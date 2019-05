Advierten a judíos no usar kipás en Alemania por aumento del antisemitismo en ese país

(CNN) — Un importante funcionario del gobierno advirtió a los judíos alemanes que no usen los tradicionales kipás en espacios públicos tras un aumento en los ataques antisemitas en toda Alemania.

Felix Klein, comisionado de antisemitismo del Gobierno de Alemania, le dijo al grupo de medios Funke este sábado: “Mi opinión ha cambiado, desafortunadamente, en comparación con lo que solía ser. “No puedo recomendar a los judíos que usen la kipá en todas partes todo el tiempo en Alemania”. Klein sugirió que un aumento en la “desinhibición social y la tosquedad” fue el culpable del empeoramiento de la situación. “Internet y las redes sociales también han contribuido en gran medida a esto, pero también los ataques continuos a nuestra cultura de la memoria”, agregó.

Desde entonces, el comisionado ha pedido capacitación específica para la policía y otros funcionarios a fin de combatir el aumento de los delitos antisemitas.

“Hay mucha incertidumbre entre la policía y los funcionarios del gobierno para enfrentar el antisemitismo”. dijo.

También sugirió que muchos funcionarios no saben qué está permitido y qué no, y pidió que se enseñe a la policía, abogados y maestros lo que está “claramente definido” como un comportamiento inaceptable.

Klein dijo anteriormente a CNN que “el antisemitismo siempre ha existido en Alemania”, pero advirtió que ahora está “mostrando su cara fea más abiertamente”.

“La palabra judío como un insulto no era común en mi época cuando asistía a la escuela. Ahora lo es, e incluso es un insulto en las escuelas donde no hay judíos, donde no hay estudiantes judíos. Así que esa es una preocupación creciente y, por supuesto, tenemos que desarrollar estrategias para contrarrestar eso”.

Su advertencia se produce después de que el gobierno alemán publicó cifras que revelaron un marcado aumento en los ataques antisemitas en todo el país.

Los hallazgos, publicados por el Ministerio del Interior revelaron que los delitos de odio antisemitas aumentaron en casi un 20% el año pasado, mientras que los ataques físicos contra los judíos aumentaron de 37 en 2017 a 62 en 2018.

Horst Seehofer, ministro del Interior, dijo que alrededor del 90% de los informes los incidentes fueron perpetrados por partidarios de grupos de extrema derecha.

“Este es un desarrollo que tenemos que enfrentar, especialmente en este país”, dijo Seehofer en una conferencia de prensa en mayo. “Este es un trabajo para la policía, así como para la comunidad en su conjunto”.

Claudi Vanoni, uno de los principales expertos legales en antisemitismo de Alemania, también había advertido que el problema sigue “profundamente arraigado” en Alemania. “El antisemitismo siempre ha estado ahí. Pero creo que recientemente se volvió más ruidoso, más agresivo y flagrante”, dijo Vanoni a la agencia de noticias AFP.

Katarina Barley, ministra de justicia de Alemania, se comprometió a proteger el estilo de vida judío. “Los ataques cada vez más frecuentes contra los judíos son vergonzosos para nuestro país. Los movimientos de derecha están atacando nuestra democracia y apuntando a nuestra coexistencia pacífica”, dijo al periódico Handelsblatt. “Debemos proteger la vida judía con todos nuestros medios en nuestra nación de leyes y responsabilizar a los perpetradores”.

La canciller alemana, Angela Merkel, También denunció el crimen antisemita en Alemania y pidió un enfoque de “tolerancia cero” para enfrentarlo.

“Las personas que crecen hoy deben saber lo que las personas fueron capaces en el pasado, y debemos trabajar de manera proactiva para garantizar que nunca sea repita”, dijo en enero.

Antonia Mortensen, de CNN, contribuyó a este informe.