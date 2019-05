Cannes 2019: el premio a Antonio Banderas y todos los ganadores del festival de este año

(CNN) — Bong Joon-ho, de Corea del Sur, ganó el sábado la Palma de Oro, el principal premio del Festival de Cine de Cannes, por su séptima película, “Parasite”. Es la primera vez que el director gana lo que muchos consideran el más alto honor en el mundo del cine.

La directora franco-senegalesa Mati Diop, en su primera vez en Cannes y siendo la primera directora negra en competencia en los 72 años de historia del festival, ganó el premio Grand Prix por su primer largometraje narrativo “Atlantics”, una muestra de realismo mágico sobre la migración en Senegal.

“Les Miserables” de Ladj Ly y “Bacurau” del dúo brasileño Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles compartieron el Premio del Jurado, equivalente al tercer lugar en el festival.

Las cuatro películas premiadas abordaron temas candentes: la migración en África Occidental, las luchas contemporáneas de la clase trabajadora en Francia y Corea del Sur y una respuesta satírica a la política de derecha en Brasil.

Mientras tanto, el premio al mejor director fue para los hermanos Dardenne por “Young Ahmed” y el premio a mejor guión fue otorgado a Celine Sciamma por “Portrait of a Lady on Fire”.

Emily Beecham fue nombrada mejor actriz por su actuación en “Little Joe” de Jennifer Hausner, mientras que Antonio Banderas ganó el premio al mejor actor por “Dolor y Gloria” de Pedro Almodovar, en la que interpretó una versión del director en la autobiografía ficticia de Almodovar.

El premio Camera d’Or al mejor primer largometraje fue para Cesar Diaz por “Our Mothers”, que se presentó en la Semana de la Crítica del festival.

Estamos a siete meses de los Premios de la Academia, pero algunas de las películas ganadoras en Cannes ya han generado entusiasmo por el Oscar.

“Parasites” podría convertirse en la primera cinta nominada a mejor largometraje internacional por parte de Corea del Sur y Antonio Banderas ya es considerado como una apuesta fuerte en la carrera por el premio a mejor actor.

Y después de “Call Me By Your Name”, ¿podría “Portrait of a Lady on Fire”, una versión más elegante de una historia similar, entrar en la contienda?

Todavía falta mucho, pero por ahora una cosa es cierta: esta edición de Cannes no ha resultado aburrida.