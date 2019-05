Ellen DeGeneres relata el abuso de su padrastro en la entrevista con David Letterman

(CNN) — Ellen DeGeneres volvió a hablar del abuso que experimentó cuando era adolescente en un próximo episodio del programa de Netflix de David Letterman, “My Next Guest Needs No Introduction” (“Mi próximo invitado no necesita presentación”).

En la entrevista, que se publica el viernes, DeGeneres habla de haber sido agredida sexualmente por el entonces esposo de su madre cuando ella era una adolescente.

El abuso comenzó, dijo DeGeneres, después de que su madre, Betty, fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Me dijo cuando [mi madre] estaba fuera de la ciudad que había sentido un bulto en su pecho y necesitaba sentir mis senos”, recordó en su conversación con Letterman. “De todos modos, me convenció de que necesitaba sentir mis senos y luego intenta hacerlo otra vez, y luego otra vez”.

DeGeneres habló por primera vez sobre el abuso por parte de su padrastro, quien falleció, en una entrevista de 2005 con Allure.

Le dijo a Letterman que comparte su historia con la esperanza de empoderar a otras mujeres y niñas.

“Estoy enojada conmigo misma porque, ya sabes, no lo hice, estaba demasiado débil para resistir, tenía 15 o 16 años”, dijo DeGeneres. “Es una historia realmente horrible, horrible y la única razón por la que voy a entrar en detalles es porque quiero que otras chicas no dejen que alguien haga eso”.

DeGeneres dijo que no se lo dijo a su madre de inmediato en un esfuerzo por protegerla.

“Nunca debí haber protegido [a mi madre]. Me debería haber protegido a mí misma y no le dije nada durante unos años, y luego se lo dije”, dijo. “Y luego ella no me creyó, y luego se quedó con él por 18 años más y finalmente lo dejó porque él había cambiado la historia muchas veces”.

DeGeneres también dijo que quiere animar a otros sobrevivientes a no sufrir en silencio.

“Cuando veo que las personas hablan, especialmente ahora, me enoja cuando no se cree a las víctimas”, dijo DeGeneres, y agregó, “porque simplemente no inventamos las cosas”.

