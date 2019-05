Magnicidio de Guillermo Cano: Vinculan a exjefe de sicarios de Pablo Escobar con crimen de hace más de 30 años

(CNN Español) — La historia del magnicidio del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza ha dado un nuevo giro más de 30 años después. Esta semana la Fiscalía de Colombia vinculó al jefe de sicarios de Pablo Escobar, conocido como alias ‘Popeye’, con este crimen y pidió su detención.

La Fiscalía de Colombia dijo este lunes que “ante la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del Cartel de Medellín”, cuenta con indicios de que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, tenía conocimiento e incidió en el crimen del periodista Cano Isaza.

Guillermo Cano Isaza, quien en el momento de su asesinato era director del diario El Espectador, fue acribillado por sicarios motorizados la noche del 17 de diciembre de 1986, tras salir de las instalaciones del diario ubicadas en el occidente de Bogotá. El crimen fue declarado como de Lesa Humanidad en 2010 por la Fiscalía, por lo cual es imprescriptible.

Por este caso la Fiscalía pidió orden de detención contra Velásquez Vásquez, quien desde mayo de 2018 se encuentra en detención preventiva una cárcel de máxima y mediana seguridad en la ciudad de Valledupar, en el norte de Colombia, por el delito de extorsión. Así, cuando ‘Popeye’ cumpla su periodo de detención, ya sea por una condena o porque no prospere el caso en su contra, deberá ser capturado nuevamente por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), dijo la Fiscalía, que lo acusa de ser coautor del delito de homicidio agravado.

En mayo de 2018, su abogado Jorge Andrés Villegas, le dijo al canal local Telemedellín que su cliente no aceptó los cargos por extorsión y dijo que las extorsiones de las que se le acusan eran “cobros” a un conocido que había sido miembro del Cartel de Medellín.

La Fiscalía dijo que el exjefe de sicarios de Pablo Escobar habría participado en una reunión en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, planearon el asesinato contra Cano Isaza por cuenta de sus publicaciones contra esa organización. En esa reunión, dice la Fiscalía, se habría definido la forma y quiénes ejecutarían el crimen.

CNN no se ha podido poner en contacto con el abogado de Velásquez Vásquez para obtener un comentario al respecto.

El diario El Espectador, del que Cano Isaza fue su director más de 30 años, reportó en diciembre diciembre de 2018 que ‘Popeye’ habló del homicidio del periodista en 1994 y en ese entonces aseguró que se había enterado de los detalles del crimen a través de ‘El Negro Pabón’, quien participó con él en el secuestro del entonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, en 1988.

En una declaratoria en noviembre de 2018 desde la cárcel Tramacua donde está recluido, ‘Popeye’, quien no dijo si estuvo implicado o no, se pronunció sobre el plan para asesinar al periodista ante un juez que investiga el caso: “La vuelta es muy sencilla, para matar a don Guillermo Cano no se necesitaba nada; salía todos los días a la misma hora del diario El Espectador andaba en un carro Subaru que no era blindado, andaba sin escoltas y siempre manejaba”, según cita RCN Radio.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez es uno de los más temidos sicarios de Pablo Escobar en su época y confesó ante la justicia colombiana haber asesinado a cerca de 300 personas. ‘Popeye’ pagó una condena de 23 años de cárcel quedó en libertad el 26 de agosto de 2014.

¿Quién era Guillermo Cano Isaza?

Cano Isaza era uno de los periodistas más reconocidos en Colombia. Dirigió el diario El Espectador desde 1952, a sus 27 años, hasta su asesinato, el 17 de diciembre de 1986, un hecho que pasó a la historia de Colombia como uno de los crímenes más emblemáticos de la época de la violencia de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Su asesinato se produjo hacia las 7:15 de la noche cuando Cano Isaza salía del diario y abordó su camioneta en el occidente de Bogotá, según El Espectador. Al reducir la velocidad para hacer un giro en U, un individuo se acercó por la ventana izquierda de su auto y lo acribilló.

“Cuando estuvo cerca, el joven abrió un estuche negro, sacó una ametralladora pequeña, una MAC-10, arma favorita de los sicarios del Cartel de Medellín”, relata el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre el crimen. “Rápidamente disparó ocho tiros al pecho de Cano. Al tratar de escapar, herido de muerte, (Cano) pisó el acelerador, se lanzó directamente en sentido contrario y se estrelló contra un poste de luz”.

Su férrea oposición al Cartel de Medellín y a Pablo Escobar, le costó la vida.

“Las columnas clarividentes de don Guillermo Cano Isaza en El Espectador, donde advertía con argumentos sólidos sobre los peligros del narcotráfco y sus carteles para la sociedad, hicieron que los criminales lo asesinaran, dinamitaran las instalaciones del periódico del que era su director y persiguieran y mataran sistemáticamente a miembros del diario, desde sus cargos administrativos y comerciales hasta importantes fguras de su nómina periodística”, dice un informe del CNMH.

Para el fiscal del caso, ese homicidio “hizo parte de un plan sistemático y generalizado que llevaron adelante grupos del narcotráfico en contra de los periodistas, líderes y dirigentes políticos partidarios de la extradición de nacionales”.

Según la prensa local, a mediados de la década de los años 90 fueron vinculados como autores intelectuales de este homicidio Pablo Escobar; los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘el Mexicano’, y Evaristo Porras, así como Luis Carlos Molina Yepes.

Molina Yepes fue el único condenado por este crimen y fue sentenciado en 1995 a 16 años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio agravado de Cano Isaza, pero solo cumplió seis años de su condena, según Revista Semana. Las investigaciones siguen su curso para establecer los responsables del magnifico del periodista colombiano.