Huawei y la compañía de telecomunicaciones china ZTE actuaron en nombre del Gobierno de China, y no se les debería permitir operar una infraestructura estadounidense vital, que controla las redes inalámbricas del país.

3. El nivel del mar podría aumentar mucho más rápido de lo que se había predicho, inundando las ciudades costeras

Los niveles mundiales del mar podrían subir más de dos metros para fines de este siglo si las emisiones de gases contaminantes continúan sin controlarse, inundando ciudades como Nueva York y Shanghái y desplazando a 187 millones de personas, advierte una investigación, publicada este lunes. El informe dice que el nivel del mar puede aumentar mucho más rápido de lo que se estimó previamente debido a la aceleración del derretimiento de las capas de hielo, tanto en Groenlandia como en la Antártida. El estudio fue publicado en la revista especializada Proceedings of the US National Academy of Sciences.

4. Un agente de la patrulla fronteriza dice que los migrantes son “subhumanos” y “salvajes” en mensajes de texto

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que fue acusado de embestir intencionalmente a un migrante guatemalteco con su vehículo oficial en 2017, envió un mensaje de texto a un colega llamando a los migrantes “salvajes asesinos estúpidos”, según documentos judiciales. El agente Matthew Bowen fue acusado formalmente por un jurado investigador federal en mayo de 2018 por los cargos de que privó a los guatemaltecos de sus derechos civiles y presentó un informe falso en el incidente del 3 de diciembre de 2017. Bowen se declaró inocente de los cargos, según informes de los medios locales.

5. CBD, componente del cannabis, sería efectivo para tratar adicción a la heroína, según estudio

El cannabidiol, el ingrediente no psicoactivo del cáñamo y la marihuana, podría tratar la adicción a los opiáceos, según un estudio reciente. Dado a los pacientes con adicción a la heroína, el cannabidiol, también conocido como CBD, redujo sus ansias por la droga ilícita y sus niveles de ansiedad. “El deseo intenso es lo que impulsa el uso de drogas”, sostiene Yasmin Hurd, investigadora principal del estudio y directora del Instituto de Adicciones del Monte Sinaí. “Si podemos tener los medicamentos que pueden atenuar ese deseo, eso puede reducir en gran medida la posibilidad de recaída y el riesgo de sobredosis”.

A la hora del Café

La temporada de huracanes en el Atlántico aún no comienza, pero ya se formó la primera tormenta

Andrea, la primera tormenta nombrada de la temporada 2019, ya se está avanzando en el Atlántico, aunque no se espera que se vuelva muy fuerte ni que represente una amenaza para la costa este de EE. UU., dicen los meteorólogos.

Se hunde la cadena de restaurantes del famoso chef Jamie Oliver

El imperio gastronómico del famoso chef Jamie Oliver en Gran Bretaña se vino abajo. El empresario y activista contra la comida chatarra dijo que su cadena de restaurantes quedará bajo la tutela de un administrador o bajo protección por bancarrota.

George R.R. Martin revela (más o menos) si el final de su libro de “Game of Thrones” coincidirá con la serie

“¿Cómo terminará todo? Escucho a la gente preguntar. ¿El mismo final que el programa? ¿Diferente?“Bueno… sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”, dijo el autor de los libros en que se basó la serie de televisión.

Los mejores destinos para mitad de año en Europa, según Lonely Planet

Al anunciar su lista anual de destinos de mitad de año más importantes de Europa en 2019, Lonely Planet ha elegido un puñado de lugares menos conocidos para acompañar a las escapadas clásicas.

Investigadores rastrean un tiburón blanco en el estrecho de Long Island

Un tiburón blanco de 3 metros fue visto en lo profundo del estrecho de Long Island, uno de los primeros depredadores del océano que los investigadores han rastreado en el área.

Amy Schumer vuelve a los escenarios 14 días después de dar a luz

Un compañero cómico tomó una foto de Schumer, de 37 años, sosteniendo un micrófono al lado del famoso cartel Comedy Cellar. Ella, más tarde, lo publicó en Instagram con el título, “¡He vuelto!”.

Robo de una patrulla policial termina con una persecución a toda velocidad

Las cámaras registraron una persecución en Florida a velocidades de casi 240 km/h tras el robo de un vehículo policial a los mismos agentes. El sospechoso enfrenta múltiples cargos.

La cifra del día

6.000

Estados Unidos devolvió a México unos 6.000 solicitantes de asilo, para que esperen desde allí su trámite de inmigración, dijo este martes el Departamento de Seguridad Nacional a CNN.

La cita del día

“La mayoría de los venezolanos exiliados necesita protección internacional”.

ACNUR reveló que 3 . 700.000 venezolanos han abandonado su tierra, y que la mayoría de los migrantes de ese país necesitan de la protección internacional prevista para los refugiados. El organismo insta a las naciones a seguir acogiendo a los desplazados.

Y para terminar

Bomberos rescatan a 10 patitos que estaban atrapados en un drenaje

Un grupo de bomberos de Littleton, en Colorado, salva a una bandada de patos que había quedado atrapada en un drenaje pluvial.