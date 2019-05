Con los manifestantes en las puertas, McDonald’s habla sobre su historia de éxito

(CNN Business) — La reunión anual de accionistas de McDonald’s, este jueves, fue breve y controlada y apenas mencionó las críticas que la cadena ha enfrentado esta semana.

Las actividades continuaron como de costumbre dentro de la sala de reuniones en un hotel en Dallas, aun cuando la tensión aumentaba en otros lugares.

Fight for US$ 15, un grupo de defensa de los trabajadores, organizó una serie de protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Como parte del movimiento, el senador Bernie Sanders, quien busca ser presidente, presionó a la compañía para que aumente su salario mínimo durante una audiencia digital este jueves. Y los defensores de los derechos de los trabajadores en Durham, Carolina del Norte, junto con el precandidato presidencial Julián Castro, pidieron mejores protecciones para los empleados de McDonald’s.

Otros candidatos presidenciales hicieron declaraciones en apoyo de los trabajadores. La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, escribió una columna en apoyo de los trabajadores en donde sostiene: “Me solidarizo con los trabajadores de McDonald’s… estoy lista para pelear con ustedes”. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se dirigió a los manifestantes en un cántico.

LEE: McDonald’s dejará de ofrecer varios de sus productos después de la medianoche

En respuesta, McDonald’s dijo que “no controla los salarios que pagan los franquiciados en sus propios restaurantes”, y agregó que “el salario inicial promedio en los restaurantes de propiedad corporativa supera los US$ 10 por hora, y creemos que el salario inicial promedio ofrecido por los dueños de negocios independientes es probablemente similar”.

La compañía también señaló que reconoce los derechos en virtud de la ley de los empleados individuales para elegir unirse o no a las organizaciones laborales. McDonald’s también dijo recientemente que ya no luchará contra el aumento del salario mínimo.

Los activistas también se establecieron fuera del hotel de Dallas para compartir materiales a los transeúntes.

Durante un poco más de 30 minutos, el liderazgo de McDonald’s habló en la reunión sobre los logros comerciales de la compañía en el año pasado. El presidente ejecutivo, Steve Easterbrook, llamó la atención sobre los esfuerzos de McDonald’s para remodelar las tiendas, racionalizar y aumentar sus capacidades digitales. También señaló los elementos populares del menú.

El “impulso que estamos viendo en nuestro negocio hoy es contagioso”, dijo. “Y solo estamos empezando”.

Solo dos miembros de la audiencia, Alexa Kaczmarski y Susan Smith Makos, hablaron.

Kaczmarski, hablando en nombre del grupo de accionistas activistas Corporate Accountability, presentó una propuesta que permitiría a los accionistas actuar por consentimiento escrito. La resolución no se aprobó, pero obtuvo el 42% de los votos.

Makos habló en nombre del Centro Interreligioso de Responsabilidad Corporativa (ICCR) sobre la importancia de aumentar la transparencia en los esfuerzos de McDonald’s para eliminar los antibióticos de su cadena de suministro. El ICCR retiró una propuesta sobre el tema antes de que llegara a la declaración de representación de McDonald’s debido a una nueva política de la compañía que abordaba la mayoría de las inquietudes.

Kaczmarski también mencionó reclamos recientes de acoso sexual contra la compañía.

MIRA: Burger King parodia a McDonald’s con comidas no muy felices

Fight for US$ 15, con el apoyo del Fondo de Defensa Legal Time’s Up y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) , anunció el martes que se han presentado 25 nuevos cargos y demandas de acoso sexual contra McDonald’s.

De acuerdo con Fight for US$ 15 y un comunicado de prensa de la ACLU, los trabajadores alegan que han sido buscados en los restaurantes, les han propuesto tener relaciones sexuales y que se han convertido en el objetivo de comentarios lascivos, entre otras cosas, tanto en ubicaciones corporativas como de franquicias. Los trabajadores, incluido al menos uno de tan solo 16 años, también afirman que se enfrentaron a represalias cuando informaron a los gerentes sobre el presunto abuso.

Empleados de McDonald’s protestaron esta semana para crear conciencia sobre las denuncias. A ellos se les unió Padma Lakshmi, una presentadora de “Top Chef”, quien compartió el año pasado que fue violada cuando era adolescente.

Easterbrook escribió una carta a Lakshmi que detalla los esfuerzos que la compañía ha realizado durante el año pasado para garantizar “un lugar de trabajo libre de prejuicios y acoso”.

Easterbrook dijo que McDonald’s comenzó a trabajar con la organización contra la violencia sexual RAINN, el año pasado, para ayudar a aclarar sus políticas de acoso sexual y los métodos de denuncia. También llevó a cabo entrenamientos de gerentes y operadores, el otoño pasado, abrió una línea directa y más.

“Estamos comprometidos con crear y mantener una cultura de confianza donde los empleados se sientan seguros, valorados y respetados”, escribió Easterbrook.

La reunión del jueves impactó a Kaczmarski, quien ha asistido al evento dos veces antes. Ella le dijo a CNN Business que en años anteriores las reuniones duraban cerca de una hora. McDonald’s no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la duración y la asistencia de la reunión de este año en comparación con los eventos anteriores.

El trabajo de las reuniones de accionistas: aprobar o rechazar resoluciones, que a menudo incluyen nuevas designaciones de miembros de la junta directiva, es rápido. Pero algunas empresas hacen eventos reales a partir de sus reuniones. La reunión anual de Starbucks, por ejemplo, generalmente tiene un invitado musical y dura tres o cuatro horas.

Kaczmarski dijo que interpretó la brevedad y la ubicación como un intento de “mantener esta reunión fuera del ojo público”. Este año, el evento se llevó a cabo en un hotel de aeropuerto en Dallas, en lugar de la sede de la compañía en Chicago. Los activistas vieron eso como un esfuerzo para desalentar la asistencia.

McDonald’s dijo en un comunicado, antes de la reunión, que la ubicación “nos brinda una oportunidad única para interactuar más estrechamente con la administración local y amplía la oportunidad para que otros accionistas asistan a la reunión en persona”. En la sala, los ejecutivos agradecieron a Dallas por una cálida bienvenida y felicitaron a la sucursal local y a sus empleados, calificando a Dallas como un mercado importante para la compañía.

El liderazgo también abordó dos preguntas del público, que habían sido escritas y fueron leídas por Robert Gibbs, el director de Comunicaciones de la compañía.

Una de ellas fue sobre si McDonald’s agregará a su menú hamburguesas con sustitutos de carne como Impossible o Beyond Meat (BYND) (la compañía está interesada en el espacio, pero no está compartiendo ningún plan en este punto, dijo). La otra era sobre el bienestar del pollo. Un representante de McDonald’s dijo que se comprometió en 2017 a mejorar las condiciones de vida de sus pollos, y que lo está haciendo con tecnología y mejorando la vivienda y la iluminación para las aves.

Algunos activistas estaban decepcionados por la reunión. Michael Jones, director gerente de Campañas de change.org, asistió a la reunión para preguntar sobre los planes de la compañía para agregar más opciones veganas en el menú; una petición de change.org, que solicita más opciones sin carne, tiene más de 215.000 firmas.

“McDonald’s realmente está perdiendo una oportunidad”, al no comprometerse a agregar sustitutos de carne al menú, dijo.