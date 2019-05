El truco del director de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ que hizo posible el regreso de Carrie Fisher

(CNN) — Disney sabía que no podría elegir a otra actriz para interpretar a la princesa Leia en la nueva película “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Y una versión digital de la difunta Carrie Fisher no le haría justicia a ella ni al personaje. Pero el director encontró otra opción.

Fisher, de 60 años, murió el 27 de diciembre de 2016 por causas indeterminadas después de sufrir problemas cardíacos en un vuelo de Londres a Los Ángeles.

En una entrevista con Vanity Fair, J.J. Abrams contó que recordó que aún quedaban algunas imágenes de Fisher que no fueron utilizadas de la película de 2015 “The Force Awakens” y que estas podrían incorporarse a “Skywalker”.

“Es difícil incluso hablar de eso sin sonar como si fuera una especie de tontería espiritual cósmica”, dijo Abrams, “pero sentí que de repente habíamos encontrado la respuesta imposible a la pregunta imposible”.

Abrams comenzó a escribir escenas alrededor de las imágenes antiguas, por lo que el diálogo de Leia podría encajar en la película de diferentes maneras.

“Era una versión extraña del lado izquierdo/derecho del cerebro, del tipo del diagrama de Venn, de averiguar cómo crear el rompecabezas basado en las piezas que teníamos”, dijo.

La hija de Fisher, Billie Lourd, también aparece en las películas como la teniente Kaydel Ko Connix, una oficial de la Resistencia.

Abrams originalmente trató de dejar a Lourd fuera de las escenas que incluían a su madre en caso de que fuera algo demasiado doloroso. Pero Lourd insistió en estar en ellas. Abrams dijo que algunas de esas escenas incluyen a las dos hablando o teniendo contacto.

“Hay momentos en esta película en los que Carrie está allí”, dijo Abrams, “y realmente siento que hay un elemento de lo extraño, espiritual, ya sabes, clásico de Carrie, que hubiera sucedido de esta manera, porque de alguna manera funcionó. Y nunca pensé que lo haría”.

“The Rise of Skywalker” se estrena en los cines el 20 de diciembre.